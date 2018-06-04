直击|今日头条：腾讯封禁头条系产品 还进行污名化

新浪科技讯 6月4日午间消息，今日头条发布《“腾讯公司不正当竞争行为”的事实与说明》，文中称，自今年3月以来，腾讯公司先后找了诸多借口，如产品bug、阈值等对头条系产品进行封禁，甚至以监管名义以及动用其旗下安全软件产品，对头条系产品进行封禁，在封禁的同时还进行“污名化”，以达到其有“合理”理由进行不正当竞争的目的。

今日头条表示，腾讯不正当竞争行为包括，第一，寻找各类借口对头条系旗下产品进行封禁；第二，微信出现大量恶意攻击抖音的内容。“鉴于以上事实情况，我公司不得不就‘腾讯不正当竞争行为’向法院提出诉讼。”

今日头条称，微信和QQ是国内最大社交平台，活跃用户已经达以10亿以上，属于互联网基础设施，类似水电燃气和电信运营商，具有强大的市场支配地位。这种社会支配地位，不应该被滥用到市场竞争中。

在此之前，头条与腾讯一直保持良好的沟通与竞合关系。从今年3月份，微信开始找各类借口对头条产品进行封杀，这是两家公司出现纠纷的开始。我们希望能恢复到正常的商业竞争范畴，腾讯停止寻找各类借口进行封杀以及对头条进行污名化。

“腾讯这种行为每天都会影响上千万用户进行分享通信，对此，我们不得不向公众和媒体告知真实情况。”今日头条称，这种“反抗”行为，在腾讯强大的社会影响力之下，在微信平台上被腾讯和部分自媒体人冠以“戏精”“碰瓷”。”腾讯可以对你的产品进行封杀，但你不能把这事说出去，只要说出去就是“戏精”“碰瓷”。对腾讯这种强大的社会影响力，我们深感无奈和忧虑。”

以下为今日头条声明全文：

关于“腾讯公司不正当竞争行为”的事实与说明

腾讯是国内最大的互联网公司，国内任何一家公司都不愿、也不敢与腾讯为敌。自今年3月以来，腾讯公司先后找了诸多借口，如产品bug、阈值等对头条系产品进行封禁，甚至以监管名义以及动用其旗下安全软件产品，对头条系产品进行封禁，在封禁的同时还进行“污名化”，以达到其有“合理”理由进行不正当竞争的目的。在此情况下，我们不得不将腾讯公司的“不正当竞争行为”事实公布如下：

一、寻找各类借口对头条系旗下产品进行封禁

1、3月8日，抖音、火山链接分享到朋友圈有可能仅为自己可见。腾讯对外称，为避免链接刷屏影响朋友圈阅读体验，微信对朋友圈内链接的传播设有防刷屏限制；以天为计算单位，若链接在朋友圈分享次数触发当日上限，将自动被屏蔽处理，次日可恢复正常。

2、3月25日，抖音分享到QQ空间仅为自己可见。腾讯对外称，由于安全系统误打击，部分空间分享受到短暂的影响。目前已经恢复正常。

3、4月11日开始至今，西瓜、抖音、火山分享到微信、QQ链接不能播放。腾讯理由：互联网短视频整治期间，暂停短视频App外链直接播放功能，并称会一视同仁。但事实是，其新推出的下饭视频仍可以在微信中正常分享播放。

4、5月15日，抖音个人页图片被朋友圈屏蔽。腾讯给出的理由是，部分App内容分享到微信朋友圈无法正常查看，现已修复。

5、5月16日，西瓜视频网站被腾讯电脑管家标记为不安全网站。腾讯给出的理由是，因为监测到域名m.365yg.com 含有大量以“腾讯分分彩”为名义的违法赌博内容，并通过互联网渠道大规模传播（该域名传播的URL恶意网址的比例超高，超过80%）

5月25日，今日头条发文并举例，“传播恶意网址比例超80%“说法纯属造谣，腾讯平台也有大量违法赌博内容。腾讯理由：腾讯平台虽有违法赌博内容，但量少不会触发报警。但腾讯电脑管家对于腾讯系产品存在“分分彩”内容的链接，却标注为安全。

6、5月18日，抖音“第一届文物戏精大赛”H5被微信直接封杀。腾讯理由是，抖音H5因存在诱导分享行为（但所谓“诱导分享”链接去掉后仍被“自见”）

7、5月25日，腾讯旗下QQ空间PC端分享今日头条文章链接（域名www.toutiao.com）时，无法正常显示。弹窗提示称：“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。如需观看，仍可复制网址使用浏览器播放。”但链接正文实际并非短视频，而是文字内容。腾讯给出回复：经排查，该体验现一切正常。这个回复，虽然没有撒谎，却极大的误导用户和公众。

8、此外，微信甚至一度发布公告，称“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容”。最后，应开发者反馈意见，删除此项“禁令”。

二、微信出现大量恶意攻击抖音的内容

大量抹黑文章将用户在其他平台上传，带有明显的“腾讯视频”等水印，和抖音明显无关的伤害儿童的视频素材（甚至有些视频出现在抖音上线之前），作为抖音误导小孩的证据，更冠以“人命”等字眼，利用读者恐惧的情绪，以假乱真，嫁祸抖音。

此外，还有文章将“手枪钻吃玉米”、“鞭炮炸裆”等明显不属于抖音的负面内容，在文章中强加给抖音，进行声讨、传播。上述类型的文章自3月以来至今，在微信平台上恶意刊载流传，合计数量超过数千条，对于抖音的产品声誉造成了重大影响。

部分抹黑文章举例如下：《抖音，请放过孩子》、《抖音正毁掉我们的下一代》、《抖音，请放过祖国的花朵吧》、《抖音是如何毁掉我们的》、《我们为什么劝你卸载抖音》……

三、鉴于以上事实情况，我公司不得不就”腾讯不正当竞争行为“向法院提出诉讼。

案件一、腾讯QQ和QQ空间是中国互联网行业最大的社交平台之一，每天有数亿用户使用，具有极大的影响力和控制力。

当头条用户通过QQ空间分享、发布头条网页的文章链接时，会被提示“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。如需观看，仍可复制网址使用浏览器播放。”但正文实际并非短视频，而是文章内容。

QQ空间事实上通过自身行业优势资源和地位，对头条链接进行了拦截、屏蔽，妨碍了用户正常使用头条的服务。

此外，QQ空间虚构事实，对用户进行虚假提示的行为，严重贬损和降低了我们的商业信誉和产品信誉，给我们造成了极其不良的社会影响和重大经济损失。这显然属于不正当竞争。

案件二、安全软件产品和服务已经成为互联网的基础服务之一，利用安全软件进行商业竞争，是典型的不正当竞争行为。

5月16日，西瓜视频被腾讯安全管家提示为欺诈网站。此后又两次发布回应称其监测到的西瓜视频域名下有超过80%的链接（腾讯分分彩内容）存在违法赌博内容。这款安全软件已经涉嫌造谣诽谤。对我们的品牌造成了严重的损害。我们被迫澄清以正视听。

此外，我们列举过腾讯相关产品，包括天天快报、QQ空间、QQ看点、QQ群，甚至微信公众号上，都存在大量腾讯分分彩内容。甚至，腾讯系产品中含有“腾讯分分彩”相关内容的链接，是被腾讯管家认证为安全链接的。

就是说，在腾讯电脑管家看来，同样的内容在腾讯产品上就是安全的，在西瓜视频平台上就是不安全，甚至非法的。

这些都可以证明，腾讯管家实际上是在借安全之名进行不正当竞争。

四、说明如下：

1、微信和QQ是国内最大社交平台，活跃用户已经达以10亿以上，属于互联网基础设施，类似水电燃气和电信运营商，具有强大的市场支配地位。这种社会支配地位，不应该被滥用到市场竞争中。

2、在此之前，头条与腾讯一直保持良好的沟通与竞合关系。从今年3月份，微信开始找各类借口对头条产品进行封杀，这是两家公司出现纠纷的开始。我们希望能恢复到正常的商业竞争范畴，腾讯停止寻找各类借口进行封杀以及对头条进行污名化。

3、腾讯这种行为每天都会影响上千万用户进行分享通信，对此，我们不得不向公众和媒体告知真实情况。这种“反抗”行为，在腾讯强大的社会影响力之下，在微信平台上被腾讯和部分自媒体人冠以“戏精”“碰瓷”。腾讯可以对你的产品进行封杀，但你不能把这事说出去，只要说出去就是“戏精”“碰瓷”。对腾讯这种强大的社会影响力，我们深感无奈和忧虑。