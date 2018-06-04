papi酱：我现在做的视频两年前绝对拍不出来

微博 papi酱在papitube两周年活动后台 图片来源：papi酱官方

“妙手回流量，博主讨欢心。”

来源：界面新闻

作者：张亚婷

“大家好我是papi酱，一个集美貌与才华于一身的女子。”5月31日，在papitube两周年聚会上，界面娱乐专访了papi酱。

网络的记忆可能是以日、周为单位的。尽管papi酱登上《吐槽大会》，并被不少网友认为是该节目播出以来表现最好的主咖仅仅是半年前的事情，但已经有不少网友觉得“papi酱是不是已经过气了？” 而这距离papi酱在网络爆红、被罗辑思维投资1200万又撤资、第一条视频贴片广告拍出2200万的价格也仅仅过去了不到3年的时间。

但papi酱真的过气了吗？从数据上来看，以年轻人最为活跃的视频播放平台哔哩哔哩（以下简称B站）为例，5月31日papi酱更新的视频《papi酱的吸猫放送——你不学，我不学，pa老师的恋爱课谁来学？》最高全站日排行第二名，前一段时间，《往年阻挠我过双十一的只有钱，今年不一样，还有脑子》、《papi酱的吐槽之——有些人一谈恋爱就招人讨厌》都体现了papi酱擅长的对于生活的观察和热点的跟进能力，在B站达到了200万、300万以上的播放量，而papi酱B站认证账号发布的视频累计播放量突破2.4亿。如果用行业中流行的说法，papi酱仍然是短视频领域的头部内容。

3年的时间足以让一个网络红人过气，也足以让一个学生从某个阶段毕业。2016年底《新京报》对papi酱的一篇采访中提到，在罗辑思维投资、天价首条贴片广告等围绕papi酱的话题最多的时候，她也曾经纳闷，大家为什么要采访她，还说：“我又不是明星”。 当时的papi酱自己用手机拍视频自己制作，连老胡（papi酱的丈夫）都不能在场，因为她会害羞。

但在过去的一年，她参演了吴君如执导，陈可辛监制的电影《妖铃铃》；参加了网综比如《吐槽大会》；还有更主流、更老牌的综艺节目《快乐大本营》；给瑞士腕表拍摄广告、代言New Balance跑鞋……在外界看来papi酱已经是明星了。从采访过程中也能看出，papi酱应对媒体已经十分自然了，对于以后的发展更是保持一个开放的态度，她说“具体问题具体分析”，不管是影视还是综艺，有合适的都不会抗拒。

《妖铃铃》剧照

papi酱，更准确的说是papi酱的“扮演者”姜逸磊现在的状态就像是一个优秀毕业生。听惯了她视频中加了变声器的声音，第一次和她说话会觉得她真实的声音是有些低沉，回答问题时也很严肃，但在提到自己团队、和自己的同事说话时，视频中我们熟悉的“papi酱”就会突然上身。当天的papitube两周年生日会上还有一个比赛环节，最后由papi酱为优胜者颁发了印有“妙手回流量，博主讨欢心”的锦旗。

除了自己本身的节目以外，papi酱另外一个重要的身份是papitube的创始人，“papitube”是在“2200万的广告拍卖会”上，由papi酱的合伙人杨铭提出的。papitube两周年的庆祝大会也像是一次汇报演出，Papitube的COO霍泥芳在活动现场介绍，papitube现在已经签约了60多位视频博主，同时她还公布了“百人计划”，宣布在今年年底，papitube签约博主数量将会达到百人。Papitube旗下的博主涵盖了美妆测评、美食、萌宠、旅行等方面，在内容领域上没有限制。papi酱是这个MCN机构最有影响力的召集人，不管是否签约papitube，后来的短视频从业者们都能在papi酱身上看到创意内容变现，网红上升路径的方式和方向。

界面娱乐对话papi酱

界面娱乐：papitube成立已经两周年了。你觉得现在的运作和一年前、建立初期相比有什么发展和变化？

Papi酱：我们初期设想就是找一些志同道合的，都想做内容的的博主一起加入我们。那个时候我们签约的博主数量不是很多，领域也不像现在那么的多样化和广泛。那个时候主要就是集中在，比如说测评类，美妆类，泛娱乐这些，到今年为止，我们签约博主数量比那个时候要多了很多，现在我们大概有60多个作者签约，涉猎的范围也会更广，包括各种各样的垂直的领域，比如说萌宠、探店、美食等。

我们现在主要是帮助作者，比如说帮小号涨粉，帮大号变现，帮助头部的一些作者拓展更高的成长的空间。变现的形式，跟之前相比也有了一些拓宽，比如说一开始可能就是广告，或是电商，现在开始有一些线下形式，比如说综艺，或者一些品牌的线下邀请等等，总体来说是各方面都做了一个拓宽。

界面娱乐：你说到一开始有一些美食测评方面的内容，和你本人的内容方向差异很大，最初是确定内容方向找博主，还是只看博主不限定方向？

papi酱：那时候有很多博主是自己来找我们的。我们签约从来都不是要签一个跟我一样的，或者模仿我的，而是以内容取胜的。不管你是做美食的、做美妆的，我们最后看的都是你的内容，以及你博主个人的魅力和个人的特点。

界面娱乐：之前看到有些报道说你在papitube团队中的身份是监制，你自己怎么定义？

papi酱：监制其实是电影行业的一个身份，我在papitube公司内的职能是有一些像。我跟杨铭在创建papitube之初的分工就是他负责资本、运营，我负责内容。在有了papitube之后，我主要做的事情也是一个整体内容的把控，比如说什么样的博主是我们不会去签的，然后我们现在需要签的博主类型是什么样的？有一些博主内容上可以做一些什么样的调整，所以是有一些像监制的。而且监制是不会干涉导演创作的，我也是不会干涉作者内容创作的，只会给他们一个内容上的导向。

界面娱乐：你去年参演了电影、综艺，你觉得自己越来越像艺人了吗？之后发展有什么想法？

papi酱：我是不会定义我自己，或者是说我要给自己框在一个什么身份里面，视频我也拍，如果有好的影视剧作品也合作，有适合我的综艺或者有意思的综艺也参加，但还是看时机、机遇和准备情况，然后再具体情况具体分析，总而言之是一个很开放的态度。

界面娱乐：目前参与的这些工作哪个让你觉得，好像可以在这个方面有更多的尝试？

papi酱：我觉得都挺好，到现在没有做下来觉得我不行的，都是合作也很愉快，最后呈现结果也不错，整个过程学习到很多东西，也开阔眼界。

界面娱乐：一直保持高频的创作状态，创意会有枯竭时候吗？或者说会有团队给你进行一些点子的储备？

papi酱：我们团队平时的工作就是大家在一起讨论选题，然后想怎么把这个选题做出来，能用什么样的形式，要表现的主题是什么？在我的团队里面是不太会有创意枯竭的，但是有一个情况很无能为力，就是团队太累了。比如说我们有时候一个月有三四个广告，因为广告需要有很多沟通的成本，需要有很多来回修改，同时需要你有非常好的选题和内容去支撑它，所以有时候会陷入一个非常累的情况，如果到那个情况就休息一下。

界面娱乐：对团队成员的选择有什么标准，大家有什么共性吗？

papi酱：团队会有一个磨合，总体来的特点就是思维都比较跳跃，好处就是他们会有一些非常有意思的奇思妙想，坏处就是我们开会开一半就开始开小差了，然后我再负责把他们拉回来。

界面娱乐：你觉得从过去两三年前自己拍视频到现在了一个团队，整体的风格有没有什么变化？或者有没有贴合某种东西的趋势？

papi酱：我自己是觉得我的内容形式在变得多样化，如果一直只能自己给自己拍的话，你的形式也就这么些，但是如果你有了团队，有人开始帮你拍，跟你一起设计的话，你的形式肯定会越来越多样化。比如说下周一（6月4日）要上线的视频，就是我两年前绝对拍不出来的。因为我的剪辑这方面的专业水平比不上我团队的同事。在内容、选题上面，一个人脑子终归是有限的，你想东西肯定多多少少是会受到局限的。但是你有团队的同事跟你一起聊的话，他们可以从很多方面去拓宽你的思路，就有些东西你想还真的是，我怎么以前没有注意到？我觉得是在往好的方向走。

界面娱乐：现在对你的讨论相比最初走红肯定会出现一个下降，甚至有人觉得papi酱是不是过气了，但其实你视频的点击率还是很高，papitube也的成员也在涨粉，你怎么看所谓“过气”？

papi酱：我觉得关注度，火和不火，不可能永远保持在一个顶峰。但是我跟我的团队不太把注意力放在这个上面。因为你如果一直去关注这个，为了迎合大众去做内容，在创作上面就会被分散掉很多的精力，而且你想得东西可能越来越多。

界面娱乐：现在抖音和快手非常流行，大家看的视频已经越来越短了。你觉得这个趋势对你的创作有影响吗？

papi酱：我觉得抖音、微视的出现，对整体的内容行业来说是一件好事，因为你的形式越多样化，会促使你的内容也更多样化，不同的时长也可以满足更多人群收看的习惯。但是不管它是10秒的，30秒的，3分钟的，5分钟的，或者说是电影、电视剧，最后归根结底还是在于内容是什么样的。一个15秒的无聊的内容，我觉得它应该不如3分钟有趣的内容更好看。不管是观众还是说内容创作者本身来说，我们更关注的点还是在内容本身，但是我们要做抖音或者微视的话，也会专门根据这些平台的特质，去专门做一些内容，专为这样的形式提供的内容。

界面娱乐：作为短视频类的头部，现在已经有非常多的，可能有点同质化的短视频，不管是平台也好，创作者也好，都起来了。你觉得在未来会有怎么样的发展态势？

papi酱：我觉得不管视频类型有多同质化，大家最后关注的还是这个博主本身，你的个人魅力是什么样的，你能传递出来的东西是什么样的，最后多多少少身上会有这个博主个人的标签。我是觉得，百花齐放肯定是一件好事，但百花齐放，最后肯定还是每一朵花有每一朵花的形式。

界面娱乐：你提到博主维系观众的一个重点在于博主的个人魅力，是需要有一些突出的个人属性的，但是做演员的话似乎是相反的，观众要对个人的印象浅一点，这个对你来说会不会形成一种冲突？

papi酱：没有。我说的这个标签，不是说我们平时说的“平胸”“脱发”啊，而是说这个视频一看就是papi的。其实我的视频里面，基本上没有我本人，我的视频里面永远在表演别人。我觉得这个其实跟做演员是一样的，只不过到时候去做演员的作品可能跟你视频的这个形象是不一样的，得看演的那个人到底是一个什么样的人。不过在“大小咪”（papi的两只猫）的视频中出镜的是我本人。