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因竞选广告披露问题：美国华盛顿州起诉FB和谷歌

因竞选广告披露问题：美国华盛顿州起诉FB和谷歌
2018年06月05日 08:45 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月5日早间消息，美国华盛顿州周一表示，他们已经起诉Facebook谷歌，指控其违反该州竞选融资法，未能保存竞选广告购买人的信息。

　　该州总检察官鲍勃·弗格森（Bob Ferguson）表示，他希望对这些公司进行处罚并申请禁令，原因是他们未能披露该州2013年以来的竞选广告开支。

　　Facebook表示，该公司希望尽快解决官司，他们不久前刚刚推出了一些工具，方便人们查看哪些人在其社交网络上购买了政治广告。

　　Facebook和谷歌都面临立法者、用户和竞选融资监管倡议者的批评，主要是因为他们在2016年美国总统大选期间销售政治广告时扮演的角色。之前有报道称，俄罗斯曾经使用虚假身份购买这类广告，干扰当时的大选。

　　与多数司法管辖区不同，华盛顿州和西雅图市早在1970年代就制定了法律，要求广告销售企业披露政治广告购买人的身份。其他州则要求购买者本人肩负这一责任。

　　西雅图官员周二表示，他们认为Facebook违反了该市的法律，但他们尚未对Facebook发起诉讼。

　　弗格森表示，他的办公室今年4月收到市民投诉，指控Facebook和谷歌未能按照法律要求提供政治广告信息。(鼎宏)

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