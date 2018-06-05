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直击|口碑范驰谈新餐饮:线上线下一体化三位一体经营

直击|口碑范驰谈新餐饮:线上线下一体化三位一体经营
2018年06月05日 00:33 新浪科技
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口碑CEO范驰口碑CEO范驰

　　新浪科技讯 6月5日凌晨消息，在近日举行的“餐饮新零售“沙龙上，口碑CEO范驰发表了题为《新零售新餐饮、口碑对餐饮行业的思考》的演讲。范驰表示，餐饮行业的难题主要在于两件事：客流和效率。而无人智慧餐厅是口碑与商家一起探索新餐饮的一种方案，可助力商家实现餐饮线上线下一体化，达到提升经营效率和用户消费体验的效果。

　　范驰认为，未来的新餐饮需要为商家解决三个问题：一是到店的引流，二是线上线下一体化，三是改变用户体验。而口碑推出的无人智慧餐厅、预点单功能等将为商家带来解决方案。

　　近期发布的一份餐饮行业报告显示，近两年，倒闭的餐厅平均寿命仅为508天。当餐饮行业成为创业的主战场，越来越多的人看好餐饮行业，也意味着餐饮行业的竞争愈发激烈。这种激烈在用人成本、效率比拼、营销创新、数字化运营等方面都显现了出来。

　　范驰认为，无人智慧餐厅是口碑与商家一起探索新餐饮的一种方案，是助力商家实现餐饮线上线下一体化的途径之一。通过数字化来升级餐厅经营模式，实现餐饮行业人货场的重构，最终达到提升经营效率和用户消费体验的效果。

　　去年11月，口碑已经宣布开放无人智慧餐厅技术。今年5月，面包新语、味多美、仟吉、沁园饼屋四家连锁面包店品牌集体宣布，将联合口碑打造无人智慧面包坊，共同探索新餐饮。

　　味多美的无人智慧面包坊主打的是“免排队”体验。顾客到店前可以先在口碑App里点好商品，然后直接到门店自提柜取货。同时，顾客到店可直接用手机扫码自动识别商品，并进行移动支付，告别排队。味多美董事长黄利介绍，“随着消费升级，传统餐饮品牌都开始打通线上线下的服务。口碑的智慧门店通过技术降低了人工成本、提升人效、优化服务体验。更重要的是，点餐、支付的数字化，是在为门店未来的经营数字化打基础。”

　　“当门店经营与顾客的行为被数字化之后，会促进菜品的标准化与零售化，将给整个餐饮行业带来巨大的变化。当餐厅的菜品可以在线上线下零售，会迅速做大餐饮行业的规模。”范驰判断。

　　近两年，“新零售”、“全渠道”成为行业关键词，实体零售企业纷纷开拓线上渠道。在餐饮新零售时代，商家将以实体门店、电商平台、移动互联网为核心，做线上线下一体化的经营。因此，到店+外卖+零售的“三位一体”经营体系将会成为未来餐饮商家的标配。

　　口碑副总裁陈盛认为，在传统的经营模式下，坪效、人效都容易遇到天花板。智慧餐厅可以明显提高餐厅运营效率，提升餐厅坪效。外卖从一诞生起，对于餐厅来说是纯正的增量。而智慧餐厅新增的24小时零售部分，又成为了餐厅的新增长点。可以说，这种三位一体的经营体系，可以将餐厅的人效、坪效最大化。

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