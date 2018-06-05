苹果发布新App Store规则：或针对Steam游戏平台

新浪科技讯 北京时间6月5日上午消息，在拒绝了Steam的iPhone端应用之后，苹果于本周一发布了新的App Store审核指导方案。

苹果将使用这个指导方案决定哪些应用可以出现在App Store中。苹果明确强调，任何应用都不能在该应用内部带有类似应用商店的功能，也不能让用户在应用内“浏览、选择或是购买用户当前未安装的其它应用”。

但是新规则规定，那些所谓的远程镜像应用，也就是能够将计算机屏幕投送到iPhone上的应用，可以在苹果的控制之外让用户进行购买活动，但是前提是这个购买活动必须在电脑端完成，而不是在iPhone端完成。

苹果此举有着重大的意义，因为它显示了苹果想要继续维护其向App Store内出售的应用收取15-30%抽成的决心。在本届WWDC进行的过程中，苹果悄悄上线了这个新的指导方案。

作为Windows PC上最大的游戏平台，Steam原本计划推出免费的移动应用Steam Link，让游戏玩家可以在外出的时候在iPhone上继续进行游戏。

但是Steam的母公司Valve在上周表示，苹果拒绝了Steam Link应用登录App Store。Steam和苹果均没有表示该应用为何被拒绝商家。对于苹果的新规则是否是针对Steam所指定的，两家公司同样没有发表评论。

苹果此举有可能是为了明确应用内购买的规则，在这个规则下，游戏玩家可以在游戏内购买代币、额外的生命值或是其他数字商品。苹果会向游戏公司收取应用内购买金额的30%作为抽成。

分析师认为，这些应用内购买抽成是苹果服务营收的重要组成部分。苹果的服务营收包括App Store、iCloud和Apple Music。在上一个季度中，苹果的服务营收达到了91亿美元，超过了华尔街分析师的预期。(行云)