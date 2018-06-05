王健林电商梦:飞凡六年试错终被弃 万腾高朋再牵手

王健林电商梦：飞凡六年试错终被弃名，新网科万达腾讯高朋三方联手

这次腾讯和高朋合计占股49%，不可能再打酱油，要把资源拿出来拼一拼了。”

时代周报记者 刘娟 发自北京

4个月前的一天，马化腾现身海南，笑容满面为腾讯系投资成员高朋站台。

那条简单、严肃的新闻里，有几个关键事实：高朋获得鼎晖投资领投的A轮投资，投资方名单中万达商管赫然在列；入股大象慧云，高朋成为其除航信、京东之外的第三大股东；高朋和大象慧云，都是以“电子发票”为切入口的“互联网+财税”领域种子选手。

4000公里开外的哈尔滨，王健林刚为万达“经历了风波，承受了磨难，历史上难忘”的2017年作总结陈词时间不久。1月20日这天过后，王健林叫停了万达网科的全线业务，“网科集团暂不安排2018年收入计划，要等战略合作者确定之后，再来确定业务目标”。

腾讯、高朋如何与日后万达网科的命运交织在一起，彼时已有了端倪。

今年5月30日，万达网科走向终点。万达、腾讯、高朋宣布，三方将成立一家合资网络科技公司，分别占股51%、42.48%、6.52%。万达集团向时代周报记者透露，该新公司董事长由万达商管总裁齐界担任，CEO由腾讯推荐的高朋CEO高峡担任。

一个坐拥亿级用户、年营收454亿美元的线上流量巨头，和一个年客流31.9亿元、年营收2273亿元的线下商业巨头，两者碰撞在一起，会发生什么样的震撼效果？

走过风暴的王健林，正在编织一张消费时代的大网，腾讯、京东、苏宁等“金字塔尖”决策者们同样期待借万达商管平台，形成新的一个能量巨大的交际圈，并掌控更多的话语权。

他们要一同打造线上线下融合的中国“新消费”样板。这也是最具想象力的商业模式，打破单一消费平台、单一生活场景的局限，变革新零售、新金融、新技术、新经济，用互联网重构商业逻辑和商业运营规则。

作为智慧商业时代的开创者，这个题材在资本市场将会价值几何？新公司的合作细节与日程表如何设定等，时代周报记者分别采访了万达集团和腾讯集团官方及内部人士。

“万腾”再度牵手

高朋和高峡，都和大腾讯系生态资源密不可分。

高朋最早是腾讯和美国团购网站鼻祖Groupon合资成立的团购公司。千团大战后，高朋先是转型运营拥有微信二级入口的微影（后和猫眼合并），如今成为腾讯面向电子发票行业的尖刀。高峡最早任原团购网站高朋网副总裁、微信商业化总顾问等，亦有特斯拉、万达电商等的从业经历。

“新公司还在注册过程中，名字还不便对外透露。”万达内部人士何笑（化名）告诉时代周报记者，“三方合作进入了实质阶段，落地执行的细节和时间表也经过了反复梳理，业务方向以新零售新消费为主。”

要去往新消费时代的远方，万达最终再度选择与腾讯结伴而行。

2014年，在万达商业赴港上市的前4个月，万达、腾讯、百度一度走到了一起。这个被称为“腾百万”的组合签署了战略合作意向协议，并成立合资公司上海新飞凡电子商务有限公司（以下简称“新飞凡”）。彼时，三方宣告，计划3年投资50亿元，5年投资200亿元，建立全球最大O2O电商公司。

这个被马云调侃为“凑拢班子”的组合，在两年后无声无息散了伙。新飞凡团队曾发布一份声明，“由于综合因素影响，三方并未实现投资性合作，新飞凡是完全由万达出资，腾讯和百度并未实际投入任何资金”。

“这次万达与腾讯在资源注入与管理上都与前一次不同，双方参与感都很强。”何笑称，“前一次，万达持有70%股权，腾讯、百度各持15%股权，除了高声量、高期待之外，三方并未有实质上的业务碰撞。这次腾讯和高朋合计占股49%，不可能再打酱油，要把资源拿出来拼一拼了。”

眼前的三方，是一幅错综复杂的持股关系图：今年年初，腾讯带着一支豪华投资队伍走向万达秀场中央，他以100亿元吃下了万达商业（后更名为万达商管）4.12%的股份；在去年初资产重组后，腾讯以21.07%的份额成为高朋单一最大股东；万达商管同时也持有高朋的股份。

万达集团透露，接下来，新公司将注入万达网科原飞凡等部分业务，腾讯将重点投入线上流量等优质资源，而高朋则融入电子发票等业务。

知名互联网观察家王冠雄分析称，万达新网科已经蓄势待发，线上线下两大超级流量会产生怎样的化学反应，未来将会探索出什么样的商业模式，值得关注和研究。

万达与腾讯组成同盟，打着“新消费”模式的大旗，一方面对万达商业中心线下场景进行全面数字化升级，打造智慧广场、智慧门店，紧密连接商业中心、商户和消费者，形成“超级导购”“超级店长”“超级会员”三位一体体系，提升商业中心效能和消费体验；另一方面要积极探索新消费领域潜在的升级空间和巨大市场，共同营造新消费大生态。

万达集团和腾讯集团都向时代周报记者表示，相关进展会以公告形式披露。

“此前万达与腾讯尝试开发小程序，效果就很好，涨了几千万的用户关注度。” 电商分析师李成东向时代周报记者表示，建立合作关系后，未来万达广场中的所有商铺都可以接入微信小程序，一方面能够拉近商家与用户的距离，通过线上数字化营销（比如微信卡券等）提高用户的重复到店率，打通会员资源；另一方面也能扩展小程序的使用，扩大微信支付的商业版图，对于双方业务都有极大的推动作用。”

飞凡六年试错

“新公司的业务细节还在磨合与确认中，但可以确定的是，飞凡字眼以后不再启用。”万达内部人士张睿（化名）告诉时代周报记者，新公司会用一个新名字，在原先大数据积累基础上重新面向市场。

去地产化，是万达航母近年一次重新起航。互联网颠覆传统产业，这带给王健林意外的发现：万达广场天然就是一个巨大商业平台和入口。一旦万达打通自我生态圈中的线上线下能量，则能释放反向颠覆互联网巨头的价值。

“互联网+”并不新鲜，难点在于怎样做成万达风格？王健林对此早已定调：“万达要做一个完全创新的东西，不会对标淘宝或京东等电商平台。”

这是一段漫长的摸索、磨合历程。据时代周报记者了解，2012年起，从龚义涛、董策到李进岭，飞凡三任CEO先后离职，最长的龚义涛也只有14个月，而董策和李进领都只有1年左右。

坊间传闻，这三任CEO的税前年薪分别是200万元、450万元和800万元。虽未得到证实，但从薪酬增长幅度和离职频率可以看出，王健林对飞凡的重视和焦急。

王健林曾将飞凡视作万达未来最有价值的板块，期望他能重塑零售体验与格局。在王健林的计划里，飞凡要力争2018年实现整体赢利，2020年利润过百亿元并整体上市。

他在当时的一次内部会上强调，万达所有的网上资源必须全部统一划给飞凡网，资源要集中，不允许各系统单独搞电商。

“腾百万”宣布瓦解后仅2个月后，万达又成立了网科集团，其初始业务从万达金融集团分拆独立。拆分后，原万达金融集团旗下的保险、投资业务归于新万达金融集团，而旗下的飞凡、快钱、征信等归于万达网科集团，由万达老将曲德君统领。

何笑透露，以往万达业务分拆，周期都以年来计算，但网科的分拆动作很快，由王健林亲自指派，各集团高层执行度很高。

续三位CEO后，万达网科迎来了豪华高管团队。这个团队中，曾在北京银行担任副行长的赵瑞安任网科副总裁；曾在谷歌担任全球副总裁的刘允任网科副总裁兼COO；曾任微软互联网工程院副院长的杨晓松任网科副总裁兼CTO；曾任微软大中华区副总裁的徐辉任网科副总裁……

“但飞凡运营陷入困境，网科一直业绩垫底，内部考核始终不过关。”张睿透露，万达内部也有过总结，飞凡早期的烧钱地推模式让其陷入盈利困境，用户活跃度不足，且用户黏性不高。

成立一年多以来，万达网科财务状况表现不佳，收入不断下滑。万达年报数据显示，网科集团2016年收入41.9亿元，完成计划的103%；2017年网科集团收入58.6亿元，占集团总收入的2.58%，仅完成年初目标收入65亿元的90.1%，在万达所有业务中排名倒数第一。

目前，网科集团已经从大连万达集团的四大业务集团中消失，不再作为单独的业务集团存在。

王健林对网科业务的不满曾在2017年年会上多次表露出来，“要从实际效果出发，不玩概念，不烧大钱。我曾经犯的一个错误，就是给了曲德君（万达网科集团总裁）太多的钱”。

他还反思道：“网科开发了一些有用的东西，只是这些东西有培育期，还不能马上被资本市场接受。此外，原来方向也有偏差，老想大规模来做，如果就为万达广场、旅游度假区研发，可能早就整出名堂了”。

裁员风波从去年下半年在万达网科内部分批次展开。

“新公司目前规划是300人编制，原万达网科会有100多人拿到新合同。”张睿透露，老网科已经快成空壳公司。原负责人曲德君的去留也成悬念，有说法他会离职去创业，也有人说他会去网管集团。

据媒体报道，目前，老网科豪华高管团队只剩下刘允一人，其他人均已离职。

万达要保有主导权

如今，新合资公司成立，网科的业务与员工转出，万达的线下零售资源与腾讯的线上资源和新零售技术打通，万达的新消费再一次踏上了新的征程。

“实践证明，今后很难区分线上线下企业了，四五年之前我和马云还有一争论，现在看我俩合二为一了，线上线下要融合。”王健林坦言，形势比人强，互联网正走向物联网，这就是趋势。

但是，物联网的发展进程相对缓慢，如此投入在短期内无法得到回报。这也让王健林有了新的认识，“这一次跟别人合作谈判，使我和团队对网科有了全新认识，他们开发了一些有用的东西，只是这些东西有培育期，还不能马上被资本市场接受”。

之所以在核心项目上掌握主导权，王健林有自己的想法。他曾强调“自主研发”，并表示，“不管网科与谁合作，我们自己应用软件的研发都不能停止，我们宁可每年少花点钱，把有前景的研发项目继续做下去，研究线上线下融合应用软件。要整合万达商管、网科和信息中心的研究业务，成立万达新消费研究院。”

时代周报记者从万达内部了解到，万达强调要保有线上线下融合的主导权。

“所谓线上线下融合，无非是手托两端，一头是流量、一头是商户，必须双轮驱动，同时满足。”王冠雄分析称，从网科成长之路来看，万达一直致力于线上线下的融合。改造现有模式，这对于传统零售业者来说需要极大的勇气和改变，但万达一直持续探索，做了很多尝试，可以看出万达在新消费领域的决心。

他认为，零售业链条很长，因此线下数字化改造要做的事情有很多，比如打通进销存、仓储物流、用户管理、流量管理、支付环节、售后服务等等，此前万达在探索期已经做了大量艰苦的工作。

这次合作，万达应该告别流量消耗战，深入对线下场景的数字化改造、进一步连接商家和用户“掳获”数据，走向数字化、智能化的零售大生态。唯有如此，才能支撑起万达商管“重回A股之梦”。

万达商管在今年年初融资中对投资方有三项承诺：不能变更主营业务；2019年净租金收益不低于人民币190亿元，否则投资方有权要求现金补偿；需在2023年10月31日前完成在内地、香港或其他地区上市。

时代周报记者从证监会发行监管部获取的最新消息显示，截至今年5月31日，万达商业在上交所IPO队伍中排在第92位，证监会给出的审核状态为“已反馈”。

就在万腾牵手当天，标普将万达商管从展望调整至稳定，摩根大通也认为万达财务状况将逐步稳定，风险逐渐降低，债信评级将回到投资级。