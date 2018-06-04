直击|华侨城宣布超20亿元战略投资同程旅游

新浪科技讯 6月4日晚间消息，华侨城集团今日与同程旅游集团联合宣布，双方已于近日达成战略合作，华侨城集团将战略投资同程旅游集团，总投资额度超过20亿元。交易完成后，华侨城集团成为同程旅游的重要战略股东之一，双方将发挥线下资源与线上大数据的战略协同效应进行合作。

同程旅游集团由同程网络与同程控股两大板块组成。其中，同程网络与艺龙旅行网于今年3月完成合并成为同程艺龙公司；同程控股则拥有旅行社集团、文旅集团、航空、众创等业务板块，其中旅行社集团和文旅集团正在全力发展品质游，以差异化竞争策略在极地旅游、邮轮旅游、高端定制游等细分领域进行布局。

同程旅游在2016年6月宣布业务分拆时，同程旅游方面就表示，同程网络已经取得了规模化盈利，同程旅游创始人、CEO吴志祥还透露，未来同程网络将继续推进独立IPO，不排除通过借壳等方法更快地进入中国的资本市场。而今年3月同程网络与艺龙的合并则意味着IPO计划的更进一步。

华侨城集团是国务院国资委直接管理的大型中央企业，搭建起“文化、旅游、新型城镇化、金融投资、电子”五大产业体系。近年来，华侨城集团加大文化旅游综合项目投资，目前已布局全国50多座城市。累计接待游客近4亿人次。

同程旅游联合创始人、同程旅游集团董事长吴志祥表示：“同程非常高兴能获得华侨城集团的青睐和投资。相信华侨城在文化旅游产业的资源和布局能为同程的发展提供多元化支持，对我们提升服务品质、打造产业闭环等方向产生积极的协同。”

华侨城集团表示，同程旅游近年来在旅游度假、目的地营销、旅游信息化、金融、航空等领域的布局和改造颇有成效，此次牵手同程旅游，符合华侨城集团“文化+旅游+城镇化”、“旅游+互联网+金融”的战略方向，有利于整合优质资源，强化和完善发展战略，同时也为优化产业链布局、做强文旅产业开辟了新思路。

据了解，华侨城集团战略投资同程旅游后，双方将围绕产业布局、旅游信息化、目的地资源整合、用户消费升级等展开全面合作，同程旅游也将不断加大对文化旅游的投入，为丰富产品线和实现各个产业营销闭环形成基础。(张俊)