苹果电池门持续发酵 该不该给消费者免费换电池？

钱童心

很多苹果用户在使用iPhone一两年之后，会发现他们的手机速度开始变慢。苹果最近承认，这是公司出于提升用户体验，故意所为。苹果因此成为众矢之的。

苹果公司在用户不知情的情况下，暗自将电池老化的iPhone处理器的速度调慢，这样的做法已经在美国遭到起诉。苹果公司被指违反消费者权益相关法律。

率先发起诉讼的是加州的两名iPhone7的用户，他们起诉苹果损害了用户的知情权，擅自干涉用户的设备，对他们造成经济方面的损失，并且要求苹果予以赔偿。

此后，又有芝加哥和北加州的多名苹果用户向地方法院提起诉讼，称苹果公司的做法是“具有欺骗性和不道德的”，违反了美国消费者权益保护法。

美国跑分系统Geekbench4软件的开发者，PrimateLabs创始人JohnPoole是第一个发现并且证明苹果电池老化会影响到CPU处理器速度的人。起初Poole以为，伴随着锂电池的衰退，处理器的性能也会衰减。但是后来他们发现，一些旧版iPhone手机用户在更换电池之后，处理器的性能得到明显的提升。他们的另一个发现是，每次苹果升级iOS系统后，旧版iPhone用户的手机性能就会下降得更快。

于是Poole认为，iPhone电池的衰退和处理器的性能一定有关联，并且苹果通过每次改变iOS系统来限制处理器的速度。

Poole告诉第一财经记者：“在我们研究的10万部iPhone样本中，发现更新了系统的旧版iPhone手机的速度明显变慢，并且出现意外关机的现象非常普遍，涉及的设备数量规模庞大。其中受‘减速’影响最严重的是使用iOS10.2版本和iOS11.2版本的iPhone6S以及使用iOS11.2版本的iPhone7。”

Poole的这份跑分测试是与美国社交网站Reddit共同完成的。Reddit在上周爆出苹果公司故意让iPhone手机的速度“变慢”后，引起了用户的激烈抗议，这对公司的声誉将产生巨大的影响，苹果公司也可能因此陷入史上最严重的公关危机。

此前，苹果一直选择对锂电池的问题保持沉默，这被认为是刻意向用户隐瞒产品信息，引导用户去购买新机型而非更换电池。

直到Geekbench4的跑分数据被公布后，苹果才终于做出解释。

Poole称，苹果公司是故意通过掩盖电池性能让用户误以为是自己的手机应该换了，他们不会想到电池才是触发手机性能下降和意外关机的主因。

根据苹果公司的声明：“锂电池在低温、低电量和长久使用后所能提供峰值电流需求的能力会有所下降，并无法提供即时的极高性能需求，这将可能导致意外关机，是为了保护手机内部的电子元器件。”

苹果公司承认从去年开始，公司对iPhone6、iPhone6S、和iPhoneSE发布了一个“新特性”，就是平滑过渡iPhone的即时极高性能需求，以避免由此产生的意外关机现象。“现在，这个特性也被引入到了安装有iOS11.2的iPhone7上，未来还会支持其他款手机产品。”苹果说道。

现在苹果iPhone新款手机的均价已经超过700美元，价格如此高的手机产品，如果性能连一两年都无法保证，这无疑会让苹果失去很大一部分用户的支持。

Poole对第一财经记者表示，尽管苹果有理由将处理器的速度调低以避免意外关机的情况发生，但是苹果也应该向用户说明电池的状况。“苹果目前的做法不够透明。”Poole说道。

现在的问题是，为什么苹果不能设计出一款既不会自动关机，也不用刻意变慢的手机呢？这理论上是完全可能的！

Poole的团队在对安卓系统手机做了同样的研究后，初步分析未发现类似在苹果iPhone上出现的大规模意外关机或者速度变慢的状况。这有两个解释，一方面是因为iPhone手机比安卓手机更依赖于电池的能耗，另一方面也是因为安卓手机的电池能量要更大一些。

那么未来苹果有没有可能在电池设计的时候，在电池的能量密度和使用寿命之间做权衡？对于这个问题，苹果可能已经有答案了。根据苹果分析师郭明池爆料，苹果已经通知小型的供应商，到2019年，将会为iPhone提供能量更大的电池。

此外，劳伦斯伯克利国家实验室的电池专家MarcaDoeff也表示，他们正在提供解决方案，让手机电池满足更高的需求。一种方案是设计内部结构更加复杂的电池，另一种方案是配备一个比实际需求容量更大的电池，这也会让手机体积变得更笨重。

但比起手机跑不快或者在关键时候“掉链子”的情况，用户或许更加愿意欣然接受一款稍厚一点的iPhone。

在苹果没有找到很好的提升iPhone性能的解决方案前，公司是否应该考虑为消费者免费更换电池，或者至少能够以更加低廉的价格让更多消费者享受更换电池的服务呢？可惜的是，苹果仍然选择沉默。