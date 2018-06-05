Facebook回应《纽约时报》批评：API得到严格控制

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新浪科技讯 北京时间6月5日早间消息，Facebook对《纽约时报》关于其设备集成API的隐私问题发表的报道评论称，该公司“不认同他们针对这些API提出的问题”。

《纽约时报》在一篇报道中批评Facebook在十年前推出的设备集成API中采取的隐私保护措施不力。在应用商店模式普及之前，这种API让Facebook与至少60家设备制造商达成数据共享协议，包括苹果、亚马逊、黑莓、微软和三星，使之可以提供Facebook的消息、地址簿和“点赞”按钮等Facebook功能。

但该文认为，此举为设备厂商提供的数据超乎想象，文章称：“这些之前没有报道的合作引发了关于该公司隐私保护的担忧”，并认为此举可能违反Facebook 2011年与美国联邦贸易委员会（FTC）签订的和解协议。

在之前的剑桥分析（Cambridge Analytica）丑闻曝光后，FTC目前正在调查该公司的隐私措施。

“Facebook允许设备厂商在没有获得明确许可的情况下获取用户好友数据，甚至是在对方宣布不再与外界分享这些信息之后。”《纽约时报》称，“有的设备厂商甚至可以在用户认为自己已经禁止分享后提取其个人信息。”

Facebook今年4月表示，他们将开始关闭这些设备集成API，但《纽约时报》表示，其中很多合作协议至今仍然生效。

在剑桥分析丑闻曝光后，Facebook已经面临执法者和监管者的密切审查。

Facebook产品合作副总裁艾米·阿奇帮（Ime Archibong）则在该公司的官方博客中重申，该公司的设备集成API得到了严格控制。“没有用户的允许，合作伙伴无法将用户的Facebook功能与他们的设备整合。我们的合作和工程团队批准了这些公司开发的Facebook体验。”他说，“与《纽约时报》的说法相反，图片等好友信息只能在用户决定与这些好友分享信息的时候，才能在设备上获取。我们并没有意识到这些公司的任何滥用行为。”

但《纽约时报》的报道称，即便是在没有获得对方许可的情况下，Facebook的合作伙伴依然可以调取用户的关系状态、宗教、政治倾向和未来活动等方面的信息，也可以获取用户Facebook好友的数据。(鼎宏)