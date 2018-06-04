新浪科技> 互联网 > 正文

美网约车司机车内射杀乘客:自称争执中自卫 被控谋杀

美网约车司机车内射杀乘客:自称争执中自卫 被控谋杀
2018年06月04日 13:24 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　澎湃新闻记者 薛雍乐

　　近日，美国一名优步（Uber）司机因涉嫌在车中杀害乘客被捕。

　　据美国广播公司（ABC）丹佛频道6月1日报道，当地警方称，一名使用打车软件优步App的司机于1日凌晨3点在25号州际公路上杀害了一名乘客。

　　被逮捕的犯罪嫌疑人是29岁的司机迈克尔·汉考克（Michael Hancock），他被控一级谋杀罪，死者为45岁的亚裔乘客金炫（Hyun Kim，音译）。

　　警方称，汉考克在车内与金炫发生争执，其间向其开枪数次。汉考克告诉一名目击者说，金试图袭击自己，因而对其开枪。这名目击者拨打了911电话并让汉考克接听，汉考克在电话中表明了自己的身份。

　　警方抵达现场后，金正倒在汽车前座的地上。救援人员试图对其进行心肺复苏抢救，但金在到达医院后被证实死亡，并接受尸检。

　　警方在现场发现汉考克腰带右侧别着一把半自动手枪，也在公路路肩上发现了10枚用过的弹壳。弹壳边的血迹符合汽车停下的路径。此外，汽车乘客座位上也发现了疑似枪击的痕迹。

　　警方称，汉考克被发现时呼吸困难，被送往医院治疗，之后就因被控一级谋杀罪被捕。

　　优步公司确认说，这起事件应该是在汉考克根据App的路线搭载乘客的路上发生的。汉考克已为优步开了三年车，事件发生后，优步已关闭了汉考克的账号。

　　优步公司禁止乘客和司机携带武器，除非是在个别明令企业不允许禁枪的州。优步的发言人称，在汉考克所在的科罗拉多州，优步也禁止司机携带枪支。目前优步正在协助警方调查，但没有提供进一步细节。

　　近期，与优步有关的安全事件时有发生。就在这起案件发生后一天，据ABC报道，6月2日，加利福尼亚州的一名优步外卖司机被控威胁要用刀捅一对夫妻。这对夫妻表示，发现这名司机的车挡在了他们家门口，于是鸣笛要求司机让开，但司机降下车窗对他们吐唾沫，并抽出两把长刀做出威胁。此后不久，这名司机被警方逮捕。他目前被保释出狱，优步则关闭了他的账户。

　　美国有线电视新闻网（CNN）4月30日报道，警方和法庭记录显示，过去4年中，美国至少有103名优步司机被控性骚扰或性侵乘客，而另一家打车App Lyft在过去4年中也至少有18名司机被控性骚扰或性侵乘客。

　　另一方面，优步司机也面临安全风险。据隶属于美国全国广播公司（NBC）的得克萨斯州地方媒体报道，5月13日凌晨，一名得州司机收到打车要求，来到接客地点，却发现叫车的是一个卷入枪战的团伙。他本想把乘客赶下车，但对方团伙已开始对他的汽车开枪。最终，他驶离了枪战现场，发现其中一名乘客已被射伤后，将其送去了医院。“作为优步司机，这是你最可怕的噩梦，”他说。

网约车Uber
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有