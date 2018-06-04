直击|ofo否认COO离职 但高级副总裁南楠已离职

新浪科技讯 6月4日晚间消息，针对虎嗅报道的裁员50%和高管变动，ofo联合创始人于信在朋友圈发文否认，不过于信只提到了COO张严琪和PRD杨汛并未离职。新浪科技获悉，负责市场公关业务的高级副总裁南楠确实已经离职。

据虎嗅报道，ofo近日进行有史以来规模最大的一次裁员，总部整体裁员比例达到50%；报道还称，ofo管理层也发生剧变。海外市场主管张严琪离职，整个海外部门解散。同时离职的高管还包括负责市场公关业务的高级副总裁南楠与主管杨汛。

ofo联合创始人于信今日在朋友圈回应称，COO张严琪和PRD杨汛并未离职。同时，于信还否认了ofo裁撤海外业务的报道。而对于裁员的报道，于信则称“你说裁了我说没有，谁证明呢？所以只好晃点猎头公司，麻烦他们辛苦再多等一等吧！”

此外，ofo PRD杨汛今日也在微信群出面辟谣，称自己并未离职。对于COO张严琪，有ofo员工称：“昨天还跟张严琪在公司开会”。

不过新浪科技从知情人士处获悉，负责ofo市场公关业务的高级副总裁南楠确实已经离职，ofo联合创始人于信在回应中也并未直接否认南楠离职的传闻。新浪科技向ofo求证此事，ofo方面暂时未有正式回应。

在加入ofo之前，南楠曾任去哪儿公关总监，后参与创办在线教育网站决胜网。在加入ofo后，后来升任为高级副总裁，负责市场公关业务。

今年4月，哈罗单车投资人向媒体公布了一组哈罗单车数据，称“哈罗单车日订单已超2000万单，近百城市实现盈利”。”南楠当时在朋友圈称：“这假也是没谁了，敢不敢公布几个名字给我看看”，炮轰哈罗单车数据作假。随后南楠与哈罗单车公关负责人掀起了口水战。(张俊)