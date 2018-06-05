库克：苹果没有从Facebook获取个人数据信息

库克

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新浪科技讯 北京时间6月5日上午消息，美国《纽约时报》此前报道称，Facebook与其它企业签署协议，允许苹果及其它设备制造商获得Facebook用户个人信息。针对这一报道，苹果CEO库克周一告诉美国媒体NPR记者：“我们从未进入数据业务。”

《纽约时报》说，Facebook与至少60家设备制造商签署协议，让它们获取数据，这些数据包括用户的婚姻状况、宗教信仰、政治面貌及其它私人数据。

库克在苹果WWDC上告诉记者：“《纽约时报》刊发文章，提到了多种数据，包括婚姻状况等各类数据，这件事我们毫不知情，我们没有收到任何数据，也没有要求获得任何数据，一点也没有。”他还说：“我们只是在操作系统内整合了分享功能，让分享变得更简单，比如分享图片，还有其它一些东西。对于用户来说这样会更方便，但是我们没有进入数据业务，从没有进入。”

苹果推出一个名叫Screen Time的新App，父母可以借助App设定孩子使用App的时间长度，当孩子访问某些App或者网站时，还可以进行限制。库克称：“我们从没有想着将用户使用设备的次数尽可能最大化。这些服务的确给生活带来很大便利，它会大大改变我们的日常生活。不过如果你一天到晚被通知轰炸，那就不太好了。“

谈到美国发起的贸易争端，库克认为：“国家只有保持开放，而且是极大程度的开放，才能持续繁荣。贸易将人们联系在一起……对于各国来说，这是不争的事实。贸易能够帮助各国解决许多复杂问题。”(德克)