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央视有史以来对区块链最正向的报道 透露了哪些信息?

央视有史以来对区块链最正向的报道 透露了哪些信息?
2018年06月04日 22:58 新浪科技综合
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　　来源：火星财经

　　作者：杜会堂

　　区块链的本质是去“中介化”，中心是不可能去掉的。

　　你被上面那张图片刷屏了吗？

　　币圈、链圈在昨晚达成一致，微博、朋友圈几乎清一色的“黑底白字”。连“币圈一姐”也忍不住蹭了波热度。

　　图片来自6月3日晚上央视财经《对话》节目播出的“把脉区块链”。堪称央视对区块链最正向的一次报道。节目嘉宾包含了政界、企业、投资人、学者……区块链行业的主要人员全都聚齐。不管是嘉宾规模还是节目自身的量级，昨天应该都是央视作为国家媒体，对区块链最有分量的一次发声。

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　　央视有史对区块链最正向的报道

　　节目在开播前，已经有过媒体曝光。从之前曝光的信息来看，这期节目是5月27日在贵州数博会期间完成的录制。当时曾有媒体发布过一些简短的现场消息。只不过和昨晚相比之下，还是完整的节目更有料。50多分钟的多人对谈，基本把区块链涉及的技术、机会、应用、风险、监管，以及目前存在的投机、泡沫……等等问题，都说了个遍。

　　结论是什么？如题图所示，央视给出了三段描述，算是对区块链的官方定性——

　　“区块链是互联网的第二个时代。”

　　“区块链的价值是互联网的十倍。”

　　“区块链是制造信任的机器。”

　　三段描述都很正面，所以无怪乎币圈、链圈集体叫好了。

　　2

　　央视《对话》后的信号

　　不过，节目对区块链也有敲打。比如对区块链一直强调的“去中心化”的说法，政府领导就进行了严厉纠正。

　　空气币、ICO之类争议较大的区块链现象，同样没有逃过批评。

　　但另一边，节目也重点介绍了区块链在实际中的应用，中美两国都给出了实际案例。美国是一家数字版权创业公司，中国是土豆的信息追溯。而数字版权交易和食品信息追溯，正好是区块链被看好的两项应用。

　　央视之类的国家级媒体，新闻报道不会无的放矢，通常都意有所指。选题一般分为自主策划选题和上级指令选题。一些大型选题，常常是结合当前主题需要，进行提前策划。

　　这次对区块链的报道，其实态度相较之前已经温和很多。几个礼拜前，央视曾推出“三问区块链”专题报道，连续三天播出，怒揭数字代币市场乱象。而当时正是名人站台、交易所乱收费等行业乱象高发时期。

　　通过此次央视《对话》的“把脉区块链”，大致能看出这样的信号：区块链技术和应用被看好、鼓励，但金融性质的代币以及与之相关的融资、交易等行为，则被严格监管和控制。至于投机、欺诈，毫无疑问是严厉打击。

　　这也是国家在9.4后对区块链和数字代币的一贯态度。

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