新浪科技> 互联网> ofo否认COO离职专题 > 正文

直击|ofo否认COO离职 但高级副总裁南楠已离职

直击|ofo否认COO离职 但高级副总裁南楠已离职
2018年06月04日 23:38 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 6月4日晚间消息，针对虎嗅报道的裁员50%和高管变动，ofo联合创始人于信在朋友圈发文否认，不过于信只提到了COO张严琪和PRD杨汛并未离职。新浪科技获悉，负责市场公关业务的高级副总裁南楠确实已经离职。

　　据虎嗅报道，ofo近日进行有史以来规模最大的一次裁员，总部整体裁员比例达到50%；报道还称，ofo管理层也发生剧变。海外市场主管张严琪离职，整个海外部门解散。同时离职的高管还包括负责市场公关业务的高级副总裁南楠与主管杨汛。

　　ofo联合创始人于信今日在朋友圈回应称，COO张严琪和PRD杨汛并未离职。同时，于信还否认了ofo裁撤海外业务的报道。而对于裁员的报道，于信则称“你说裁了我说没有，谁证明呢？所以只好晃点猎头公司，麻烦他们辛苦再多等一等吧！”

　　此外，ofo PRD杨汛今日也在微信群出面辟谣，称自己并未离职。对于COO张严琪，有ofo员工称：“昨天还跟张严琪在公司开会”。

　　不过新浪科技从知情人士处获悉，负责ofo市场公关业务的高级副总裁南楠确实已经离职，ofo联合创始人于信在回应中也并未直接否认南楠离职的传闻。新浪科技向ofo求证此事，ofo方面暂时未有正式回应。

　　在加入ofo之前，南楠曾任去哪儿公关总监，后参与创办在线教育网站决胜网。在加入ofo后，后来升任为高级副总裁，负责市场公关业务。

　　今年4月，哈罗单车投资人向媒体公布了一组哈罗单车数据，称“哈罗单车日订单已超2000万单，近百城市实现盈利”。”南楠当时在朋友圈称：“这假也是没谁了，敢不敢公布几个名字给我看看”，炮轰哈罗单车数据作假。随后南楠与哈罗单车公关负责人掀起了口水战。(张俊)

ofo离职哈罗
我要反馈
相关专题： ofo否认COO离职
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有