巴黎共享单车调查：当地品牌未有效降低私家车使用率

原标题 ：巴黎共享单车调查：当地品牌并未有效降低私家车使用率

据法国媒体“欧洲第一电台”6月3日报道，《巴黎人报》当日公开了一项有关巴黎有桩共享单车Velib‘的调查结果，指出这一当地单车品牌并未使居民减少驾驶私家车出行的次数。

10年前，当Velib‘刚开始在巴黎大区的街道上出现时，曾做出承诺，要让当地居民用自行车代替汽车，达到简易出行的目的。但是据法国“移动生活论坛”（Forum Vies Mobiles）发起的调查显示，Velib’并未实现其承诺。

报道称，Velib‘对汽车使用率的影响微乎其微。“移动生活论坛”的负责人希尔薇•朗德里耶芙（Sylvie Landriève）女士在每日专栏中指出，实际上只有不到5%的Velib使用者拥有汽车，这个比例微不足道。共享单车并没有为巴黎交通系统的转变做出多少贡献。

事实上，Velib‘的用户主要是乘坐公共交通的人，他们希望在高峰时段用Velib’代替公共交通，因为拥挤的车厢让他们无法忍受。但如果共享单车的使用效果不理想，就会被迅速抛弃。与其说这是推广自行车的革命，不如说它代表了多种交通方式的结合。

朗德里耶芙还表示，Velib‘仍然是有用的。在德高公司运营Velib’的时期，它的日均使用量曾达到7次，但这已经成为历史。现在，经营共享单车的Smovengo公司自2018年年初就遇到了一些问题，比如启动延迟、部分车辆无法使用以及员工罢工问题。