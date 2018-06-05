小米传A股港股齐上市集资额三七比 估值超700亿美元

新浪港股讯 据香港经济日报报道，巨型新股小米上市进程入直路，综合市场消息，估值逾700亿美元的小米于内地香港两地集资额合计约100亿美元，当中内地CDR（Chinese Depository Receipt，中国存托凭证）部分占30%即30亿美元（约234亿港元），香港上市部分则占70%，即70亿美元（约546亿港元）。

市场消息指，小米香港上市部分最快周四进行上市聆讯，月底公开招股，7月上旬至中旬挂牌；而公司近日同样就内地CDR上市作准备，并令小米香港上市日期出现两个版本。

CDR集234亿港筹546亿

两个版本分别为：一，按原定计划，本月28日定价，7月9日CDR上海挂牌，10日香港挂牌，以及二，为配合内地CDR细则发布，内地香港定价日同在7月9日，7月16日CDR上海挂牌，17日在港挂牌。小米拒绝评论传闻。

投资界认为，内地CDR部分较香港规模小属预期之内，如果投资者未能在内地取得足够股份，或取道南下买小米股份，对其招股以至上市后股价表现有支持。此前已有消息指，小米内地CDR部分会有战略配售，并有3个月禁售期，换言之，在市场发售部分比例将更低。

渣打香港财富管理投资策略主管梁振辉认为，香港迎来首只同股不同权（Weighted Voting Rights，WVR）股份上市，有望吸引海外投资者注意，将过去只在美国寻找相关新经济股的投资者吸纳到大中华区。

小米集资额巨大，市场恐抽紧流动性，梁振辉称，市传WVR股份同时在内地香港集资，但香港市场深度足够，近年少见因大型新股集资而拖累大市。他强调，即使MSCI纳入甲股，亦不见资金“弃ħ从甲”，相信新股两地集资不会影响港股表现。