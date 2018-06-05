直击|快手完成对A站整体收购 A站将保持独立发展

新浪科技讯 6月5日早间消息，快手确认已完成对Acfun的整体收购，未来，A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。而快手也会在资金、资源、技术等给予A站大力支持。

从企业信用信息公示系统可以查询到，今年2月底，涉及到北京赛瑞思动文化传播有限公司有两笔股权出质记录。分别为2月27日，赛瑞思动出质了游艺星际（北京）科技有限公司2560股权给北京快手科技有限公司；3月6日，广州弹幕网络科技有限公司（A站的运营主体公司）出质了赛瑞思动股权给快手。

赛瑞思动目前由广州弹幕网络科技有限公司控股，其原创始人为前Acfun创始人及CEO孙旻，现已离开赛瑞思动，去年7月其法人变更为A站现任CEO刘炎焱。

A站此前经历了频繁的人事变动。A站成立于2007年6月，取意于Anime Comic Fun，是中国大陆第一家弹幕视频网站。2015年8月，A站宣布获得优酷土豆A轮融资5000万美金，在此之前，优酷土豆曾起诉A站侵权。

一年后的2016年11月，A站再宣布获得A股上市公司中文在线投资，中文在线拟以现金出资2.5亿元认购其13.51%股权，A站在本轮的投后估值达到了18.5亿。

根据当时的公告，中文在线入股后，奥飞娱乐总裁蔡冬青仍为A站第一大股东，而持股比例降至54.77%，原第二大股东土豆文化持股比例降至13.23%，中文在线持股达13.51%，超越土豆文化成为A站第二大股东，A站首席财务官毛智海持股降至2.21%，A站首席执行官刘炎焱持股降至1.47%。

公告也同时披露了A站的财务状况，A站在2015年的营业收入约为363万元，净亏损达1.13亿元，A站2016年前9个月营收约为71万元，净亏损达1.46亿元，净亏损大幅提高。而按此计算，中文在线投资的2.5亿元人民币也不过能帮助A站维持一年。

除了业绩承压，A站内部也经历了数次高管轮换。2010年，A站创始人将A站以400万人民币出售给现斗鱼CEO陈少杰，后与资本方产生矛盾，游戏弹幕产品“生放送”独立，也就是后来的斗鱼，A站随后被卖给杨鑫淼。

2014年，奥飞动漫投资A站后向其空降高管，同期，优酷正式起诉A站侵权，新高管将事件原因将本次侵权事件归因于A站原高管，数名原高管因此被刑拘。随后，有A站员工爆料，原技术团队除了因为交接协议被强制留下的几人基本已经全部离职，编辑团队也基本如此。

到2015年6月，A站获得优酷土豆的投资时，其CEO为孙旻。2016年1月，A站获得软银中国6000万美元投资后，莫然取代孙旻担任CEO。

半年后，在2016年7月，莫然因个人原因也决定辞去全部职务，由奥飞娱乐首席战略官李斌接任董事长，原A站总编辑刘炎焱接任CEO职务。(宵寒)