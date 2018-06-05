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广州自动驾驶道路测试指导意见 明确车辆测试里程

广州自动驾驶道路测试指导意见 明确车辆测试里程
2018年06月05日 09:04 羊城晚报金羊网
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　　车辆测试里程不少于2000公里

　　金羊网记者 程行欢 通讯员 交通宣

　　4日，广州市交委发布了《广州市关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《指导意见》），公开向社会征求意见。《指导意见》对自动驾驶测试的具体指标进行了规范，测试累计超过1万公里无交通事故或失控状况的车辆，可进行载客测试。

　　须为测试车辆买保险

　　据交委方面表示，广州欢迎国内外自动驾驶科技企业来穗创业和发展。《指导意见》对于已在其他国家和地区，或已在国内其他城市开展自动驾驶汽车道路测试、并达到一定技术水平的企业，在广州开展测试可适用简易程序，快速审核、快速开展测试。

　　由于自动驾驶技术目前仍处于测试阶段，因此，广州高度重视自动驾驶测试的安全保障问题。《指导意见》表示，企业要为每一台测试车辆购买必要的商业保险，确保测试驾驶员履职能力，对于测试驾驶员管理、事故防范、事故处理、运行过程中的监控，都由测试企业承担主体责任。

　　《指导意见》还对自动驾驶测试详细规定了一些具体指标，如“在测试管理办公室认可的封闭测试场地中按照有关要求，进行过不少于规定里程与规定场景的测试且被评估合格，或者已在其他国家或者地区、国内其他城市获得智能网联汽车测试许可，且测试时间不少于6个月或者测试里程不少于2000公里”“为申请道路测试的车辆购买每车不少于500万元的交通事故责任保险或者提供不少于500万元的交通事故赔偿保险，并提交相关证明材料”“具备人工和自动两种驾驶模式，且保证在自动驾驶模式下，可快速、安全地将车辆即时转换为人工模式。”

　　对测试路段实行分级管理

　　根据实际道路交通状况及限速情况，《指导意见》对于测试路段实行分级管理，从低到高分为一至三级路段，对于具有不同测试经验、不同测试系统能力的测试企业，可分别允许在不同级别的测试路段进行测试，以确保测试安全。如“首次申请测试的测试主体，仅能在一级路段开展测试工作。累计测试里程超过5000公里，或者累计超过3000公里且近3个月平均脱离间隔里程大于20公里的测试主体，未发生责任交通事故及失控状况的，可向第三方机构申请在二级路段开展测试工作。累计测试里程超过3万公里，或者累计超过2万公里且近3个月平均脱离间隔里程大于40公里的测试主体，未发生责任交通事故及失控状况的，可向第三方机构申请在三级路段开展测试工作。”

　　根据自动驾驶技术的发展趋势和行业应用前景，《指导意见》设置了不同类别的测试。如需研究自动驾驶技术未来在网约车上的应用，测试企业可开展载客测试。在具体的载客测试上，则要求测试主体测试里程累计超过1万公里且无发生责任交通事故及失控状况的，可向第三方机构申请开展载客测试工作。同时要求为参与载客测试的志愿者购买座位险、人身意外险等必要的商业保险，并采取有效措施保障测试参与者人身安全。 

　　
编辑： 智韬
 
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