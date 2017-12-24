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OPPO线下门店品牌升级 首家超级旗舰店上海开业

OPPO线下门店品牌升级 首家超级旗舰店上海开业
2017年12月24日 15:50 新浪科技
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杨洋与OPPO副总裁吴强杨洋与OPPO副总裁吴强

　　新浪科技讯 12月24日下午消息，OPPO今日宣布对线下门店进行品牌升级，首家超级旗舰店在上海正式开业。

　　据介绍，OPPO首家旗舰店位于上海淮海路，门店面积500平米，整体分为体验区和销售区。在品类上，除了手机之外，还引入了一些其它品牌的耳机、音箱、机器人等品类。支付上则可以直接实现移动结账。OPPO副总裁吴强表示，超级旗舰店将带来全新的产品体验空间，品牌展示和服务体验也更加立体。

OPPO超级旗舰店内部OPPO超级旗舰店内部

　　吴强透露，去年就在反思OPPO品牌，希望做出一些改变。用户对OPPO品牌的认知还有提升空间，而体验店是品牌和服务上与用户沟通的直接窗口。

　　而在首家超级旗舰店的选址上，他表示，OPPO在一线城市销量居前三，增速也很快，但品牌影响力上还有提升空间，因此会首先远在一线城市。首家选在了上海，很快还会在深圳开一家。

　　“超级旗舰店只是OPPO品牌升级的一方面，未来还会有更多改变。”吴强说。

　　除了开业的时间点选在了圣诞节，OPPO此次还邀请代言人杨洋站台，也吸引了众多OPPO粉丝和杨洋粉丝围观，带来不少客流。

　　吴强和杨洋还联合宣布，OPPO R11S星幕新年版现场首发，12月25日即圣诞节当天将进行线上线下同时销售。（张俊）

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