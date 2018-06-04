美网约车司机车内射杀乘客:自称争执中自卫 被控谋杀

澎湃新闻记者 薛雍乐

近日，美国一名优步（Uber）司机因涉嫌在车中杀害乘客被捕。

据美国广播公司（ABC）丹佛频道6月1日报道，当地警方称，一名使用打车软件优步App的司机于1日凌晨3点在25号州际公路上杀害了一名乘客。

被逮捕的犯罪嫌疑人是29岁的司机迈克尔·汉考克（Michael Hancock），他被控一级谋杀罪，死者为45岁的亚裔乘客金炫（Hyun Kim，音译）。

警方称，汉考克在车内与金炫发生争执，其间向其开枪数次。汉考克告诉一名目击者说，金试图袭击自己，因而对其开枪。这名目击者拨打了911电话并让汉考克接听，汉考克在电话中表明了自己的身份。

警方抵达现场后，金正倒在汽车前座的地上。救援人员试图对其进行心肺复苏抢救，但金在到达医院后被证实死亡，并接受尸检。

警方在现场发现汉考克腰带右侧别着一把半自动手枪，也在公路路肩上发现了10枚用过的弹壳。弹壳边的血迹符合汽车停下的路径。此外，汽车乘客座位上也发现了疑似枪击的痕迹。

警方称，汉考克被发现时呼吸困难，被送往医院治疗，之后就因被控一级谋杀罪被捕。

优步公司确认说，这起事件应该是在汉考克根据App的路线搭载乘客的路上发生的。汉考克已为优步开了三年车，事件发生后，优步已关闭了汉考克的账号。

优步公司禁止乘客和司机携带武器，除非是在个别明令企业不允许禁枪的州。优步的发言人称，在汉考克所在的科罗拉多州，优步也禁止司机携带枪支。目前优步正在协助警方调查，但没有提供进一步细节。

近期，与优步有关的安全事件时有发生。就在这起案件发生后一天，据ABC报道，6月2日，加利福尼亚州的一名优步外卖司机被控威胁要用刀捅一对夫妻。这对夫妻表示，发现这名司机的车挡在了他们家门口，于是鸣笛要求司机让开，但司机降下车窗对他们吐唾沫，并抽出两把长刀做出威胁。此后不久，这名司机被警方逮捕。他目前被保释出狱，优步则关闭了他的账户。

美国有线电视新闻网（CNN）4月30日报道，警方和法庭记录显示，过去4年中，美国至少有103名优步司机被控性骚扰或性侵乘客，而另一家打车App Lyft在过去4年中也至少有18名司机被控性骚扰或性侵乘客。

另一方面，优步司机也面临安全风险。据隶属于美国全国广播公司（NBC）的得克萨斯州地方媒体报道，5月13日凌晨，一名得州司机收到打车要求，来到接客地点，却发现叫车的是一个卷入枪战的团伙。他本想把乘客赶下车，但对方团伙已开始对他的汽车开枪。最终，他驶离了枪战现场，发现其中一名乘客已被射伤后，将其送去了医院。“作为优步司机，这是你最可怕的噩梦，”他说。