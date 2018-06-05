“网约公交车”能否解决通勤族痛点？

视点

当互联网充分发展了，市场需求信息可以汇集到供求端了，“网约公交车”必然呼之欲出。

“网约车”早已不是新鲜事，但“网约公交车”你坐过吗？据《经济参考报》报道，如今在全国部分城市，国有公交企业主导的网约公交车悄然兴起。市民只需在电脑或手机上按照步骤操作，便可像点菜一样，提出需求，定制线路，预约出行，一人一座等。

正所谓，没有传统的行业，只有传统的思维。“网约公交车”本质上就是给公交车加载了“互联网+”的基因。

其问世也是必然：因为传统公交线路相对固定，乘客没有选择权，这与不同乘客有不同出行目的和时间需求之间，形成了矛盾。当互联网还不够发达时，由于信息不对称，这种需求无法反馈到市场供求侧的优化上。但当互联网充分发展了，市场需求信息可以汇集到供求端了，“网约公交车”就呼之欲出。

虽然是“网约公交车”，但市场化的“网约”似乎并未改变“公交”的公共交通属性和公益化一面。相比普通公交车，“网约公交车”优质优价，票价稍贵。如网友所说的：如果说乘普通公交车是飞机经济舱的话，那么乘“网约公交车”就是头等舱。但从北京、深圳等城市的实践看，其费用比自驾车和乘坐出租车要低很多。

这熨帖人心。对公众而言，若“网约公交车”在民生利好的路上一路奔驰，那无疑也是好事。

就目前看，“网约公交车”确实给民众带来了不少实惠。这填补了公交车留下的“空白”，弥补了公交车线路的不足，还细分了市场，提供了可满足流动就业人员需求的精准服务。

当下，都市上班族通勤距离长、流动区域大，已成常态化景象。有些人可能在同一城市的不同区域打两份工，或者在邻省跨行政区兼职，需要赶时间；有的人居住地与工作地时空跨度较大，而转地铁、公交麻烦又耗时，开私家车太远太累又面临停车难。选择“网约公交车”，就成了最优计划。

其次，流行“网约公交车”，可以节约道路资源，减少拥堵，实现节能减排。有方便的“网约公交车”，市民出行不必再开私家车，既节约能源，又宽泛了城市道路，原来开私家车挤占道路资源带来的拥堵现象也将有所缓解，出行更顺利，效率更高。同时，减少车辆上路，尾气排放减量，城市空气污染减轻。

互联网时代，公众也需要更多的公共服务和准公共产品对接互联网思维，在“厘米进步”中增进民生福祉。

□王甄言（公务员）