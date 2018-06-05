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Facebook让设备商获取用户数据？美国参议院展开调查

Facebook让设备商获取用户数据？美国参议院展开调查
2018年06月05日 08:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月5日早间消息，美国参议院商务委员会主席约翰·瑟恩（John Thune）周一表示，他计划就《纽约时报》的报道向Facebook提出质询。这篇报道称，Facebook允许苹果和其他设备厂商在未经用户同意的情况下“深入”访问用户数据。

　　瑟恩表示，关于透明度和隐私风险等问题，“商务委员会将致信Facebook，寻求更多信息”。

　　Facebook股价当天下跌0.4%，收于193.28美元。民主党和共和党均对《纽约时报》的报道表达了关切。

　　Facebook产品合作副总裁艾梅·阿奇伯恩（Im Archibong）在博客中表示，《纽约时报》提到的软件推出于10年前，被60家左右的公司使用，包括亚马逊、苹果、黑莓、HTC、微软和三星。

　　《纽约时报》报道称，Facebook允许这些公司在未经用户明确同意的情况下获取好友的数据，尽管该公司此前已经宣布，不再与外部人士分享此类信息。

　　报道称：“一些设备厂商甚至可以从用户好友处获得个人信息，而这些好友原本认为，这些信息是被禁止分享的。”Facebook则表示，如果用户的好友禁止这样的分享，那么设备厂商不可能从他们那里获得个人信息。

　　阿奇伯恩表示，这些数据分享给设备厂商只是为了优化Facebook用户对这些信息的访问。“这些合作伙伴签署了协议，除了用于重现类似Facebook的体验之外，禁止将用户的Facebook信息用于其他目的。”

　　在剑桥分析的数据泄露丑闻曝光之后，多地监管部门正在加强对Facebook的调查和监督。(张帆)

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