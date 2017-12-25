原标题：独家：华为终端中国区执行副总裁腾鸿飞出事 原因不详

运营商世界网李雪莹 /文

知情人士向运营商世界网独家透露，华为消费者BG大中华区执行副总裁腾鸿飞已被带走调查，具体情况目前还不清楚，但不管结果怎样，腾鸿飞重回其职位已无可能性。

华为消费者BG是华为旗下的一个业务集团，业务覆盖华为手机、平板电脑、移动宽带、家庭终端、家庭媒体终端产品和模块产品、智慧企业等解决方案服务，业内也经常简称其为华为终端。

华为消费者BG的规模非常惊人，业绩也有目共睹。根据媒体报道，华为消费者BG总裁余承东近日称：“我们是全球第三大智能手机厂商，与第二名很接近。因此，我们可能很快成为第二大厂商。”

在华为消费者BG庞大的全球版图中，中国市场占据重要地位，显然，腾鸿飞出事也会引发业内高度关注。

据内部人士透露，腾鸿飞已经有一段时间未出现在公司里了，其事情已经在华为消费者BG中高层中多数人知晓。

腾鸿飞原本系职业经理人，2014年才来到华为任职。其早年在诺基亚工作，先后出任过诺基亚西区、南区的总经理，2012年从诺基亚跳槽到三星，任三星电子华南区总经理。

2014年5月，腾鸿飞跳槽到华为，任华为消费者BG大中华区执行副总裁，主管销售。随着华为终端在中国的销量急剧放大，腾鸿飞的位置和职权越发重要。

据悉，腾鸿飞在华为消费者BG大中华区的职位较靠前，其此次到底涉及什么事，还无法知晓。