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网约车“新枷锁”能把好安全关吗？

网约车“新枷锁”能把好安全关吗？
2018年06月04日 15:26 新浪科技综合
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　　来源：IT时报

　　IT时报记者 潘少颖

　　一位滴滴的投资人士，通过滴滴平台叫了快车服务，不料与滴滴司机发生口角，被司机殴打受伤，这件事最终以滴滴道歉赔偿（代为支付医药费）告终。

　　比这件事影响更大的事件则是空姐乘坐滴滴顺风车遇害，滴滴发布了百万悬赏令，最终，嫌疑犯在弃车逃跑过程中溺亡，滴滴顺风车也进行整改自查。

　　这两起事件的发生引发了社会广泛的关注，暴露出来的问题也引人深思。虽然遇上恶性事件的概率并不高，但归根到底，大家还是想知道网约车究竟安不安全？

　　今天是6月1日，又有一批新的法律法规开始施行了，或许是因为网约车、顺风车最近的安全问题频出，在此次新发布的法律法规中，有一条就是“网约车将纳入出租汽车服务考核体系”。在交通部公布的新修订的《出租汽车服务质量信誉考核办法》中，将网约车新业态纳入考核，明确网约车和巡游车均需要开展服务质量信誉考核，将网约车平台公司和驾驶员纳入考核体系，全面提升出租汽车行业服务水平。值得一提的是,《办法》还对网约车平台公司从企业管理、信息数据、安全运营、运营服务、社会责任和加分项等6类共19个项目设计相应考核指标，其中，安全运营为考核重点。

　　事前，对于司机背景情况核查，防止不合规的司机、车辆进入行业，从源头上保证安全；事中事后的监管，平台公司要发挥技术优势，通过卫星定位、人脸识别等科技手段，管控过程，加强信息化监管，建立完善的信用体系。实际上，这样的建议并不是刚刚出来，对于网约车安全问题，向来是乘客最关注的。

　　从目前看，出租车质量管理体系比网约车要严格。网约车更像是一个“法外之地”，在各地，有完整的出租车管理办法，而网约车目前仍然是各个企业自己制定服务标准。

　　或许是无奈于市场的竞争机制，层层审核的要求在落地执行时总是免不了“打折扣”。美团打车刚登陆上海，发给用户一大波优惠券，滴滴也不甘示弱，以至于又回到了“补贴时代”。对于用户来说，出行成本是下降了，但是种种明令禁止的现象却屡有发生。

　　我就碰到过好几次违规现象，比如外牌车辆、比如实际车辆和客户端上显示车辆不符等。根据上海发布的网约车新政，明确要求沪籍沪牌，且车辆要有网约车营运证，司机也要参加网约车的资质考试。记得当时我在美团打车上叫到一辆外牌车，司机向我坦言，“发了那么多优惠券，用户也多了，总要有司机和车子，为了让用户能叫到车，一开始审核并不严，像我这种车也过了审核，能做多久算多久吧。”现在想来，这就是隐患，不知道在满街跑的网约车中，有多少是真正资质齐全、合规运营的。

　　现在，“主体责任”这四个字被强调得越来越多。平台，是用户和司机的连接者，虽然上述事件中的司机并不是平台的员工，但平台有责任防止不合法的车、司机出现。

　　有业内人士认为，网约车和巡游出租车都是出租车服务行业的两种业态，为了整个行业融合发展，必须对两种业态在服务质量上采取相同的管理办法。但是，难就难在网约车和出租车的本质并不一样，网约车车辆所有权性质、车型及准入门槛等都与传统出租车不同。

　　不可否认，将网约车纳入出租车评价体系中是一项探索，其初衷是好的，但是在执行中能完全不打折扣地执行吗？实际上，很多制度都是如此，出发点没错，但执行起来却困难重重，以至于达不到应有的效果。比如，在《出租汽车服务质量信誉考核办法》中规定，出租车（包括网约车）驾驶员在考核周期内得分低于3分的，要“回炉”接受培训，像驾驶未取得网约车运输证车辆、将网约车交给无从业资格证件的人员驾驶，并从事网约车经营活动、殴打、威胁、恐吓、骚扰乘客等这些曾被曝光过的行为都会被重点扣分。

　　反过来想，如果有一部分服务质量不过关的网约车司机遭到淘汰，对平台来说，意味着服务能力的下降，对乘客来说，意味着叫车难度上升。要解决这个矛盾，平台会怎么做？大概司机成为“抢手货”，是否又会“默许”不合规的车辆和司机继续运营？

　　据媒体报道称，在《办法》出台后，有的网约车平台成立了专项工作小组，研究讨论《办法》具体在平台落实的细节。不管怎么样，希望这个新规能给网约车的安全再上一道“保险”，让这个市场能纯粹一点。

网约车滴滴安全
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