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直击|传虎牙直播裁撤游戏团队：官方不作回应

直击|传虎牙直播裁撤游戏团队：官方不作回应
2018年06月04日 18:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月4日下午消息，近日有消息称，虎牙直播裁撤了内部游戏团队，官方对此消息未作回应。

　　一个月前，虎牙直播刚刚登陆纽交所上市。根据其招股书中披露的情况，虎牙营收主要依赖直播营收，广告及其他占比非常小。其营收增长主要依赖直播服务拉动，2018年第一季度直播服务营收同比增长107.2%，并未体现自研游戏的收入。

　　目前，从虎牙直播的平台上来看，并未有虎牙自研游戏的入口。据游戏葡萄报道，此前在采访虎牙自研io游戏《异次元方块大战》制作人黄晓锋时，他曾表示因为直播营收充足，虎牙将更多精力投入到了高DAU类产品上面，希望完善生态布局。

　　新浪科技查询异次元方块大战官方网站，其网站从去年年底开始，内容已经基本停止更新，其官方微信公众号也已经自主注销。

　　虎牙直播起于YY游戏直播部门，2014年正式更名虎牙直播。2016年底，虎牙正式宣布从欢聚剥离出来，成为独立公司，2017年5月启动了外部融资，引入平安、高榕等A轮投资，今年3月完成了腾讯的B轮融资。

　　YY早年上线了YY网页游戏运营平台YY大厅，另外还发布过欢乐狼人杀、开心斗等游戏类产品。(宵寒)

虎牙游戏直播
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