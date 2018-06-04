“足迹地图”被质疑泄露隐私 开发者:不存储用户数据

来源：现代快报微信公众号

现代快报6月3日消息，最近两天，一款叫做“西瓜足迹”的小程序爆红！识别二维码后填写自己去过的国内城市，就会自动生成足迹地图，并且显示你超越了多少网友。但是，现代快报记者调查发现，里面的数据并不精准，而更有网友担心这款小程序是否会泄露个人数据和隐私？

"西瓜足迹"的小程序界面

体验：操作简单，满满的“回忆杀”

“别再说诗和远方了，这些地方你去过吗？”

6月2日，现代快报记者发现，微信朋友圈中，有很多人都在使用这款名叫“西瓜足迹”的小程序，晒出了自己去过的省份和城市。有的人在晒成绩的同时，还写了一些怀旧的故事。

这款小程序为何会如此受到青睐？现代快报记者测试发现，操作简单是其中的一个因素。只要识别二维码进入后，选择自己去过的城市，一秒就可生成属于自己的足迹地图。同时，这张在朋友圈晒出的地图，也在一定程度上满足网友的自豪感，因为地图上能显示自己去过的地方超越全国多少网友。还有不少人正好趁这个机会梳理过去的经历，充满了怀旧情绪。

调查：测算不精准，城市有疏漏



但是，当你看到自己的朋友比你去的地方多，可千万别当真。因为里面数据并不精准。

现代快报记者测试发现，这款小程序并没有收集个人大数据，也就是自己真正去过哪几个城市，小程序无法得知。到了哪些地方，全凭用户自己选择。因此，最后生成的数据，充满了随意性。真假只有用户自己知道。

而且，百分比测算也不够精准。比如，记者只选一个城市，也能超越全国 10.2%用户。而系统本身又是不允许一个城市都不选。那么，作为最低起点，为何能超越十分之一用户？

随后，记者有把足迹增加到两个、三个、四个城市，超越用户比例变成 10.3%、10.5% 和 10.6%。这种数据看上去不像是计算得出，更多的是一种简单排列。因此有网友怀疑，这款小程序里，并没有设置精准计算公式。超越多少网友只是一种简单概数。

另外，记者在查询时也发现，里面有些城市存在错漏，例如四川阿坝、甘孜、凉山地区都被遗漏，吴江已经成为苏州市一个区，但是在小程序中仍然作为一个市被单列。而且有不少城市，县级市和地级市并列。

更让网友担心的是，玩这款小程序，会不会泄露自己的隐私？自己暴露出去的数据，会不会被小程序开发的公司用作他用？

记者测试结果

【对话】

“西瓜足迹”小程序的开发者是南京回路教育科技有限公司。6月2日下午，现代快报记者联系上了公司联合创始人戴宏民，并与其进行了对话。

现代快报：有没有想过“西瓜足迹”这么火？



戴宏民：这其实是我们员工自己开发的一个小程序，原本想自己内部玩玩的，没想到一下子火了。

现代快报：现在点击量有多少？



戴宏民：这个小程序开发一周时间都不到，5月31日上线，微信官方会有小程序平台数据统计，6月1日是200多万。6月2日的数据还没出来，但应该增长更多。

现代快报：我们测试后发现，里面数据并不精准，而且有不少城市存在错漏，是有这种情况吗？



戴宏民：小程序在制作上相对粗糙，有些城市漏掉了，城市数据也不够准确，我们正在加急修改。实际上员工在网上搜索过资料，关于城市总数有不同结果，在制作小程序时部门协调没有做好。我们的排位结果的确不是精确计算，因为我们没有办法把数据存储，这是类似于各种游戏里一个段位展示，当然每一个出来的结果，跟用户输入的省市有关联，去过的地方越多，数值越高，这有一定相关性，但不是很精确。

现代快报：有用户担心这款小程序使用时可能泄露隐私，你能给出一个回复吗？



戴宏民：这款小程序偏娱乐，不采集和存储用户数据，用户不用担心隐私问题。在微信平台规则下，没有办法去做侵犯隐私的事情。另外，用户输入的城市数量等数据我们也没法去核实。

现代快报：这款小程序为什么叫“西瓜足迹”，有特别的含义吗？



戴宏民：其实没有。我们就是觉得互联网越来越多的应用有记录足迹功能，至于叫西瓜足迹，也是随机的。

现代快报：下一步有什么完善产品的打算吗？



戴宏民：我们现在也在想各种办法把产品做得更好，因为服务器压力比较大，需要做一些等待。这两天火起来后，团队很辛苦，周末都在加班。实话说，我们没有预料到。要做出一款还不错的产品，需要团队的基本功，要想特别火，可能很多不一定自己能控制。下一步关于数据精确的问题，如果用户提交去过城市数据，并同意授权，我们可以考虑进行真实排位，但是否真的有这个需求，现在还在考察。

现代快报：网上有人质疑这款小程序抄袭，你怎么回应？



戴宏民：有借鉴，但没有抄袭。

（原题《“西瓜足迹”刷屏！有网友质疑泄露隐私？开发者回应：数据确实不精准……》）