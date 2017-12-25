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中央与地方双向支持地补取消 部分车企已受影响

中央与地方双向支持地补取消 部分车企已受影响
2017年12月25日 10:02 新浪综合
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　　来源：第一电动网

　　日前有消息传出，北京可能成为第一个取消“地补”城市，最早于明年实施。12月22日，第一电动网向接近北京政策制定的相关人士了解到，主管部门正在开会讨论地贴政策，基本意向是取消，包括备案制也可能取消，但未来北京在新能源汽车推广方面仍然以纯电动路线为主，可能会在其他层面给予支持。

　　此外，第一电动还了解到，地补退出不仅仅是地方政府的决策，中央层面也有相关精神传达。整体来看，2018年新能源汽车补贴退坡已成定局，为了明年一季度销售不因为技术指标调整断档，新政或将给予推广目录1到4月左右的过渡期。

　　取消地补有利于解决地方保护

　　自中国推广新能源汽车以来，示范城市一直配合中央出台相应的补贴政策，2013~2016年大多数采用1：1的比例，2017年降至0.5。在早期推广中，地方补贴对降低车价、促进市场销售起到了不小作用，但它也是一把双刃剑，是地方保护的主因，造成市场割裂。

　　有业内人士指出，地补取消背后，主要是为了解决地方保护的问题。一是清理出公平的竞争环境，促进优胜劣汰。二来可以减少企业的观望等待，以便实现全国范围内的定价销售。三是加速退坡力度，倒逼企业快速提升技术水平，降低成本。

　　国务院、工信部、发改委等都曾多次强调要破除地方保护，但收效并不理想。业内也一直有呼吁，要么公平发放地补，要么都取消。但值得警惕的是，破除地方保护并非单纯取消地补即可完事，要避免地方在不限行、不限购等其他优惠政策有排外性，包括各种巧设名目的重复检测审核。

　　长期看市场在不断扩大

　　地补取消消息一出，各界反映不一。车和家CEO李想直接在微博表示：“太好了”。也有新能源车车企相关负责人向第一电动网表示，现在就退出地补时间略早。

　　近期盛传的2018年新能源汽车补贴方案，设有续航里程、电池包能量密度、百公里电耗等多个指标卡位，鼓励做高端车型。乘用车中受冲击最大的就是低续航A00级车型，国补大幅退坡再加上地补取消，某款目前热销的A00级车成本一下增高5.4万元。

　　也有人认为，补贴退出后将有双积分政策接档，积分折价也能补偿一部分成本。但是目前积分的定价和市场空间无法准确计算，到底折算多少钱，如何预先给产品定价是一大难题。

　　乘联会秘书长崔东树近日也发文表示，建议地方补贴退出应待2019年新能源双积分政策实施后为妙。由于预期的2018年实施双积分政策延期到2019年实施，这对新能源车企的发展是较大的冲击，不利于企业合理规划。退出一个补贴政策也需要其他政策的有效接续平衡。而2018年准备大力降低国补，同时如果又取消地补，其节奏有些快。双积分政策的延期实施，也需要地方补贴的延期一年退出。

　　国家层面持乐观态度。2017年12月21日，商务部新闻发言人高峰回应相应问题时称，新能源汽车的快速发展，有政策措施的因素，但更多的是消费习惯的变化，绿色消费的理念已经深入人心，消费者对新能源汽车有着实实在在的需求。

　　高峰表示，长期来看，随着技术的发展和相关基础设施日益完善，消费者将更加青睐新能源汽车，新能源汽车的市场需求也会不断地扩大。

　　车企需要重新调整产品推出时间

　　目前已经有部分车企受到政策影响。

　　云度新能源总经理刘心文近日在接受第一电动网等媒体访问时表示，π3原定在今年四季度上市，产品已经准备就绪，但考虑到补贴变化后可能需要重新调整，所以推迟了上市时间，于明年1季度上市。

　　另一家以销售A00级新能源车为主的相关车企负责人则指出，政策的不断调整给给企业带来巨大资金等压力，并不利于行业持续发展，甚至会出现反作用。

　　今年8月22日，比亚迪总裁王传福在接受媒体访问时称，比亚迪从明年开始，将主推10万元以下的小微纯电动车。其逻辑是，目前国内纯电动车的销量，绝大部分来自A0、A00级产品。

　　随着网传2018年补贴标准、地补取消等消息不断传出，业界人士指出，明年A00级纯电动车产销量可能出现断崖式下滑。不知道比亚迪是否会因此进行战略调整，推迟小微纯电动车推出时间。

　　就在不久前的12月16日，蔚来汽车旗下的首款量产版车型ES8正式上市销售，但预计 ES8 2018 年第一季度才会陆续交付，或也在等待政策的进一步落实稳定。

　　不过，多数新造车势力表示，对于补贴并不是特别在意，最重要的还是做出好产品。

　　无论如何，新能源车补贴退出已是趋势，行业已然从政策驱动逐渐转为市场驱动，车企需要靠真本事打动消费者，毕竟新造车势力蓄势待发、外企蠢蠢欲动，给予国内主流车企的时间真的不多了。

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