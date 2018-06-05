又一个车贷平台扛不住了 金牌理财宣布暂停所有业务

每经记者 边万莉 每经编辑 王可然

车贷行业的寒冬仍未结束，有的平台还在陆续退出，有的平台已开始进行转型。近期，车贷平台金牌理财在官网发布公告称，自今年6月1日起暂停发布标的，同时对投资人投资情况进行核实、核对，制定后续还款计划。关于停业原因，金牌理财提到主要是鉴于国家监管政策、公司运营现状以及行业不稳定等因素，平台需要对系统、技术及业务模式等进行全方位升级转型。

值得一提的是，截至5月30日24点，金牌理财还存有多个逾期项目。对此，平台表示，汽车行业开始进入淡季，汽车销售数据不佳，导致大部分借款企业资金周转困难；部分借款人资金处理不当，导致周转困难、还款不及时。

针对平台停业升级、逾期项目处置等问题，《每日经济新闻》记者多次拨打金牌理财网站披露的联系电话，对方回应称，回款不正常，现在已经暂停了所有业务，并在努力催收中。

平台拟全方位升级转型

6月1日，金牌理财在公告中指出，鉴于国家监管政策、公司运营现状以及行业不稳定等因素，为了日后公司经营更加完善，以及下一步的发展和最大化地保证投资人利益，现经公司研究决定，平台需要对系统、技术及业务模式等进行全方位升级转型，并暂停所有业务。

公开资料显示，金牌理财是河南恒元进金融服务有限公司旗下的P2P网贷平台。河南恒元进金融服务有限公司成立于2014年，法定代表人是程占胜，注册资金5000万元，是一家专业从事互联网金融服务的公司。公司以十多年的车辆质押融资业务为依托，通过金牌理财数据库提供大数据征信、增值服务，为投资者提供投资渠道，为融资者提供融资服务。

查阅平台多个投资项目详情后，记者发现金牌理财的资产端主要来源于车商和个人车辆质押融资，是较为典型的车贷平台。2017年8月，金牌理财与郑州银行正式签署资金存管协议，并于2018年4月1日正式上线资金存管系统。

值得一提的是，此次暂停业务并非是清盘，公告中提到平台需要对系统、技术及业务模式等进行全方位升级转型。同时还对具体事项进行了安排，平台暂停发布标的，但余额仍可正常提现；进行系统核实、核对投资人投资情况，统计所有数据；抓紧落实及催收账款，全力回笼资金；按照核实投资金额，制定后续还款计划；平台升级及业务模式转型完成后再组织会议发布。

为了解金牌理财停业升级的具体状况，记者拨通了金牌理财的联系电话，对方回应称，回款不正常，现在已经暂停了所有业务，并在努力催收中。至于公告中提到的升级转型问题，对方称，自己是客服，并不清楚这方面的信息。

多个项目出现逾期情况

平台实时运营数据显示，注册人数为15969人，交易总笔数为4459笔，交易总额为5.498亿元，待还金额为7203.8万元。据网贷之家统计，网贷行业5月份的综合收益率为9.68%，而金牌理财的综合年化收益率在13.2%~17.4%之间，高于行业平均水平。

与暂停业务公告一同发布的，还有一则关于“逾期项目处理进度”的公告。据金牌理财公告披露，截至5月30日24点共有8个逾期项目，均处于催收中。其中，个人车抵贷逾期项目数量是三个，其余借款人主体为企业。逾期金额从8.4万到15万元不等，8个逾期项目的逾期金额总计89.2万元。

值得注意的是，金牌理财网站披露的另一组数据显示，逾期项目有17个，借款人逾期金额197.6万元，项目逾期率为0.38%。显然，这一数据，与前述的8个逾期项目并不一致。而在4月份的运营报告中，金牌理财的累积坏账金额、累计逾期金额均为0，风险保障金额为100万元。

《每日经济新闻》记者注意到，金牌理财5月28日曾发布过一则关于逾期项目处理的公告。对于逾期的原因，金牌理财两次在公告中都表示，一是汽车行业开始进入淡季（6~8月是汽车行业的淡季），汽车销售数据不佳，导致大部分借款企业资金周转困难；二是部分借款人资金处理不当，导致周转困难、还款不及时。

对此，金牌理财给出的处理方案是给予借款企业15天的缓冲期，给予借款人7天的缓冲期，并在项目逾期期间按照0.05%/天对投资人发放逾期收益，补偿费用由借款方承担。如缓冲期过后仍不还款，借款企业的合作企业将根据《担保合作协议》对项目进行垫付；平台还将依法处置借款人的质押车辆。

就逾期项目处置进展等问题，记者向客服再度询问时，对方表示不清楚，可以按照网站披露的联系方式进行采访。但网站电话接通后，对方也自称是客服，并表示负责媒体采访的相关人员不在。截至发稿时，记者发给金牌理财的采访邮件也未能得到回复。