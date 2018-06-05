第一季度末 Facebook进入97只对冲基金前10大持股

新浪科技讯 北京时间6月5日早间消息，受监管部门调查和负面新闻报道的困扰，Facebook今年春季的情况不佳，股价也出现下跌。不过，对冲基金仍在大举投资Facebook。

根据高盛的数据，截至第一季度末，Facebook进入了97只对冲基金的前10大持股，高于去年9月的81家。当时，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）及其团队刚刚开始应对Facebook平台影响2016年美国大选一事，而当时还没有任何人听说过剑桥分析公司。

第一季度末也是Facebook股价近期的低点。今年第一季度，Facebook股价下跌了约10%。不过自3月27日触底以来，Facebook股价已反弹27%，并于周五创下新高。由于《纽约时报》报道Facebook在未经用户同意的情况下与设备厂商分享用户好友数据，本周一Facebook股价出现下跌。

2017年6月-2018年5月，Facebook股价波动

华尔街分析师也持类似看法。41名分析师给予Facebook的股票评级是“买入”，两名分析师给予的评级是“持有”，只有两名分析师给予“卖出”的评级。分析师平均给予的12个月Facebook目标股价为222.18美元。目前Facebook股价约为192美元，这意味着还有16%的上涨空间。(张帆)