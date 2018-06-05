A站的终局，亦是重生：快手全资收购Acfun

来源：36氪

36氪从多个信源获悉，快手已完成对‘Acfun’（下文简称“A站”）的整体收购，具体交易细节暂未知晓，截至发稿时，快手表示对于收购一事，不予置评。

疑似快手与A站进行股权出质的工商登记信息

36氪在去年年底发布的《无主之地：A站暗黑资本史 | 深氪》中曾提到过A站当时的估值：

A站本轮投前估值为 7.5 亿人民币，相比A站上一轮融资时18.5亿的估值缩水一大半，而在本轮阿里入股后，A站的实际估值也仅仅达到10.3 亿人民币。

相比半年前，此次快手收购A站的交易对价大概率会低于7.5亿人民币。事实上，早前就有信源透露称，快手一直在考虑领投A站的新一轮融资，但最终由于缺失跟投方而导致交易未能顺利交割。

关于此次收购，我们可以从用户画像、市场整体环境以及商业化三个维度做简单的分析：

首先，用户画像上，快手的用户足够下沉且平均，而A站则以年轻人为主，社区文化重，收购A站能够很好地补全快手在用户圈层上的不足，逻辑跟陌陌收购探探类似。

其次，从市场整体环境去分析，作为快手的直接竞争对手，1.5亿日活的抖音已超越1亿日活的快手；加上今日头条依靠整个短视频矩阵所展现出的强产品研发与运营能力，快手走一条投资并购的路子未尝不是一个与头条抗庭的捷径。

最后，作为一直谋求海外上市的短视频公司，商业化永远是快手最关注的指标之一。通过B站上市，整个市场都看到了其游戏收入的高占比以及其多元化的商业价值。

盈利模式上，快手主要依靠直播和信息流广告，相对应的，抖音则以品牌广告为主。在直播逐渐疲软的市场氛围下，抖音的变现效率以及天花板更高。而过去快手一直都想做游戏，却没有大的动作。收购A站，让A站效仿B站，也许能够帮助A站以及帮助快手最快实现自己的商业化与IPO之路。

总得来说，从领投到收购，背后折射的是也许是快手一直在向主流靠近而又挣扎的心。