美团推小象生鲜 围猎新零售市场

赵陈婷

[从掌鱼生鲜升级到小象之后，美团如今需要面对的有阿里的盒马鲜生、永辉的超级物种、京东的7Fresh等众多竞争者]

做打车，收摩拜，定位吃喝玩乐的美团还在不断拓展自己的业务边界。

而这几天刚宣布正式开业的小象生鲜也被视为美团在新零售业务上加大筹码。

严格算起来，美团真正布局新零售是去年7月，当时美团在自家总部附近开了一家面积约为2000平方米的掌鱼生鲜测试店。

而掌鱼生鲜也一度被认为是在对标阿里旗下的盒马鲜生。

由于没有像盒马一样利用大规模水族箱养殖鲜活水产，而是全部只出售冷冻水产，“没有活鱼”的掌鱼生鲜也被业界点评为更像一个普通卖场，而非生鲜超市。

但如今新开业的小象生鲜已经是另一番景象。第一财经记者探店发现，与掌鱼生鲜不同的是，小象生鲜设计了更多餐饮和海鲜堂食区域，取了一个统一的品牌名“象大厨”，而鲜活海鲜更是在小象生鲜中占据了重要位置。

“生鲜+餐饮”的标配

和掌鱼生鲜同为2000平方米左右的经营面积，但是小象生鲜在卖场布局上截然不同。

第一财经记者发现，刚开业不久的小象生鲜方庄店实现了餐饮与生鲜打通，生鲜区和餐饮区占据了相当大的面积。

此外，小象生鲜还推出了自有品牌“象大厨快手菜”、“象大厨铁板烧”、“象大厨中餐”、“象大厨鲜煮”等。

美团方面对第一财经记者表示，目前小象生鲜推出的菜品是参考结合美团所有的到店用餐数据、外卖数据等后分析周边人群的消费能力与口味倾向推出的。

以北京区域推出的快手菜“金针肥牛”为例，小象生鲜运用了美团和大众点评在餐饮领域累积的大数据，挑选出这一北京区域用户喜爱的菜肴。通过对北京区域“金针肥牛”推荐菜口味的综合数据分析，小象生鲜选择排名前三的菜肴配方，研究其食材和口味并且对烹饪技巧进行简化。用户购买后，在家通过“倒油加热、倒菜翻炒、加调味汁”简单三步，八分钟就可以制作出一盘地道美味。

除了大数据优势，美团方面表示，美团系的众多产品可以为小象生鲜实现从线上到线下导流。

按照美团方面提供的数据，2017年，美团年度活跃买家数达到3.2亿。

美团方面还透露，小象生鲜方庄店的亮相是美团在生鲜零售领域一次全新的品牌升级，而小象生鲜将是美团在生鲜零售业务的唯一品牌。

不过，从掌鱼生鲜升级到小象之后，美团如今需要面对的有阿里的盒马鲜生、永辉的超级物种、京东的7Fresh等众多竞争者。

对于与盒马鲜生竞争的问题，美团只是强调盒马是生鲜零售行业向线上线下一体化升级的开拓者，有很多值得学习的地方。

美团的新零售野心

美团点评CEO王兴此前在内部发表了一次讲话，他提到“线上线下的高度结合”将会是公司接下来的发展方向。

这也是后来掌鱼生鲜的由来。

2017年12月，美团正式对外宣布新一轮组织架构调整，聚焦到店、到家、旅行、出行四大LBS场景。

引人关注的是，美团此次组织架构调整，组建了大零售事业群，将美团当下最重要资产——美团外卖与生鲜零售等新业务“打包”，由王慧文担任大零售事业群总裁。

对于大零售事业群，王兴定下的目标是统筹生鲜零售、外卖、配送、餐饮B2B等业务，强化外卖配送网络，建设生鲜零售等新能力，全面布局大零售生态。

生鲜零售被着重强调，也被解读为美团在向市场传递了其未来投入方向。

从团购到外卖，再到酒旅、打车，业务线足够多元化的美团点评在包括零售在内的新业务上有过多种尝试。

去年11月3日，王慧文还发布内部信宣布将结束餐饮平台“松鼠便利店”和“共享充电宝”两个试点项目的运营。

王慧文在内部信中表示，“过去一段时间，从外界看来我们是一家有能力抓住新业务机会，不断拓展业务边界的公司，被认为是一家新业务成功率很高的公司，这或多或少也影响了很多同事对于新业务成功率的预期。”

但王慧文强调，与外界看到的成功发展起来的业务相比，其实美团点评还有更多业务探索不成功被关掉了，这其中包括早餐外卖、排队机、WiFi等近10个业务，如果说得更远一点，在创办校内网之前还曾经有接近10个探索业务失败了。

无论是此前的掌鱼生鲜还是现在的小象生鲜，美团对于线下新零售一直表现得兴趣浓厚。

而这背后，虽然市场定位从此前的“吃喝玩乐”转变成现在的“吃得更好，活得更好”，“吃”毋庸置疑是美团的根基所在。而美团如今的业务布局需要借助“吃”这个高频的场景以及随之而来的流量入口，才能再延伸到其他业务。

这意味着，一日三餐有关“吃”的全场景覆盖，美团是肯定会去做的。

但美团现在和“吃”相关的业务中，一方面是针对外出餐厅就餐的团购业务，而另一方面是针对餐厅的外卖业务。

相比之下，目前小象生鲜主打的是售卖生鲜食品以及社区晚餐市场。而这块业务正是美团在“吃”这个板块上需要补缺的。毕竟，现在美团外卖主要是做办公商圈的午餐市场，对于早晚餐市场，美团外卖的渗透率也相对较低。