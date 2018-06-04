比特币挤泡沫半年连跌 市场过度消费区块链

回溯2017年下半年，比特币价格几乎每天创出新高，最终在全球溢价最高的韩国交易所达到巅峰——每枚约14万元人民币。

2018年6月3日，截至发稿时，Coinbase比特币交易平台则报价49688元，半年来，比特币价格已被腰斩。

今年以来，比特币价格已经鲜有令人瞠目的暴涨暴跌，并且整体呈现逐月下跌的趋势。

根据国家互联网金融安全技术专家委员会（下称“互金专委会”）6月1日发布的《区块链行业动态月报》（下称《月报》），5月份，比特币价格呈下行走势，总体市值由月初的1573亿美元跌至月末的1274亿美元，跌幅19%。

此外，日均活跃地址44.4万个，日均转账19.7万笔。从走势上看，活跃地址数和每日转账数与交易价格呈较大的正相关，5月份，整体呈现震荡下行走势已经十分明显。

近一年，比特币每日活跃地址数、转账笔数以及价格走势图

比特币加速挤泡沫

从去年下半年至今，比特币在国内经历了诸多“惊心动魄”的标志性时刻，例如，央行关闭比特币交易所、打击ICO（首次公开募币）融资等。价格大跌后又逆势反弹，截至2017年底，比特币还坚挺在12000美元。

应当如何理解比特币近半年的“平稳下跌”？某不愿透露姓名的业内人士对第一财经记者指出，从去年上半年至今，是比特币泡沫从形成到挤出的过程。其所在机构曾是国内知名比特币交易平台之一。

他认为，纵观比特币这半年价格下跌，主要有两点原因：首先，也是最主要的原因是，机构投资者以及积累了大量“获利盘”的投机赢家兑现利润，正在离开这个市场；其次，在区块链行业没有实质的应用和盈利模式出现之前，比特币价格上涨只能算投机性的炒作。

此外一个不可否认的事实是，中国央行果断出手关闭比特币交易平台，在阻止比特币投机方面成效显著。

4月23日，来自央行、证监会、最高人民法院、公安部等11个部委相关负责人出席的处置非法集资部级联席会议上，人民银行相关负责人透露，目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

中国对比特币采取的措施是非常坚决的。“如果在几个月之前，我们没有关闭比特币交易所、打击ICO融资;如果今天还像年初一样，全球80%以上的比特币交易、ICO融资都发生在中国，那么今天会是一个什么样的景象?真是有点后怕。”去年12月2日，中国人民银行副行长潘功胜在“第一财经·摩根大通年度金融书籍品鉴会”上曾指出。

一位币圈人士对第一财经称，目前国内的比特币交易所已经基本迁到境外了，与国内没有任何关系。投资者在那些平台操作，风险需要自担。

不过，第一财经记者了解到，事实上目前利用国外平台炒比特币投机的依然大有人在。在一位投资者手机上，记者发现，他每日盯盘炒币的APP多达9种。其中包括币世界、Authy、币信、imToken、MyToken等。

3月9日上午，时任中国人民银行行长周小川在十三届全国人大一次会议上警告区块链投机，不要幻想一夜暴富。他指出，未来对虚拟货币的监管是动态的，监管取决于技术发展程度，也取决于局部测试结果和评估情况，还有待观察。

部分国民“出海”炒币并没有抬高比特币价格。上述业内人士对记者指出，“目前行情不是很好，只有行情好的时候，才会有投资者想方设法找渠道参与比特币投资。”他认为，由于目前币圈总市值依然较小，随着区块链应用更多，未来仍有潜力。

“监管出手整治，对于建立高效安全的金融运行体系与机制，防范国家金融风险与隐患是重大利好，在未雨绸缪监管方面值得拍手称快。”中南财经政法大学产业升级与区域金融湖北省协同创新中心研究员李虹含对第一财经表示。

事实上，美国针对比特币交易所的监管也如拧螺丝般加码，根据彭博5月24日讯，美国据悉考虑对比特币价格操纵展开刑事调查。另据英国《泰晤士报》报道，美国司法部对比特币等加密货币的价格操纵调查不仅仅局限于美国地区，英国和其他国家的比特币交易者同样正在被调查。

被过度消费的区块链

由于比特币价格“不温不火”，区块链作为其底层技术，反而达到了“妇孺皆知”的程度，甚至近期热度一度超过比特币。

近期，一系列相关闹剧颇有滥竽充数、充满炒作的嫌疑，区块链已经有明显被过度消费的倾向。

作为新一代信息技术，区块链如何落地应用仍是目前面临的最主要难题。一些人打着区块链旗号的虚拟货币和ICO野蛮生长，乃至成为不法之徒圈钱、“割韭菜”的工具，使得这项新技术蒙上了一层阴影。

对于比特币与区块链的关系，波士顿咨询公司董事总经理何大勇对第一财经记者指出，“除比特币以外，区块链在其他场景的大规模应用还未到商用阶段。”

第一财经记者摸底银行等金融机构后发现，在浮躁、泡沫的背后，客观审视区块链技术的应用并不多。以金融行业为例，区块链目前在商业银行中的跨境支付、供应链金融、同业业务等领域有相应落地。

根据互金专委会《月报》，随着对区块链技术的认识逐渐深入，国内各大企业纷纷布局区块链技术、平台和应用，包括百度、腾讯、阿里、京东、网易等互联网企业，各大银行、中国平安等金融企业以及华为等。在应用方面，国内积极探索和推动联盟链、私有链等形式的区块链+应用，辅助解决相关行业的痛点问题，提升效率，降低成本。

《月报》指出，比如，近日百度百科上线了区块链记录词条历史版本信息功能，记录的信息包括版本哈希值、词条版本号、贡献者ID、更新时间、修改原因等。该应用利用了区块链技术的防篡改和透明性实现了存证功能，保障词条修改历史的可查证和难篡改。

此外，第一财经记者发现，在各大高校，针对区块链的学术研究已经紧锣密鼓展开，清华、北大等高校的区块链研究室更是像雨后春笋般纷纷成立。

以北京为例，4月26日，清华大学经济管理学院区块链金融研究中心正式启动。4月7日，北大光华区块链实验室正式成立。