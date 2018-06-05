A站被快手收购：将维持独立运营，保留原有团队

澎湃新闻记者 陈宇曦

6月5日，澎湃新闻从知情人士处确认短视频应用快手已确认收购弹幕视频网站AcFun（俗称：A站）。

澎湃新闻从A站了解到，A站将保持独立品牌，维持独立运营，保留原有团队。

创立于2007年的A站是中国最早的弹幕视频网站，但比起成立时间更晚的B站的顺风顺水，A站命运多舛，几经易手，从创始人Xilin到边锋系的陈少杰再到奥飞娱乐的老板蔡东青，A站股东和管理层震荡不断。

直到2016年，A站才逐渐形成奥飞娱乐（002292）老板蔡东青、软银中国、优酷土豆和中文在线（300364）的四大股东格局，其中蔡东青为第一大股东，A站的总编辑刘炎焱也在这一年取代莫然成为新的CEO。

2017年6月，A站因不具备《信息网络传播视听节目许可证》，而被国家新闻出版广电总局通报并要求全面整改。9月份，A站再次收到来自北京市文化市场执法总队12万元的罚单，并责令该网站对视频节目内容进行整改。

在内容整改后，有报道称，A站的活跃用户数据较2017年年初时大幅下降。

从2017年下半年开始，阿里系的云锋基金对A站产生了投资兴趣，但一直未有下文。

而现在，在经历了欠薪、宕机等事件后，A站被快手全资收购，再次迎来新的开始。

澎湃新闻发现，A站运营主体广州弹幕网络有限科技公司，在今年3月将持有的北京赛瑞思动文化传播有限公司的股权质押给了北京快手科技有限公司。