乐乎B轮融资超亿元 轻资产运营服务模式受资本青睐

来源：证券时报网

证券时报记者 李明珠

乐乎城市青年社区（以下简称“乐乎”）获 B 轮超亿元融资，截至发稿日该交易已完成交割。这标志着在国家大力发展城市租赁行业的大潮流下，长租公寓轻资产运营服务模式受到资本市场青睐。

乐乎作为国内领先的青年公寓轻资产运营服务品牌，创立于 2014 年，是城市租赁行业第一批创业品牌的典型代表。乐乎通过品牌统率下的托管运营服务和近期推出的有朋咨询业务，赋能广大的公寓投资者和资产持有者，从而为城市青年人群提供高性价比的租赁产品和服务。

乐乎在通过轻资产快速获取管理房源的基础上，深挖客户社群价值，成为覆盖诸多一线城市的线下生活流量入口。乐乎目前已经覆盖包括北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、成都、苏州、郑州、武汉在内的十个城市，签约门店已突破 80 家，约 25000 间。

乐乎本轮融资由翰同资本与鸥翎资本领投，顺为资本跟投：以上三家顶级资本垂青乐乎，为乐乎发展掷下超亿元，基于这五点认可：第一，认可行业未来。国家政策支持与行业形势向好；第二，认可乐乎创始团队。11 年长租经验，对行业需求有深刻理解，对行业未来有清晰判断；第三，认可乐乎商业模式。乐乎定位社区运营商与公寓服务商，轻资产托管运营行业领先，运营效率绝对领先，常年出租率在 99% 以上，项目可实现稳定溢价和长期增值。第四，认可乐乎现有标准化运营体系。乐乎在长期的运营实践中，摸索出了一整套品牌、商务、产品、运营的标准化体系，并通过信息化手段为未来快速复制提供了可能。第五，认可乐乎企业文化。简单透明、以人为先是乐乎的文化标签，高度的企业认同感形成了乐乎的核心竞争力。

乐乎提供的第三方运营服务覆盖项目研判、产品设计、工程管理、托管运营、金融服务及信息化支持全流程。运营是乐乎核心竞争力，标准的服务流程、完善的培训体系、严苛的质检系统和优质的社群能力为运营提供了多重保障，并在实践中不断优化升级。

发展长租如今已是国策，乐乎作为专业运营服务商和多家政府平台、大型国企、开发商、大型金融机构都建立了合作关系，通过自身长期积累的专业能力帮助以上参与者大大缩短行业试错周期。

据接近乐乎决策层的消息源透露，乐乎本轮融资款将全部用于人才和信息化建设。乐乎迅猛的发展基础是人才体系建设，“用专业赢得尊敬”在公司内部赢得了广泛的认同。

公司创立早期就通过专业培训减少用人成本；2018 年初乐乎成立企业大学，致力于建设全面内部培训体系。

接下来乐乎还会在武汉、广州两地设立长租人才实训基地。乐乎创始人罗意先生说：“现在全行业都在抢资产和资金，乐乎应该专注抢人，发展人，人才会是全行业未来竞争的制高点。我 70% 的时间就用在寻找各种各样的人才上，也欢迎各路优秀人才加入乐乎，共建伟大公司。”