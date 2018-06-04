蚂蚁财富和天天基金对手来了！腾讯杀入基金代销业务

摘要: 腾讯旗下腾安基金正式进军基金代销业务，近日腾安基金开始在基金圈招兵买马，扩充基金分析师团队，并与包括易方达、嘉实、富国、招商在内的多家基金公司签订代销协议。

继蚂蚁财富和天天基金后，互联网巨头腾讯终于也杀入了基金代销市场。

在获得基金销售牌照近6个月后，腾讯旗下的第三方基金销售机构腾安基金终于正式进军基金第三方销售江湖。据中国基金报报道，腾安基金近日与易方达、嘉实、富国、招商在内的多家基金公司签订代销协议，并积极招兵买马，扩充分析师团队。

对于听说腾安进场的消息后，业内对腾讯的投入和前景都有相当的期待，一位基金公司互联网金融部人士表示，“大玩家进来啦，基金公司都非常重视，腾讯的能量不容小觑。”

今年1月2日，腾讯控股的全资子公司“腾安”获得深圳市证监局批复。腾安将以腾讯理财通为基础，开展独立的基金销售业务。理财通是腾讯官方理财平台，旗下产品包括货币基金、定期理财、保险理财、指数基金等。拿下腾安牌照后，拥有9.8亿用户的流量巨头——微信钱包将从导流平台进化为基金销售平台，全面参与到基金客户服务、交易过程中。

余额宝作为蚂蚁财富的主要理财产品之一，与微信理财通面临直接竞争关系。截止2017年末，理财通注册用户1.4亿，基金管理规模3300亿元。而蚂蚁财富在2017年末已有超过1.8亿注册用户，超过3亿的余额宝用户。