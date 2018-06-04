新浪科技> 互联网 > 正文

王菊“出圈” 她的名字已经跳出了更广阔的边界

王菊“出圈” 她的名字已经跳出了更广阔的边界
2018年06月04日 14:49 中国企业家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：制造“王菊”

　　王菊“出圈”，她的名字已经跳出了更广阔的边界。

　　文 |《中国企业家》记者  李佳   

　　编辑 | 林文龙

　　“菊局可危快投票！”6月2日晚，《创造101》新一轮点赞刚开启，就有粉丝在群里号召投票，这一轮点赞会决定22强的诞生，她们支持的选手王菊刚好排在23位。

　　这不是她第一次处于这样的“危险”位置，从节目开播到现在，王菊已经历两次淘汰，之后上演“反转”才回到舞台。

　　因为王菊的形象和这两次“反转”，使得她在网上一度招黑，但一夜之间，“路人粉”集结，织成一个庞大的粉丝组织，以“病毒”似的扩散方式为王菊拉票，让她从90名冲到第23名，还占据了一个赞助商点赞榜的第一位。

　　这还远远不够，粉丝们希望能让这个看上去最不像女团的成员反而要在团体中出道，真挚、恶搞、反叛，各种目的掺杂其中，王菊“出圈”之后代表的不仅仅再是她自己，这个名字本身已经成为一种符号。

　　女孩儿本人未必没有意识到，公布排名时她站在台上感谢粉丝：“原本我是为自己而战的，但从此刻开始，为王菊这个名字赢得荣光。”

　　谁在pick王菊

　　很多人把王菊的走红和亚文化联系在一起，而这背后离不开LGBT人群（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者）。

　　据小米科技音乐部新媒体负责人张澳分析，在王菊爆火的这个案例中，“种子用户很大一部分就来源于gay圈的强力应援，而后裂变到全网。”

　　在公众号“淡蓝”发布的一篇名为《王菊所经历的，我们GAY都经历过》的文章里，作者写道：“A班的粉红当然美，但我在F班的菊姐身上看到了我自己，相信喜欢她的GAY都和我一样。因为和其他男生不一样，我们从小遭受了多少白眼，即便我们努力变得能干和有钱，仅仅因为我们‘不像个男人’，这些努力也都是白费。可是，谁规定男人只能有一个样子啊？”

　　“不被主流文化所接受”、“做自己”，正因为他们在王菊身上看到了这些特质，引发了同志的共鸣。连《奇葩说》的辩手马薇薇都说：“女人爱上什么，真舍得花钱：所以偶像练习生火了。同志喜欢什么，真舍得拼命：所以王菊赢了。”

　　之后的发酵中，不少娱乐账号、官微、明星纷纷参与进来，最终演变成一场网络狂欢。

　　按照知微数据显示，王菊在被微博@老鸡灯儿带火之前，网络上就已经有娱乐账号在发布王菊“白瘦美”的旧照。随后节目中，和马东的互动，采访，以及公演中的拉票，王菊都在传达自己身上的与众不同和独立，尤其对观众那句“你们手中握着的是重新定义中国第一女团的权利”，让她赢得了大量好评。

　　支持王菊的人中，大量跟风的“路人粉”参与进来。他们甚至没看过几期《创造101》，就被网络上王菊的表情包、热词、投票方式所吸引，从“菊外人”变成了“陶渊明”（王菊粉丝早期的昵称）。

　　此外，还有多位明星参与到话题中来，更提升了王菊的热度，使她成为那个时段里最受关注的选手。

　　微信漂流瓶、淘宝、外卖留言，粉丝们利用了大量社交场景，再通过各种造词、文案为王菊生拉票，以至于有人压根儿不知道王菊是谁，但被刷屏的过程中，忍不住也要去了解一下这个梗的由来。

　　至此，王菊“出圈”，她的名字已经跳出了更广阔的边界。

　　粉丝经济影响力几何？

　　最新一期节目中，王菊的镜头多了不少，她的会说话、高情商在其他选手面前表现更为突出，但此外似乎也没有展现出其他方面更多的惊喜。

　　弹幕里，观众依然两极分化，“菊姐出道”后面也会刷过大量“质疑、讨厌”的声音。同样的现象，也出现在了选手杨超越身上，外界一直质疑她的能力，但粉丝们还是把她送上了第二的位置。

　　《创造101》总制片人、企鹅影视高级副总裁马延琨一开始就预估到了这样的情况：“现在年轻人追的偶像是分圈层、各有所好的，我们节目中很多女孩有争议，一定是有些人特别喜欢有些人不喜欢。”

　　因此，最初《创造101》决定做女团，也是因为女偶像的节目容易做出圈，而“出圈”就会有更大众的关注度。

　　此前，在《中国企业家》上一篇文章：《创造101》台前幕后全曝光，用这几招找到了普通女生的共鸣里就提到过，《创造101》节目的逻辑本身就带有非常强的年轻人走入社会的投射，关键是要关联起普通人的生活，引发他们的共鸣。

　　同样，在王菊这次的走红事件中，逻辑依然是引发共鸣。《创造101》制片人、企鹅影视天相工作室副总经理邱越最近在一次《三声》举办的活动中就表示过，爆款内容一定不是小众的，也许有一些小的切口，但是底层一定能引起大家非常广泛的共鸣。“如果没有这个基础，不可能在大众视野中呈现出强大的爆发力。”

　　所以观众看节目、看选手，被他们的特质所感染，就会把自己带入其中，引发共鸣。或者是在选手身上发现了自己想做又不敢做的那一面，因此支持偶像某种意义上也是支持自己。

　　马延琨此前曾表示过，粉丝经济是被夸大的，“我觉得粉丝很重要的原因是最忠诚的追随者，但如果只是在那个圈里，很难有大的商业价值。粉丝就是固定的那群人，还是要扩圈。”

　　而这一次，王菊能火，也是因为打破圈层，引起了更大范围的粉丝关注。许多人会联想到2005年的《超级女声》，当传统的造星方式被改变，再加上如今互联网的影响，粉丝们手里握着的不仅仅是投票器，更是偶像的命运。她们的话语权被放大，这次能制造一个“王菊”，后面也会有新的替代。

　　王菊受到关注后，官微@咪爪语音的老板拿出二十万为王菊买卡投票，还有几家品牌也表示了和王菊的合作意向。

　　节目采访中，王菊曾说：这种关注在她之前的人生经历当中是没有的，对她来说时机正好。“如果过早我可能不会把握，过晚可能又没有这个勇气了。所以有一些比我年纪更年长的人可能会觉得，从我身上看到了一些追梦的勇气吧。”

　　但经历了这几天的热闹，比起孟美岐、吴宣仪等粉丝过百万的人气选手，王菊的微博粉丝却只有三十多万。豆瓣上新建的应援小组也并不活跃，还有个别微信群也开始解散、冷却。

　　节目过半，最激烈的角逐才刚刚开始，王菊能否出道，能否走得更远，不仅是对她本人实力的考验，更是一场对粉丝的考验。

　　不知道这场网络狂欢过后，王菊的命运是否还会发生反转？

王菊粉丝边界
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有