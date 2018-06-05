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2018年虚拟货币发售总额跃升 但月度增长趋势放缓

2018年虚拟货币发售总额跃升 但月度增长趋势放缓
2018年06月05日 08:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月5日早间消息，本周一，金融技术数据提供商 Autonomous NEXT发布报告显示，今年到目前为止，虚拟货币销售额已飙升至91亿美元，超过2017年的66亿美元，但该公司表示，如果将两大项产品排除在外，月度趋势实际上已在放缓。

　　在世界各地，数字科技初创公司都在通过销售加密货币或代币的方式来筹集资金，以便绕过银行或风险投资公司等中介机构。

　　在Autonomous NEXT报告的91亿美元总销售额中，包括了Telegram和EOS两家的虚拟货币，两者在今年的销售额分别达到18亿美元和40亿美元。“如果将这两个币种的销售量排除在外，”Autual NeXT指出，“今年虚拟货币的月度销售总额为5.6亿美元，这一数字的峰值出现在2017年12月的15亿美元。”

　　市场参与者表示，由于会计计算方法的不同，EOS的销售数字失真，因为该虚拟货币的销售周期为一年，而非一次性发售。

　　Autual NeXT在报告中指出，“由于持续的监管不确定性、税收负担，以及主流消费者在软件采用方面缺乏切实的进展，代币产品的销售受到拖累。”

　　以美国证券交易委员会（SEC）为首，世界各地的监管机构都发布了规则或指导方针，导致投资者停滞不前，阻碍了虚拟货币新产品的发行。

　　SEC已经开始打击借首次代币发行（ICO）骗取投资者资金的公司，并向募集大量现金的公司发送传票。

　　尽管如此，Autual NeXT相信监管的不确定性很快将得到解决。

　　这家数据提供商表示，“即使西方监管者把这个空间限制在一个狭小的盒子里，仍有许多合法的司法管辖区想要效仿特拉华州。”此前，美国特拉华州曾颁布新法律，保护当事人的数字资产。

　　Autonomous NEXT在报告中指出，去年的许多代币项目是由初创企业建造的。今年，一些雇员人数为50到250人的中小型企业正在将部分资产数字化。

　　该公司预测，“明年，人们还将看到更多数字货币项目进入市场。”(斯眉)

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