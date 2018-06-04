新浪科技> 互联网 > 正文

身份证也有电子版 “网证”如何保护个人隐私和数据

身份证也有电子版 “网证”如何保护个人隐私和数据
2018年06月04日 08:16 人民网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　近日，由公安部第一研究所可信身份认证平台（CTID）认证的“居民身份证网上功能凭证”亮相支付宝，在衢州、杭州和福州启动试点应用。

　　什么是“居民身份证网上功能凭证”呢？据《经济日报》报道，居民身份证网上功能凭证简称“网证”。“网证”是身份证的网络版或电子版，依据《居民身份证法》以身份证制证数据为基础，通过国家“互联网＋可信身份认证平台”签发与实体身份证芯片唯一对应的电子文件，也是公安部认可的国家法定证件及身份凭证。

　　中国网络安全审查技术与认证中心副主任王连印在接受《人民日报》采访时表示，网络可信身份，就是在网络接入、访问、操作、发布等各个环节，确保“你是你，而不是别人”，确保身份可信，通过一系列安全保障措施，把个体纳入可信身份的体系当中。

　　如何领取及使用网证？据中国新闻网报道，领取网证只需打开支付宝“卡包”中的“证件”，根据提示完成“刷脸”等相关身份认证，证明是本人，就可以拥有自己的网证。使用时，打开网证二维码，通过扫一扫证明自己的身份。据《河南日报》报道，警方表示，目前，电子身份证主要用于线上、线下政务服务以及旅馆业登记、物流寄递、交通出行等要求实名制的应用场景。住酒店、坐高铁、坐飞机、买票、银行开卡……未来，电子身份证的应用场景将不断拓展。

　　不过，有些人担心在使用网证的过程中，个人隐私和数据无法得到保护，这一问题该如何解决呢？据《安徽日报》介绍，一旦用户手机丢失，只需在其他任一手机上登录支付宝，原手机支付宝上的网证就会自动删除。用户还可以去可信身份证受理点重新“刷证”，用二代身份证芯片再办一个新网证，旧网证会自动作废。此外，即使手机丢了，别人要想用你的网证，也得过四道关：通过“手机密码+支付宝登录密码”打开你的支付宝，再通过“指纹验证+刷脸验证”打开网证二维码。而光是支付宝人脸识别技术的准确率就达到了99.99%，因此，被冒用的可能性极低。（孔佳佳）

　　本文由中国科学传播研究所副研究员卜勇进行科学性把关，目前其主要研究领域为健康、环保、水利、节能、气象、人工智能、脑科学与认知科学等。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有