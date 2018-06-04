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EOS现史诗级漏洞 安全专家：更严重的或许还在后面

EOS现史诗级漏洞 安全专家：更严重的或许还在后面
2018年06月04日 15:36 新浪科技综合
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　　360安全团队提交EOS“百亿美元”致命漏洞，足以轰瘫数字体系

　　来源：IT时报 见习记者 刘慧莹

　　2018年5月，360公司Vulcan（伏尔甘）团队发现了区块链平台EOS（Enterprise Operation System，商用操作系统）的一系列高危安全漏洞。经验证，其中部分漏洞可以在EOS节点上远程执行任意代码，即可以通过远程攻击，直接控制和接管EOS上运行的所有节点。

　　时隔半月，5月29日凌晨，360公司第一时间将该类漏洞上报EOS官方，把该漏洞的技术细节、报告以及演示空间代码都提供给EOS负责人，并协助其修复安全隐患。EOS网络负责人表示，在修复这些问题之前，不会将EOS网络正式上线。

　　一个恶意节点“感染”21个超级节点

　　三个月前，EOS还是区块链界的当红新秀，这个通过并行链和DPOS的方式解决了延迟和数据吞吐量难题的区块链底层开发平台，以其每秒百万级的处理量和免手续费的特征备受开发者瞩目，也激发了投资者的嗅觉，甚至有望在比特币和以太坊之上开启“区块链3.0”时代。

　　气氛在EOS主网原计划上线日期6月2日到来之际逐渐紧张起来。尽管对EOS利好与利空的观点交锋激烈，大佬也纷纷摆明立场，但是真正结束几个月来观点交锋，打破EOS信仰的是此次史诗级漏洞的披露。

　　尽管在传统软件领域，漏洞的出现屡见不鲜，由此带来的数据和隐私泄露时常影响我们的生活。但在区块链的世界里，数字货币自身携带的金融属性，使得这个领域的漏洞往往给人造成更为直接且严重的损失。

　　此次EOS漏洞可能造成大范围损失的原理十分简单——利用了EOS是去中心化的分布式区块链系统，而且是通过一行代码就能修复的机制。360首席安全工程师、伏尔甘团队负责人郑文彬表示，黑客只需发布一个具有恶意代码的智能合约到该服务器节点上，在解析智能合约、打包区块的过程中，这个节点会将其他节点一并感染，整个区块链网络里的节点就都可以被恶意攻击者控制，进而对区块链网络进行接管，里面的交易、存储密钥都可以被控制。

　　“在区块链历史上，我们还没有遇到过如此严重的漏洞。”360核心安全事业部安全研究员彭峙酿评价。不过值得庆幸的是，此次漏洞在EOS上线之前被提交给EOS团队，阻止了早先瞄上该漏洞的黑客大施拳脚，也避免了可能造成的实际破坏。

　　“后面可能还有更严重的”

　　据郑文彬表示，这个漏洞其实存在至少有1年时间了，而被伏尔甘团队发现也已经有半个月的时间。彭峙酿告诉《IT时报》记者，最初只是发现漏洞，但是这个漏洞的利用过程非常复杂，所以整个团队用了一周的时间试图在超级节点上执行代码，证明漏洞可以被利用后，团队才赶在主网上线之前把报告递交给EOS团队。

　　彭峙酿说：“这个漏洞修复起来还是挺简单的——改了一行代码。”漏洞修复后EOS上就能确保足够的安全性吗？如果你认为“是”，就太天真了。此次伏尔甘团队不仅发现了这个漏洞，还有一系列的漏洞准备提交给EOS。而除了EOS上的漏洞，近期团队也曾披露钱包、矿池、智能合约的安全漏洞。

　　“我们只是先把当前最严重的交给他们，后面可能还有更严重的。”彭峙酿表示。

　　在区块链的行业里，漏洞的出现并不罕见，甚至有点像上世纪90年代时常有漏洞曝出的Windows系统。2016年历史上最大的智能合约漏洞事件，黑客利用THE DAO 智能合约设计上的漏洞盗走1/3的以太币；4月份BEC遭黑客洗劫，一行代码蒸发65亿人民币；而就在最近几天，发生在教育链EDU上，黑客不需私钥就能任意转走账户里的EDU Token。区块链高频的漏洞曝出令旁观者见怪不怪，当局者如坐针毡。

　　区块链从业人员素质的良莠不齐是漏洞频发的原因之一。众享比特产品总监陈鸿刚对《IT时报》记者表示，区块链的代码设计需要从业者相当高的专业背景，仅产品设计人员，就需要精通密码学、P2P通信技术、网络安全技术、数据库和公式算法等多方面知识，同时具备将技术与业务结合的能力。

　　区块链高危漏洞频发的另一个原因，则来自整个系统体系的设计。以太坊再大的漏洞影响范围都十分有限，但EOS即使一点误差都可能导致整个系统被黑客控制。尽管“史诗级漏洞”修复过程只耗费了EOS团队一两个小时的时间，但是漏洞的根源其实却跟整个EOS体系的设计相关。彭峙酿告诉记者，你可以提交智能合约到这个节点上，还可以把它推导到其他的节点，“在这个过程中机制难逃干系。”

　　Windows上的漏洞区块链也有

　　安全性是区块链投入实际应用应当首要考虑的问题。对此，彭峙酿呼吁区块链网络运营者、开发者加强对安全的投入，尽快提出有效的安全解决方案。他同时表示，传统软件行业所遇到的问题，为区块链领域提供了很多前车之鉴。

　　此次上报的EOS漏洞，在传统浏览器中是常见问题。这说明区块链虽然是新的体系，但仍会面临过去很多传统软件行业遇到的安全问题。彭峙酿设想，在未来，为保障智能合约的安全性，除了代码审查，区块链系统还会拥有软件安全的缓和措施，就像传统软件、浏览器和操作系统一样，对区块链吸引系统也要专门设置代码审计，形成整体安全解决方案。同时，针对交易的控制、权限的控制也需要制定新的解决方案，让多层防护措施限制漏洞带来的危害。

区块链EOS漏洞
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