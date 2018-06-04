Facebook否认向苹果等60家公司提供用户隐私信息

新浪科技讯 北京时间6月4日晚间消息，Facebook今日否认向苹果等60家公司常年提供用户隐私信息。

《纽约时报》上周日报道称，在过去10年中，Facebook与苹果、亚马逊、黑莓、微软和三星等至少60家设备制造商达成了协议，向它们提供用户隐私信息。目前，这些协议中的多数仍在生效。

报道称，上述设备厂商可以获取用户好友的个人信息，即使这些好友认为他们已禁止了任何分享。

对此，Facebook今日给予了否认。Facebook产品合作副总裁伊姆·阿齐邦(Ime Archibong)称：“与《纽约时报》的报道相反，好友的信息，如图片等，只有在用户共享这些信息后才能被访问。”

今年3月，Facebook刚刚曝出用户信息泄露事件。Facebook当时承认，英国数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了8700万Facebook用户的信息。

为此，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)还不得不接受美国议会和欧盟议会的质询。

但阿齐邦今日强调，《纽约时报》报道的相关问题与第三方开发者滥用数据完全是两码事。

今日盘前交易中，Facebook股价一度下挫1.3%，报于每股191.50美元。(李明)