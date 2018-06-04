因使用留学生肖像推广小黄车 ofo百度被诉侵权

新浪科技讯 6月4日上午消息，海淀法院发布案件快报称，因认为ofo共享单车在宣传广告和百度百科ofo词条中未经同意擅自使用其肖像，一名沙特留学生以侵犯肖像权为由，将北京拜克洛克科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司诉至法院，要求二被告立即删除百度百科ofo词条中有原告肖像的照片；在全国公开发行的报纸上公开赔礼道歉；赔偿精神损害抚慰金30万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告诉称，其系沙特阿拉伯王国公民， 2011年来到中国留学生活。近日，朋友突然联系原告，称在一款游戏中弹出了ofo的推送广告，广告图片上有原告的肖像，用于推广ofo小黄车。原告上网查询，在百度百科的ofo词条中，拜克洛克公司也使用了上述有原告肖像的照片，借原告外国人的特殊身份，宣传推广ofo共享单车海外战略，以突出强调其全球性，但原告对该情况并不知情。原告的朋友均认为原告在为拜克洛克公司拍摄广告，并从中获得利益。但在原告的国家，留学生不允许打工，且印有留学生肖像的照片如要用于广告宣传等行为，需经大使馆同意。如留学生未经大使馆同意，将有其肖像的照片用于商业行为，则违反国家法律规定，会受到相应处罚。拜克洛克公司未经原告同意，擅自将包含原告肖像的照片用于企业宣传，获取商业利益；百度网讯公司未尽到审核义务，与拜克洛克公司构成共同侵权。两公司的行为侵犯了原告的肖像权，给原告造成损失，故原告起诉至法院。

目前，此案正在进一步审理中。