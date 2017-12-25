新京报：苹果有什么权力让我们的手机变慢？

原标题：苹果有什么权力让我们的手机变慢？

苹果公司操控旧款手机变慢，剥夺了用户的基础选择权，也侵犯了他们的财产权。

文 | 胡涵

工业革命以降，制造业与其用户之间始终存在着一重实用主义和商业原则的博弈。用户以农耕时代的产品标准，要求耐用、结实和一本万利，而现代化的工业设计基本原则，则是易耗易碎易迭代。

正因此，才有了“计划报废”的专有名词。1924年，当工业技术足以让灯泡寿命达到2500小时的时候，飞利浦等灯泡厂商凑在一起成立了一个组织，要求各大灯泡厂商将寿命控制在1000小时，以卖出更多灯泡。

从此，制造商以某种技术手段控制售出产品的实际使用寿命，便成了管窥商业机密的通用方法论。当苹果对媒体承认了自己主动调慢了老款手机的运行速度之后，这个名词，再度成为了公众对科技巨头口诛笔伐的理由。

苹果剥夺了用户的基础选择权

苹果回应声明中谨慎地措辞称，的确限制了旧机型的性能，但这个功能的存在是为了防止老旧机型意外关机，从而延长旧机器的使用寿命。同时，此项功能2016年才正式应用在iPhone6、6s和iPhoneSE上，如今范围扩大到了iPhone7上。

需要注意的是，在这套措辞里，苹果为手机变慢给出的定义是“功能”而非“BUG”或者缺陷。

这背后的逻辑是，在手机电池老化的情况下，全速运转很可能会导致手机意外关机，或者续航能力不足，而为了避免这两种意外，苹果替用户设计了一个“更慢”的功能来保证手机的运行。

这是一个足以自圆其说的说辞，但压根无法解除大家对实质结果的担忧。因为在这套逻辑里，用户被剥夺了基础的选择权，财产权也被侵犯。

面对电池老化可能导致的种种意外，用户需要的是可以做出一种选择：是保证手机续航能力，还是保证手机的运行速度。

这两种选择背后则是两种消费行为，一种是换新型号的手机，另一种，则是可以选择更换新的电池。显然，对于苹果来说，前一种消费行为更有商业价值。

关于这套导致手机变慢的“功能”，苹果并未给用户以基本的通知或者“选择”，仅仅是在新系统的升级说明中，以“性能改进”的提法来一概而过。

从最终的结果来看，消费者连“二选一”的可能都没有。面对着越来越慢的手机，所有人都会被引领到另一条路：为苹果每年的新品买单。

▲11月3日，苹果三里屯直营店购买苹果手机的顾客。图片来自@新京报

操控旧款iPhone变慢无法获取明显利益

对于苹果，这事实上是一次得不偿失的公共危机。对消费者一次小小的选择权剥夺，就背上了全部关于技术垄断和商业阴谋的锅，实在是不太高明。

IT行业有一个经典的安迪比尔定律，其中，安迪指英特尔前CEO安迪·格鲁夫，比尔指微软前任CEO比尔·盖茨，原文说的是，“安迪提供什么，比尔拿走什么”，意思是，硬件所提高的性能，很快就会被软件消耗掉。这正是科技产品逼迫消费者和厂商不断更新换代的基础。

这意味着，以为买一件质量过硬的科技产品就能够安然使用五六年的想法早已过时了。苹果是否使用这样的小伎俩，对于最终的结果影响不会太大：无非是消费者是一年换一次手机，还是一年半换一次手机。

为了这微小的“时间红利”和“替消费者着想”，就面临了一次严重的道德指控，苹果公司的确不够精明。

警惕大型企业形成的权力集团

在这样一个节点讨论“计划报废”这个工业革命时代的术语再次出现，倒是另一个值得思考的命题。事实上，我们正处在一个科技革命的尾巴上，而在过往的人类历史中，历次科技革命都是一次权力的转移和集中。

马尔科姆·格拉德威尔在《异类》一书里计算过，人类历史上最富有的75个人里，有15个出生在1840-1850年之间的美国。这群人正好在年富力强的时期赶上了技术革命，并成功创造了垄断巨头，也成为了人类历史上最有权势的群体。

“计划报废”这个名词最早出现，也是在第二次工业革命的末尾。在这个时期，大型企业崛起成为新的权力集团，也引发了公众对权力的担忧和质疑。

当下，科技和互联网公司凭借着技术和大数据，在看似合理的程序之下，潜藏着对用户选择权的剥夺。而同时，公众对自由选择和隐私权利也就越敏感。这已经不是谨慎措辞和耍小聪明就能轻易糊弄过关。

而今天的科技巨头需要牢记的是，纵观人类商业史，侵犯、得罪和剥夺用户的企业，其权势多半无法长久。封闭且傲慢的苹果该醒醒了。