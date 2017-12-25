微软AI高管：要让所有人、所有机构都用上人工智能

导语：人工智能是当前最炙手可热的技术之一，很多人相信，人工智能将会在未来影响人类的生活。毫无疑问，人工智能的确有可能让人类的生活变得更加美好，但是与此同时，它也带来了一些担忧，例如很多人都害怕人工智能会导致大规模的事业，更有甚者，还有一些人认为它的智力甚至有可能会超过人类，从而导致人类变成人工智能的努力。国外媒体The India Express近日采访了微软印度公司人工智能部门总经理桑达尔·斯理尼万森（Sundar Srinivasan），他认为，“人工智能革命正在一步步走进人们的生活中。”

以下为文章全文：

微软在人工智能领域的目标是什么？

早期的计算技术，其核心是要让人们开始使用计算机来办公。而现在，我们进入了一个全新的时代，在这个时代中，计算机要具备一种全新的能力，那就是计算机需要更好的了解人类的需求，而且人类要能够更好的利用计算机的能力，发挥计算设备的全部实力，同时不会让人类丧失自己的核心能力。这意味着，对于计算机来说，它不仅仅要能够理解来自人类使用者的感官输入，还要能够理解人类的想法，以及人类的情感状态。当人工智能技术拥有了这种能力之后，它就能更好的为人类所服务。

微软公司内部相信，在这个全新的时代中，我们要让计算机更好的了解人类，让计算机理解人类的情感，然后让计算机帮助人们完成所有类型的工作。我们相信自己能够创造出能为所有人提供帮助的平台。

如果我们把工作都交给计算机和人工智能技术去完成，人类会不会变傻？

人类计划的标志之一，就是我们不断的学会使用更多的工具，让自己的生产力变得越来越高。我们进化的每一个标志阶段，伴随的都是生产力的变革。我们不认为人类会被人工智能所取代，AI的使命让人类将工作效果最大化，让人类的能力实现最大化。人工智能和人类员工并不是二选一的关系，而是共同协作的关系，两者的结合能让工作效果变得更好，效率变得更高。

我不觉得人工智能会让人类自己丧失能力，它的目的是帮助人类简化工作，为人类节省时间，从而让人类去完成更重要、更雄伟的目标。人工智能应该成为人类的工具，帮我们完成更多工作。

人工智能会给导致失业吗？如果那些从事简单工作的人都失业，会对经济产生什么样的影响？

人工智能会为人们提供帮助，让我们更高效的完成各类工作任务。它不会彻底改变完成某些事情对人类的需求。例如，在呼叫中心内，人工智能技术能帮我们完成最初期的问题归类，它不会彻底取代呼叫中心内的人类员工，但是能减少呼叫者的等待时间。我认为这才是人类与人工智能技术的相处模式：帮助人们提高效率，而不是取代人类。人工智能永远都无法摆脱人类独自解决问题。

微软要如何将人工智能整合到已有工作中？

我们的最终目标，是要让所有个人和机构都使用上人工智能。我们希望将人工智能技术整合到很多地方，但是从大体上看，我们将在以下4个领域中整合人工智能：应用、服务（例如Azure中的认知服务）、能用在任何设备上的对话式计算技术（例如Cortana语音助理）以及运行在云端的GPU。

既然你们要将人工智能整合到自己所有的产品中，那么微软内部是否有着这样一种文化，要求所有人都要学习并且理解人工智能技术？

每一名开发人员都要理解人工智能技术。但是我们并不要求每一个人都成为人工智能或是机器学习方便的专家，这种要求也不实际。然而每个人确实要了解如何将人工智能技术融入到自己所开发的产品中。而另一方面，我们现在也的确需要大量的人工智能技术开发人员，这些人要拥有一整套与人工智能相关的技能，例如机器学习、大数据以及神经网络等等。

人工智能的发展面临着哪些挑战？

我们如今在小范围人工智能技术方面做的很好，我所说的小范围人工智能，就是用来解决某一个具体问题的AI。而我们现在的挑战，就是要开发出使用范围更大的人工智能技术，让它理解人类更多的行为。然后就是增强通用智能（AGI），例如让Cortana与用户进行毫无障碍的多轮对话。AGI能为我们完成更多的工作，而我们现在还处于AGI的起步阶段。另外，再未来十年中，混合现实（MR）还将带来更多的可能性。

有人说未来AI会想电力一样普及，你同意这个观点吗？

人工智能技术将会是未来技术发展的基础。我认为AI现在正在经历一个巨大的革命。它将会对人类以及经济产生重要的影响。但是我们现在还处在初级阶段。人工智能技术在未来数年内还很难给我们的生活带来天翻地覆的变化，它还要经历数十年的发展，在这个过程中AI将会给我们带来持续性的改变。我们已经度过了对于人工智能的畅想阶段，我们现在正在逐步让它变成现实，让它提高我们的生产力。（行云）