　　电商巨头疯抢世界杯版权 阿里苏宁重燃烧钱大战

根据《体育大生意》报道，本轮融资金额约为6亿美金，估值超过百亿人民币。

时代周报记者 吴怡 陆一夫 发自广州、北京

虽然中国国足并未入围今年俄罗斯世界杯，但国内资本对世界杯仍虎视眈眈，其中世界杯的新媒体内容版权之争更是引起行业巨震。

距离世界杯正式开幕仅剩十多天，优酷以迅雷不及掩耳之势，拿下了跟央视关于2018年俄罗斯世界杯的播放合作权。从谈判到签约，历时三天的闪电战，优酷称这是一次逆袭，“不是最早去谈的，也不是出价最高的”。

这也暗示着此次参与跟央视谈判的，还有其他主要的体育赛事新媒体玩家。此前业内一直盛传，拥有诸多赛事直播经验的腾讯和苏宁旗下的PP视频会十拿九稳赢得这次的“世界杯版权战”。

然而，最后跟央视敲定合作的只有咪咕和优酷，两家平台背后依靠的是中国移动和阿里集团。根据优酷方面向时代周报记者透露，关于本次世界杯新媒体播放合作权，双方是以买断的形式跟央视合作。这意味着除了咪咕和优酷，其他新媒体玩家无法再加入进来。结局的逆转让业界始料未及。

“未来我们还会买更多优质的版权。”日前，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东接受包括时代周报记者在内的媒体采访时表示，购买世界杯播放权只是阿里进军体育产业的开始，优酷乃至阿里将加入到体育版权的竞争当中。

巨头较量

自从去年乐视体育逐渐退出烧钱买版权的游戏后，体育赛事版权争夺战聚焦在腾讯和苏宁两位巨头身上。赢家是谁？迟迟没有答案。但没想到的是，在2018年世界杯即将开赛之际，阿里却突然携巨资闯进，打破了原本的局面。

5日29日，优酷正式对外宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。

借助这次赛事内容运营，阿里希望撬动的是整个体育产业。“我们希望以优酷体育为核心，调动整个阿里系在播放世界杯上做整体运营计划。未来优酷体育和阿里体育将会在此次世界杯之后展开更深度的长期合作。”杨伟东接受时代周报记者采访时说道。

而在此之前的4月3日，阿里体育宣布完成超过12亿元人民币的A轮融资，估值超过80亿元人民币。该轮融资由云锋基金领投，太平保险等知名机构跟投。完成融资后，阿里体育还将健身品牌乐动力纳入麾下，这是阿里体育第一笔全资并购，官方并未透露收购金额。

阿里体育首席运营官余星宇接受时代周报记者采访时表示，在保持阿里巴巴集团控制权不变的情况下，阿里体育通过这轮融资引入具有丰富产业资源的投资机构，有利于公司未来的发展。

在今年6月份的俄罗斯世界杯来临之际，阿里的诸多举动表露了加码体育产业的迫切之心。杨伟东强调，优酷发展体育内容是基于阿里的大生态，跟其他竞争对手相比，优势在于电商基因。

无独有偶，同样具备电商基因的苏宁，近几年通过对重要体育赛事的版权投入以及海外俱乐部收购，一举成为国内体育产业的头部玩家，APP视频（原PPTV聚力视频）甚至成为苏宁体育布局的核心。这多少与阿里旗下的优酷和阿里体育战略部署有几分相似。

在优酷闪电夺下央视的世界杯新媒体播放合作权的前几天，5月25日，苏宁体育旗下PP体育宣布与新华社，就今年俄罗斯世界杯在资讯、深度内容、短视频以及跨界原创内容上展开合作。

苏宁体育的融资时间也跟阿里体育颇为接近。4月17日，苏宁体育被传出接近完成A轮融资。根据《体育大生意》报道，本轮融资金额约为6亿美元，估值超过百亿元人民币。

日前，时代周报记者就融资消息是否属实以及内部业务架构等问题，联系了苏宁体育传媒事业部常务副总裁曾钢，对方回应，“因为足球解说大会的项目正处于关键的收官阶段，截至世界杯前的档期全都被排满，近期无法接受采访”。

竞相入局

阿里体育和苏宁体育资源暗战的背后，是两者对于体育布局的野心，这也成了两大巨头在零售领域以外的再度交锋。

互联网企业竞相入局体育产业早已不是一个新鲜的话题。2016年前后，在“2020年实现总规模3万亿产业目标”的国家政策利好情形下，资本纷纷涌入体育产业。

同样没有体育基因的阿里和苏宁也在这段时间火速加入。2016年组建起来的苏宁体育集团，是苏宁除零售、地产、文创、投资、金融领域之外的第六大产业集团。在此之前，苏宁集团还全面接手了原江苏国信舜天足球俱乐部和认购了意大利国际米兰足球俱乐部68.55%的股份。

被苏宁云商（苏宁易购原名）收购过来的聚力传媒（PPTV），原本属于苏宁上市板块，但由于长期亏损，最终在2015年末被剥离出上市公司体系。而后，聚力传媒还收购了电竞直播平台龙珠直播。

苏宁体育在业内素来以大手笔著称，曾以2.5亿欧元拿下了2015–2020赛季西甲全媒体版权、7.21亿美元斩获2019-2022赛季英超版权，以及联合体奥动力从乐视体育手中拿下亚足联和中超赛事版权。

与苏宁将体育产业作为公司核心战略高歌猛进相比，阿里对于体育产业的发展似乎持着谨慎和保守的态度。阿里体育CEO张大钟曾说道，阿里体育可能是烧钱最少的互联网公司。

成立于2015年的阿里体育，由阿里巴巴控股，新浪和云锋基金共同出资，以独立子公司的形式存在。此前，阿里体育也并没有在头部体育赛事版权上面作出过多的投入，而是落地到线下的赛事服务和场地运营。

优酷总裁杨伟东透露，优酷体育其实已经筹划了将近一年，但今年世界杯是阿里第一次在头部体育内容版权上出手。

“2017年的体育产业很动荡，庆幸公司没有‘乱动’，而是看准方向一步步去做，未来将继续在电竞和校园体育等领域发力。”阿里体育CEO张大钟曾接受媒体采访时表示。

北京懒熊体育文化有限公司合伙人刘若溪向时代周报记者分析，这几年资本对于体育产业的态度也有比较明显的变化，从2014–2016年这三年比较火热，到了2017年稍微回落。“其实不光是体育产业，而是整个经济市场的热度都在下降，但我觉得这是一种理性的回归，总体上体育产业大众化的热情还是很高的。”

“前几年所谓的资本热，企业围绕几个体育赛事IP在争抢，更像是一种投机炒作行为，并不是体育产业的本质。”北京大学体育产业研究中心执行主任何文义告诉时代周报记者，这两年体育产业的泡沫逐渐被挤掉，企业更加务实，现在投资项目看的不光是体育概念，还有它的商业模式和背后运营团队等等。

变现前景

瞄准今年的俄罗斯世界杯，互联网公司要争夺的不仅是线上内容播放的版权，还有一系列线下的体育消费资源，以此打通上下游产业链。

“这次世界杯的整体策划，逍遥子（阿里集团CEO张勇）亲自来指挥，我负责整个大文娱，包括优酷体育的整体内容运营、推广和合作。”优酷总裁杨伟东向时代周报记者透露，目前天猫、支付宝、饿了么等相关的业务事业群负责人已形成项目组展开讨论。

根据杨伟东近日两次接受媒体采访所透露的信息看来，在阿里的初步构想中，以优酷为载体的体育媒体内容，以阿里体育为运营主体的产业服务，还有淘宝、天猫、支付宝等为体育生活方式和衍生商品授权的入口，这三大板块组成体育产业的整体布局。

为了最大限度地吸纳和影响潜在的体育消费用户，优酷在本次世界杯内容播放中放弃采取用户付费的模式。由于优酷与央视最终签订的只是播放内容合作权而非版权分销，这也意味着优酷的招商空间有限。

“我们这次不是为了赚钱和拉动会员增量，如果只是为了优酷盈利，那我们肯定不会买的。”杨伟东坦言，优酷买世界杯版权，不是为了买内容播放招商，也不是基于视频平台竞争来思考的，而是希望以购买世界杯播放权作为进军体育产业的开始。

阿里体育首席运营官余星宇也向时代周报记者表示，“目前阶段还不是阿里体育追求经营数据的突破阶段”。

“公司现阶段的核心是把整个用户的池子拓宽，同时去尝试更多商业模式，比如广告盈利、会员盈利、异业合作、硬件绑定。2018年要实现300万付费会员的规模。” 4月10日，苏宁体育传媒事业部常务副总裁曾钢接受媒体采访时表示。

据公开资料显示，目前苏宁体育集团由苏宁控股董事长张近东亲自挂帅，包括体育传媒、智能终端、商业零售及足球青训四大业务。此前，苏宁体育斥资拿下了包括西甲、英超、德甲、中超、亚冠等多项独家版权，累计达到百亿元人民币。而苏宁体育的最新估值也只有这个数字。

“体育产业是一个产业链，而收购海外成熟的俱乐部和购买头部体育赛事版权只是产业的节点。如果企业能在这个节点上把产业链上下游打通的话，这是值得的，这种行为最终还是取决于背后的商业模式是否成功。”北京大学体育产业研究中心执行主任何文义表示。

值得注意的是，根据有关消息传出，在苏宁体育近期的融资中，主要的领投方包括阿里巴巴。这意味着，阿里和苏宁除了在电商零售上互相持股纠缠不清外，在体育业务上也可能存在暧昧关系。

“苏宁的模式主要是通过线上版权内容播放，广告招商和用户付费的模式，流量变现。而阿里体育目前内容版权投入较少，主要做业务营销和场馆运营。估计阿里体育和苏宁体育目前还是独立发展，未来可能会面临整合。”北京懒熊体育文化有限公司合伙人刘若溪向时代周报记者分析。

电商巨头疯抢世界杯版权 阿里苏宁重燃烧钱大战

根据《体育大生意》报道，本轮融资金额约为6亿美金，估值超过百亿人民币。

时代周报记者 吴怡 陆一夫 发自广州、北京

虽然中国国足并未入围今年俄罗斯世界杯，但国内资本对世界杯仍虎视眈眈，其中世界杯的新媒体内容版权之争更是引起行业巨震。

距离世界杯正式开幕仅剩十多天，优酷以迅雷不及掩耳之势，拿下了跟央视关于2018年俄罗斯世界杯的播放合作权。从谈判到签约，历时三天的闪电战，优酷称这是一次逆袭，“不是最早去谈的，也不是出价最高的”。

这也暗示着此次参与跟央视谈判的，还有其他主要的体育赛事新媒体玩家。此前业内一直盛传，拥有诸多赛事直播经验的腾讯和苏宁旗下的PP视频会十拿九稳赢得这次的“世界杯版权战”。

然而，最后跟央视敲定合作的只有咪咕和优酷，两家平台背后依靠的是中国移动和阿里集团。根据优酷方面向时代周报记者透露，关于本次世界杯新媒体播放合作权，双方是以买断的形式跟央视合作。这意味着除了咪咕和优酷，其他新媒体玩家无法再加入进来。结局的逆转让业界始料未及。

“未来我们还会买更多优质的版权。”日前，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东接受包括时代周报记者在内的媒体采访时表示，购买世界杯播放权只是阿里进军体育产业的开始，优酷乃至阿里将加入到体育版权的竞争当中。

巨头较量

自从去年乐视体育逐渐退出烧钱买版权的游戏后，体育赛事版权争夺战聚焦在腾讯和苏宁两位巨头身上。赢家是谁？迟迟没有答案。但没想到的是，在2018年世界杯即将开赛之际，阿里却突然携巨资闯进，打破了原本的局面。

5日29日，优酷正式对外宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。

借助这次赛事内容运营，阿里希望撬动的是整个体育产业。“我们希望以优酷体育为核心，调动整个阿里系在播放世界杯上做整体运营计划。未来优酷体育和阿里体育将会在此次世界杯之后展开更深度的长期合作。”杨伟东接受时代周报记者采访时说道。

而在此之前的4月3日，阿里体育宣布完成超过12亿元人民币的A轮融资，估值超过80亿元人民币。该轮融资由云锋基金领投，太平保险等知名机构跟投。完成融资后，阿里体育还将健身品牌乐动力纳入麾下，这是阿里体育第一笔全资并购，官方并未透露收购金额。

阿里体育首席运营官余星宇接受时代周报记者采访时表示，在保持阿里巴巴集团控制权不变的情况下，阿里体育通过这轮融资引入具有丰富产业资源的投资机构，有利于公司未来的发展。

在今年6月份的俄罗斯世界杯来临之际，阿里的诸多举动表露了加码体育产业的迫切之心。杨伟东强调，优酷发展体育内容是基于阿里的大生态，跟其他竞争对手相比，优势在于电商基因。

无独有偶，同样具备电商基因的苏宁，近几年通过对重要体育赛事的版权投入以及海外俱乐部收购，一举成为国内体育产业的头部玩家，APP视频（原PPTV聚力视频）甚至成为苏宁体育布局的核心。这多少与阿里旗下的优酷和阿里体育战略部署有几分相似。

在优酷闪电夺下央视的世界杯新媒体播放合作权的前几天，5月25日，苏宁体育旗下PP体育宣布与新华社，就今年俄罗斯世界杯在资讯、深度内容、短视频以及跨界原创内容上展开合作。

苏宁体育的融资时间也跟阿里体育颇为接近。4月17日，苏宁体育被传出接近完成A轮融资。根据《体育大生意》报道，本轮融资金额约为6亿美元，估值超过百亿元人民币。

日前，时代周报记者就融资消息是否属实以及内部业务架构等问题，联系了苏宁体育传媒事业部常务副总裁曾钢，对方回应，“因为足球解说大会的项目正处于关键的收官阶段，截至世界杯前的档期全都被排满，近期无法接受采访”。

竞相入局

阿里体育和苏宁体育资源暗战的背后，是两者对于体育布局的野心，这也成了两大巨头在零售领域以外的再度交锋。

互联网企业竞相入局体育产业早已不是一个新鲜的话题。2016年前后，在“2020年实现总规模3万亿产业目标”的国家政策利好情形下，资本纷纷涌入体育产业。

同样没有体育基因的阿里和苏宁也在这段时间火速加入。2016年组建起来的苏宁体育集团，是苏宁除零售、地产、文创、投资、金融领域之外的第六大产业集团。在此之前，苏宁集团还全面接手了原江苏国信舜天足球俱乐部和认购了意大利国际米兰足球俱乐部68.55%的股份。

被苏宁云商（苏宁易购原名）收购过来的聚力传媒（PPTV），原本属于苏宁上市板块，但由于长期亏损，最终在2015年末被剥离出上市公司体系。而后，聚力传媒还收购了电竞直播平台龙珠直播。

苏宁体育在业内素来以大手笔著称，曾以2.5亿欧元拿下了2015–2020赛季西甲全媒体版权、7.21亿美元斩获2019-2022赛季英超版权，以及联合体奥动力从乐视体育手中拿下亚足联和中超赛事版权。

与苏宁将体育产业作为公司核心战略高歌猛进相比，阿里对于体育产业的发展似乎持着谨慎和保守的态度。阿里体育CEO张大钟曾说道，阿里体育可能是烧钱最少的互联网公司。

成立于2015年的阿里体育，由阿里巴巴控股，新浪和云锋基金共同出资，以独立子公司的形式存在。此前，阿里体育也并没有在头部体育赛事版权上面作出过多的投入，而是落地到线下的赛事服务和场地运营。

优酷总裁杨伟东透露，优酷体育其实已经筹划了将近一年，但今年世界杯是阿里第一次在头部体育内容版权上出手。

“2017年的体育产业很动荡，庆幸公司没有‘乱动’，而是看准方向一步步去做，未来将继续在电竞和校园体育等领域发力。”阿里体育CEO张大钟曾接受媒体采访时表示。

北京懒熊体育文化有限公司合伙人刘若溪向时代周报记者分析，这几年资本对于体育产业的态度也有比较明显的变化，从2014–2016年这三年比较火热，到了2017年稍微回落。“其实不光是体育产业，而是整个经济市场的热度都在下降，但我觉得这是一种理性的回归，总体上体育产业大众化的热情还是很高的。”

“前几年所谓的资本热，企业围绕几个体育赛事IP在争抢，更像是一种投机炒作行为，并不是体育产业的本质。”北京大学体育产业研究中心执行主任何文义告诉时代周报记者，这两年体育产业的泡沫逐渐被挤掉，企业更加务实，现在投资项目看的不光是体育概念，还有它的商业模式和背后运营团队等等。

变现前景

瞄准今年的俄罗斯世界杯，互联网公司要争夺的不仅是线上内容播放的版权，还有一系列线下的体育消费资源，以此打通上下游产业链。

“这次世界杯的整体策划，逍遥子（阿里集团CEO张勇）亲自来指挥，我负责整个大文娱，包括优酷体育的整体内容运营、推广和合作。”优酷总裁杨伟东向时代周报记者透露，目前天猫、支付宝、饿了么等相关的业务事业群负责人已形成项目组展开讨论。

根据杨伟东近日两次接受媒体采访所透露的信息看来，在阿里的初步构想中，以优酷为载体的体育媒体内容，以阿里体育为运营主体的产业服务，还有淘宝、天猫、支付宝等为体育生活方式和衍生商品授权的入口，这三大板块组成体育产业的整体布局。

为了最大限度地吸纳和影响潜在的体育消费用户，优酷在本次世界杯内容播放中放弃采取用户付费的模式。由于优酷与央视最终签订的只是播放内容合作权而非版权分销，这也意味着优酷的招商空间有限。

“我们这次不是为了赚钱和拉动会员增量，如果只是为了优酷盈利，那我们肯定不会买的。”杨伟东坦言，优酷买世界杯版权，不是为了买内容播放招商，也不是基于视频平台竞争来思考的，而是希望以购买世界杯播放权作为进军体育产业的开始。

阿里体育首席运营官余星宇也向时代周报记者表示，“目前阶段还不是阿里体育追求经营数据的突破阶段”。

“公司现阶段的核心是把整个用户的池子拓宽，同时去尝试更多商业模式，比如广告盈利、会员盈利、异业合作、硬件绑定。2018年要实现300万付费会员的规模。” 4月10日，苏宁体育传媒事业部常务副总裁曾钢接受媒体采访时表示。

据公开资料显示，目前苏宁体育集团由苏宁控股董事长张近东亲自挂帅，包括体育传媒、智能终端、商业零售及足球青训四大业务。此前，苏宁体育斥资拿下了包括西甲、英超、德甲、中超、亚冠等多项独家版权，累计达到百亿元人民币。而苏宁体育的最新估值也只有这个数字。

“体育产业是一个产业链，而收购海外成熟的俱乐部和购买头部体育赛事版权只是产业的节点。如果企业能在这个节点上把产业链上下游打通的话，这是值得的，这种行为最终还是取决于背后的商业模式是否成功。”北京大学体育产业研究中心执行主任何文义表示。

值得注意的是，根据有关消息传出，在苏宁体育近期的融资中，主要的领投方包括阿里巴巴。这意味着，阿里和苏宁除了在电商零售上互相持股纠缠不清外，在体育业务上也可能存在暧昧关系。

“苏宁的模式主要是通过线上版权内容播放，广告招商和用户付费的模式，流量变现。而阿里体育目前内容版权投入较少，主要做业务营销和场馆运营。估计阿里体育和苏宁体育目前还是独立发展，未来可能会面临整合。”北京懒熊体育文化有限公司合伙人刘若溪向时代周报记者分析。