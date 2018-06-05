身家5000亿美元的腾讯为什么跟300亿的今日头条死磕

腾讯与头条的热度在过去的一个月达到白热化。

六月一日儿童节当天，腾讯和今日头条分别向海淀区人民法院递交起诉状。腾讯因声誉受到影响向头条索赔1元，头条起诉腾讯涉及不正当竞争，向腾讯索赔9000万。有分析认为，看似是短视频的竞争，本质上是头条在向腾讯社交霸主地位发起挑战。

早在头条推出微头条之际，张一鸣就表示要发力社交，可惜最后不了了之。那么，这一次，意外杀出的短视频新秀抖音是否能肩负补齐今日头条社交短板的大任？

战火从大佬朋友圈到诉状

“头腾大战”今日又有新篇章。

今日头条于今日午间发布《“腾讯公司不正当竞争行为”的事实与说明》，控诉腾讯多次对头条系产品进行打压，并列举具体事例。例如4月11日开始至今，西瓜、抖音、火山分享到微信、QQ链接不能播放； 5月18日，抖音“第一届文物戏精大赛”H5被微信直接封杀；5月25日，腾讯旗下QQ空间PC端分享今日头条文章链接（域名www.toutiao.com）时，无法正常显示。

头条称，在微信平台上出现大量恶意攻击抖音的内容，大量与抖音无关的负面内容被强加给抖音，更是冠以“人命”等字眼传播，制造恐慌情绪。

不过，腾讯方面以“分享数触达阈值”、“产品bug”、“互联网短视频整治期间暂停短视频App外链直接播放”、“不安全网站”等理由进行了回应，称并非特意针对今日头条。今日头条方面则认为，以上种种说辞不过是腾讯在为其不正当竞争行为找的借口。

战火甚至一度延伸到大佬的朋友圈。5月8日，张一鸣在朋友圈中称，“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐”，马化腾随即回复，“可以理解为诽谤”。

5月30日，今日头条的一篇题为《新华社：要多少文件腾讯才肯收手》彻底点燃了这场大战。据了解，这篇文章原标题为《多少道文件才能管住网游对少年儿童的戕害？》，来源为“新华网”。腾讯公关总监张军在朋友圈发言称，这篇文章并不是“货真价实的”，还质问道：“改标题、改来源、全网推送，你还有什么做不到？！”

腾讯还表示，腾讯将暂停与北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司的相关合作，暂停的相关合作包括商业采购、投放资源以及其他商业服务性质的合作。对此，张一鸣在微头条上称，“静候更多风暴。”

头条和腾讯之争的焦点在于，腾讯利用自身垄断优势进行不正当竞争的指控是否成立。律师认为，关键在于腾讯的“封禁外链”等行为本身是否具有正当性。

中国社会科学院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春在接受媒体采访时表示，互联网领域边界模糊，存在平台效应等复杂的新型竞争模式，产品和市场的边界难以区分， 要界定垄断行为需具体判断。但互联网领域跨界情况普遍，竞争行为又具有高度动态性，所以认定垄断地位所需要的第一步，“相关市场”界定十分困难。

腾讯和今日头条到底在争什么？

今日头条，特别是抖音的存在撼动了腾讯“时间霸主”的地位。有分析称，腾讯和头条之争，本质上是对用户时间的争夺。一位业内人士告诉寻找中国创客，“抖音的崛起其实是抢占了王者荣耀的时间，因为两者的用户有很大一部分重叠。”

极光大数据《2018年Q1移动互联网数据研究报告》显示，今日头条以24.2%的渗透率超过腾讯新闻成为行业第一，在市场渗透率TOP100排名中，今日头条旗下抖音、火山、西瓜短视频的渗透率环比均出现大幅增长，例如抖音3月的渗透率为16.5%，环比增长121.3%。而腾讯系的酷狗音乐、qq音乐、腾讯新闻、王者荣耀、全民K歌、qq邮箱、天天快报、欢乐斗地主等全线下滑，例如王者荣耀3月的渗透率为21.7%，环比下降0.5%。

短视频的快速增长，伴随的是即时通讯、在线视频、甚至是游戏的下降。QuestMobile发布的《2018年3月份中国移动互联网二级细分热门行业总使用时长占比》显示，相比2017年3月份，短视频的使用时长占比从1.5%增长到了7.4%。即时通讯从37%下降到32.2%。

QuestMobile提供的另一数据显示，4月份，今日头条人均单日使用时长为86.4分钟，抖音为51.96分钟，天天快报和微视分别为57.28分钟和43.57分钟。

公开报道显示，截至5月底，抖音的日活突破1.5亿，月收入稳定在7亿元-8亿元。随之而来的是BAT纷纷布局短视频。

今年4月初，曾被腾讯战略放弃的微信启用新logo和slogan回归，并打通QQ音乐千万正版曲库。同时三个月内，悄然上线三款短视频应用，快报部门战略级产品“下饭视频”和“速看视频”、“时光小视频”。

腾讯复活微视前，百度也推出了自己的短视频应用Nani小视频。据了解，Nani是百度贴吧孵化的项目， 5月15日，Nani小视频官方微博发布5000名头部小视频达人招募。

招募海报显示，Nani小视频针对头部小视频达人，采取底薪+补贴的模式，保底10000元的月薪，上设不限。对于无经验的小视频内容创作者，也有保底3000元，并可获得“百度系高额流量扶持”。

2016年，百度曾推出过一款短视频APP“榴莲”，于2017年6月官方宣布下线。Nani的上线也被外界看作是百度布局短视频的又一尝试。

尽管各家都在纷纷布局短视频赛道，但QuestMobile数据显示，2018年4月短视频行业典型APP月活跃用户规模，排在前四位的分别为：快手、抖音、火山小视频、西瓜视频成为行业四大短视频平台，其中三款均为头条系产品，而快手背后的投资人之一是腾讯。

抖音的社交之路，是下一个微博还是微信？

在接连被微博、微信封杀后，抖音接下来的路将怎么走？

寻找中国创客发现，从抖音的产品迭代来看，初期主要完善了包括拍摄、剪辑、美颜等录制视频的功能，后来在2017年1月增加了“发布视频@好友”功能，并在今年1月增加了“私信”等社交化功能。

5月30日，国资委新闻中心入驻“抖音”短视频平台，不到12小时，播放量突破200万，获赞15万。和国资委一样，近一个月，有200多家蓝V入驻了“抖音”。“抖音”方面数据显示，在入驻的政务公号中，政法系统是最多的，占比达到70%，同时他们在内容发布上也是最活跃的一批。

在国家行政学院教授汪玉凯看来，政府跟进新媒体和新技术、更新宣传方式的做法值得肯定。相比文字，公众通过视频可以更直观地了解政府部门的工作情况。

张一鸣曾表示要发力社交。在2017年11月22日召开的今日头条创作者大会上，张一鸣称，今日头条在通过两种新的内容体裁——“微头条”和“悟空问答”探索智能社交的推荐方式。

但现实是，比起动辄千万粉丝的微博，微头条上百万粉丝已经是Top级的大V。据媒体报道，一位前头条中层表示，微头条用户活跃度并没能挑战微博。

社交关系一直是今日头条的短板。像像真人平台创始人兼CEO陶剑告诉寻找中国创客，从目前的产品的形态来看，抖音还是偏娱乐性质的内容消费为主，社交成分还是很弱， “我认为这对抖音来说，还有很长的一段路要走。”

有分析认为，社交切入信息分发易，信息分发衍生出社交关系难。陶剑表示，如果是发展熟人社交，没有看到今日头条在此的底层制度上的努力，另外，对于抖音来说，短视频的形式又太重，它不是熟人社交的最佳载体，更适合传达一些生动的现场资讯之类的内容。

陶剑认为，今日头条在做社交方面有很好的流量基础，也不缺内容，但是社交关系的底层制度建设是非常重要的，这关乎到一个平台的生态。

比起微信，抖音可能更像微博。今日头条天使投资人刘峻称，内容社交做不成强社交。陶剑认为，“那些具有专业制作能力的视频制作者会慢慢形成头部，从这一点来看，确实很像微博。”

也有分析称，现在的抖音介于内容消费平台和社区之间。

抖音会取代微信吗？互联网独立分析师唐欣告诉寻找中国创客，一个社交产品要想成功，需要建立三个能力：用户规模、关系链、社交内容。这三点抖音都基本具备了，除了关系链还比较弱。

抖音的关系链更多是“一对多”的关系，而不是微信既有“一对一” ，也有“一对多”，也有“多对多”的关系。抖音是强内容社交，很难像微信这种模式转变。同样，微信也没法向抖音这种模式转变。抖音接下来需要在内容和社交上做一个平衡，发展基于up主和短视频主题的圈子和群。但“一对一”的关系最好不要尝试，在强社交方面，微信没有给别人留下什么空间。

*部分图片源于视觉中国

编辑：魏佳 倪雪莹