身份证也有电子版 “网证”如何保护个人隐私和数据

近日，由公安部第一研究所可信身份认证平台（CTID）认证的“居民身份证网上功能凭证”亮相支付宝，在衢州、杭州和福州启动试点应用。

什么是“居民身份证网上功能凭证”呢？据《经济日报》报道，居民身份证网上功能凭证简称“网证”。“网证”是身份证的网络版或电子版，依据《居民身份证法》以身份证制证数据为基础，通过国家“互联网＋可信身份认证平台”签发与实体身份证芯片唯一对应的电子文件，也是公安部认可的国家法定证件及身份凭证。

中国网络安全审查技术与认证中心副主任王连印在接受《人民日报》采访时表示，网络可信身份，就是在网络接入、访问、操作、发布等各个环节，确保“你是你，而不是别人”，确保身份可信，通过一系列安全保障措施，把个体纳入可信身份的体系当中。

如何领取及使用网证？据中国新闻网报道，领取网证只需打开支付宝“卡包”中的“证件”，根据提示完成“刷脸”等相关身份认证，证明是本人，就可以拥有自己的网证。使用时，打开网证二维码，通过扫一扫证明自己的身份。据《河南日报》报道，警方表示，目前，电子身份证主要用于线上、线下政务服务以及旅馆业登记、物流寄递、交通出行等要求实名制的应用场景。住酒店、坐高铁、坐飞机、买票、银行开卡……未来，电子身份证的应用场景将不断拓展。

不过，有些人担心在使用网证的过程中，个人隐私和数据无法得到保护，这一问题该如何解决呢？据《安徽日报》介绍，一旦用户手机丢失，只需在其他任一手机上登录支付宝，原手机支付宝上的网证就会自动删除。用户还可以去可信身份证受理点重新“刷证”，用二代身份证芯片再办一个新网证，旧网证会自动作废。此外，即使手机丢了，别人要想用你的网证，也得过四道关：通过“手机密码+支付宝登录密码”打开你的支付宝，再通过“指纹验证+刷脸验证”打开网证二维码。而光是支付宝人脸识别技术的准确率就达到了99.99%，因此，被冒用的可能性极低。（孔佳佳）

本文由中国科学传播研究所副研究员卜勇进行科学性把关，目前其主要研究领域为健康、环保、水利、节能、气象、人工智能、脑科学与认知科学等。