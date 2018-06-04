人民日报海外版：加强网络电影监管正当时

原标题：加强网络电影监管正当时（墙内看花）

作者：苗春

日前，中国电影家协会网络电影工作委员会成立。这真是一件做得很及时很必要的事。

2014年，在线视频网站爱奇艺第一次提出网络电影的概念。如果说美国商业电影独霸天下，法国艺术电影一枝独秀，苏联主旋律电影炉火纯青，那么网络电影在中国可以说短短4年间取得了突飞猛进的发展，成为我国电影产业的重要组成部分。2016年我国共生产2193部网络电影，2017年是1892部。网络电影的产业规模也不断扩大，2017年为20亿元人民币，2018年预计将达到30亿。网络电影给电影产业培养了人才，很多年轻人通过网络电影实现了电影梦，我们也给世界电影增添了新的业态。

但必须指出的是，网络电影几乎从诞生之日起，就一直面临着门槛低、题材扎堆、同质化严重、微色情等为人诟病的问题。和所有新生事物一样，网络电影初期也经历了一个野蛮增长过程，只顾博取眼球、片面注重经济效益，甚至恶搞历史的做法，遭到业内人士口诛笔伐。一些专家甚至认为，现在网络电影已经进入了一个关键时期、转折时期，“生存还是死亡”成为一个现实性的紧迫问题。中国电影家协会网络电影工作委员会的成立，正是基于网络电影发展的迫切要求。

树立行业规范、行业标准，引领价值导向，创新行业模式，促进网络电影健康有序可持续发展，以健康积极、向善向上的网络文艺作品占领网络文艺阵地，是网络电影工作委员会的重要职责。中国电影家协会也应该以网络电影工作委员会为平台为抓手，广泛联络新文艺群体电影工作者尤其是青年电影工作者，进一步扩大组织活力、向心力、吸引力、行业影响力，成为真正的网络电影人之家。

这也是一个在网络电影界深得人心的举措。主要在线视频平台和来自网络电影产业链上的各方代表纷纷参与到这项工作中。成立大会上提出的现阶段两大计划，包括4-6期覆盖数千网络电影人的“公益培训计划”和为网络电影出品方开放亿元授信、鼓励新人新作的“文化金融扶持”计划，十分振奋人心。近来在文化艺术界提倡的小投资、大情怀、正能量，也是十分契合网络电影的发展理念。

众所周知，在互联网高速发展的背景下，中国电影已经在一些层面成功实现了弯道超车，网络电影这一诞生在中国的电影新生事物，应该得到更多的关注。相信随着监管部门力度和科学性加强，随着网络电影人创作水平的提高，网络电影行业将向规范化、公开化、透明化发展，网络电影人通过共同努力，也将打响这一文化品牌。