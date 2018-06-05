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英国数据监管部门主管：Facebook丑闻并非孤立事件

英国数据监管部门主管：Facebook丑闻并非孤立事件
2018年06月05日 09:04 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月5日早间消息，近日，英国数据保护监督机构主管向欧盟立法者发出警告称，Facebook公司的隐私问题可能还会在其它在线平台上反映出来。

　　负责牵头对Cambridge Analytica丑闻进行调查的伊丽莎白·德纳姆（Elizabeth Denham）在接受欧洲议会质询时表示，Facebook数据泄露事件并非孤立案件。

　　本周一晚间，这位英国信息专员在布鲁塞尔的欧盟机构公民自由委员会上指出，“我认为对于用户而言，许多平台都缺乏透明度。”

　　本次听证会是立法人员首次对Cambridge Analytica丑闻进行详尽而深入地研究。这起丑闻涉及多达8700万人（其中包括大约270万名欧洲用户）的信息，并对2016年唐纳德·特朗普参与美国总统竞选的结果造成影响。

　　不到两周前，Facebook CEO马克·扎克伯格被指控回避欧洲议会主要成员的问题。该公司本周一发布了第二批答案，其中14个问题仍然悬而未决。

　　执法

　　德纳姆说，欧盟新颁布的隐私保护法规——《通用数据保护规则》（GDPR）——于5月25日生效，这将是保护人民的第一步。“现在真正重要的是执法，这是数据保护当局愿意做的，是我们所看到的制裁举措，是让用户和公民了解他们的权利。”

　　如今，欧洲各地的隐私监管机构将拥有平等的权利和义务，以及同样的权力，可在全球范围内对严重违规企业处以罚款，金额最高可达全年销售额的4%。

　　尽管德纳姆称，像她这样的监管者将在制裁手段上“适当权衡”，但GDPR所赋予的新工具可能比处罚更有效。

　　删除算法

　　“运用GDPR的新工具，我们能够向企业发送强制通知，要求他们删除算法或停止程序运行，”德纳姆说。“我认为停止程序运行的命令是强有力的，如果不比行政罚款更具威力的话，至少同样有效。”

　　本周一早些时候，Facebook发文驳斥了《纽约时报》的一篇报道，该报道称Facebook与苹果亚马逊和三星等设备制造商分享数据。

　　Facebook称，他们对用户的信息很熟悉，但不会像Cambridge Analytica那样滥用个人数据。

　　在本周一的采访中，负责维护欧盟数据隐私法的安德列·耶利内克（Andrea Jelinek）说，欧洲监管机构打算审查这些报道。(斯眉)

英国FacebookGDPR
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