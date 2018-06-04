蜻蜓FM:付费音频贡献一半收入 计划在两到三年内上市

原标题：蜻蜓FM：付费音频内容贡献一半收入，计划在两到三年内上市

澎湃新闻记者 杨鑫倢

蜻蜓FM和喜马拉雅暗中争抢“网络音频第一股”。

6月3日，网络音频平台蜻蜓FM首席运营官肖轶在上海接受澎湃新闻记者采访时说，蜻蜓FM目前已经在为上市做准备，计划在两到三年内上市。至于上市地点，他说会选择理解蜻蜓FM商业结构和业务模型的股市，不过现在还没最终确定。

蜻蜓FM方面给出的最新资料显示，蜻蜓FM拥有超3亿用户，日活跃用户量1200万人，收录全国3000多家电台广播，聚合超过1200万小时的有声节目，内容覆盖音乐、科技、新闻、财经、商业、小说等各种类型，每天累计收听时长超过2800万小时。

肖轶说，由于公司还处在不断获客扩大规模阶段，目前蜻蜓FM还没有盈利，但是公司亏损基本上是“微亏”状态。

在收入方面，除了广告收入，值得注意的是，目前蜻蜓FM每月收入中，有一半来源于付费内容贡献的收入。肖轶说，付费用户占比很高，“最近推出的包年或包月制的会员数量增长速度超出预估几倍，今年目标实现100万付费会员。”

蜻蜓FM的成本主要来源于版权，其他则是运营和获客成本。

在版权采买成本方面，肖轶说，音频版权成本不像视频领域泡沫化那么严重，还没有到恶劣竞争或恶意抬价的地步，因此还是会理性降低这方面成本。除此之外，蜻蜓FM在原创IP方面投入了大量成本，“我们非常看好这块版权投入所带来的有效产出。”他说，2017年蜻蜓FM在原创内容的版权投入资金达到亿级，2018年会翻倍，超过2亿。蜻蜓FM去年与蒋勋、方文山等名家和艺人一同推出了多档原创付费或免费节目。“这些节目是蜻蜓FM独家原创策划，但我们不会大量垄断艺人资源，艺人完全可以根据平台调性来合作不同节目。”

关于用户黏性，肖轶透露，蜻蜓FM平均月活跃用户的收听时长为140-144分钟。“很多是听文学类，听小说可能就更长了，最长的将近四个小时一天，尤其是付费的会员用户，他们频繁在上下班高峰时间、睡前等时间段听这些东西。”

肖轶透露，蜻蜓FM也在探索人工智能场景下的音频播放。目前，市面上多款智能音箱都与蜻蜓FM展开合作，由蜻蜓FM提供有声故事等内容。另外，蜻蜓FM还在分别探索AR（增强现实）和车联网场景下的语音交互体验。

不久前的5月25日，喜马拉雅FM的第二大股东证大集团董事长戴志康说，喜马拉雅FM今年估值已经达到200亿元，明年希望能够在A股上市，目前正在做准备。还有消息传出，喜马拉雅FM在以40亿美元（约合人民币256亿元）估值融资，重搭VIE架构欲在香港上市。

接近喜马拉雅FM的人士透露，喜马拉雅内部对上市有争议，大股东认为上A股，创始人认为上港股，或者没有上市计划。

“蜻蜓FM并不执着于谁先谁后，因为先后取决于大家选择的上市地点和对应的估值空间是否满意。”肖轶说。

有趣的是，这两家音频公司都经历了拆除VIE（可变利益实体）从美元融资变为人民币融资的过程。

2015年，随着中国股市暴涨，以及当时国内对科技企业的上市政策趋好的背景下，一些已在海外上市的公司准备退市，一些像蜻蜓FM这样的初创公司准备拆除VIE。当年7月，蜻蜓FM首席执行官杨廷皓告诉澎湃新闻记者，预计12个月内在中国上市，目前已经敲定接盘VIE项目的人民币基金。

2016年2月，蜻蜓FM宣布已完成拆除VIE结构并拿到中国文化产业投资基金的投资，估值达到25亿元人民币。2017年9月，蜻蜓FM完成约10亿元人民币E轮融资，这笔融资由百度和微影资本领投，刷新了互联网音频行业单笔最高融资纪录。

接近蜻蜓方面的人士认为，国家对港股支持比较多，比如沪港通深港通，再加上之后将出台的CDR政策，上港股可能是比较好的选择。同时该人士说，也不排除上A股，因为目前国家对文化类企业有很多政策。“港股和A股对蜻蜓都很有诱惑。”

肖轶说，由于过往的投资商以及基金的原因，蜻蜓FM现在美元和人民币两个融资方向都有，所以不管是去哪里上市，都是有基础的。

“现在外部环境比较复杂，实际上流程未必那么复杂。比如中美贸易有一些摩擦，中概股的估值碰到一些问题，这些都会成为我们考虑去哪里上市的因素。”肖轶说。