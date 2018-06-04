为贾跃亭提供股票质押的西部证券被罚 暂停业务6个月

陕西证监局拟决定在2018年6月25日至2018年12月25日期间，暂停西部证券股票质押式回购交易业务。

原标题：暂停业务6个月 为贾跃亭提供股票质押的西部证券被罚

来源：界面新闻

作者：马小甜

6月3日晚间，西部证券发布公告称，公司于6月1日收到陕西证监局下发《限制业务活动、责令限期改正并处分有关责任人员事先告知书》，将被暂停股票质押式回购交易业务6个月。

根据告知书，陕西证监局查明，西部证券在股票质押式回购交易业务部分风控指标设置不审慎、业务决策标准执行不严格、尽职调查不充分、交易跟踪管理不完善，业务发生较大风险。

此外，西部证券还存在固定收益部未严格执行隔离墙制度，债券承销、债券自营、投资顾问业务间存在人员混合操作、相互交易情况；自营业务较长时间内未能实现集中统一管理，投资决策、交易审批内部控制机制未能有效执行；作为“16川菜”、“16建东”、“15津港”等多只公司债券的承销商、受托管理人，尽职调查不充分、底稿不完备、募集说明书披露信息不准确，受托管理工作未能勤勉尽责，存在未签署募集资金专户三方监管协议、未能发现或披露发行人未按约定用途使用募集资金、募集资金与日常经营性资金往来混同等问题；多笔大额自有资金的用途和审批程序不符合财务管理制度规定；首席风险官担任与职责相冲突的其他职务，风险管理信息技术系统未完全覆盖各类业务等违规行为。

陕西证监局认为，西部证券上述行为分别违反了《证券公司监督管理条例》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》等相关规定，反映出西部证券内部控制不完善、风控体系存在重大缺陷等问题。对此，陕西证监局拟决定在2018年6月25日至2018年12月25日期间，暂停西部证券股票质押式回购交易业务，并责令公司改正并处分有关责任人员。

公开资料显示，西部证券于成立于2001年元月，注册地为陕西省西安市，公司于2012年5月3日在深圳证券交易所正式挂牌上市，是第19家上市证券公司，也是陕西省唯一一家全牌照的上市证券公司。

根据公司此前发布的2017年年报，公司去年营业收入31.7亿元，同比下降6.94%；实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比下降33.11%。对于业绩下滑的原因，西部证券在6月3日晚间披露的关于2017年年报问询函的回复公告中称，营收下降主要为公司的经纪业务、投资银行业务手续费净收入同比降幅明显，且均高于上市券商平均降幅。而净利润下降则是因为全年股票质押回购客户违约计提减值损失大幅度增加而导致营业支出较上年增加较多。具体来看，2017年，公司信用交易业务实现营业收入6.46亿元，同比下降7.9%；营业支出4.62亿元，同比增加1647%；毛利率为28.57%，同比下降67.66个百分点。

此处营业支出的大幅增加，与西部证券“踩雷”乐视网事件有关。

根据公司2月27日公告，截至2017年12月31日,西部证券共计为质押股票“乐视网”融出资金本金人民币10.185亿元。其中,向贾跃亭融出本金4.735亿元、向贾跃民融出本金2.96亿元、向刘弘融出本金2.4亿元、向杨丽杰融出本金900万元。

公告称，贾跃亭、贾跃民因股票质押式回购交易相关协议到期后,未履行相应合同义务,已构成违约。为维护自身合法权益,公司向陕西高院提起诉讼,法院已正式受理。

针对计提单项金融资产减值准备的具体说明，西部证券表示，结合2018年2月8日以来乐视网打开跌停板走势，按照市场法原则，以打开跌停板日起至董事会召开前一交易日之间所有交易日的加权平均价为基准，评估质押标的价值。截止2月26日依据加权平均价每股4.74元测算，本项资产共计计提资产减值准备4.39亿元，超过该公司2017年度经审计归母净利润的30%。

尽管2017年业绩收到了乐视的拖累，但从西部证券最新公布的2018年一季报和4月经营数据来看，其自身经营状况也十分堪忧。数据显示，公司一季度及4月营业收入分别为为5.63亿元和1.43亿元，同比下降15.07%和18.8%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元和3695万元，同比下降10.71%和29.5%，盈利持续下跌。

值得注意的是，在此次被陕西证监局处罚之前，西部证券已是“前科累累”，仅去年就收到六张罚单，风控问题屡现漏洞。

2017年2月，西部证券因个别营业部利用微信推介私募管理产品而被证监会责令改正；

2017年4月，因在北京爱酷科技股份有限公司的督导工作中未能在信息披露事前检查中发现爱酷游的重组行为行为，未能切实履行持续督导责任，被全国股权要求采取提交书面承诺；

2017年11月，湖南证监局对西部证券采取出具警示函措施，原因是在当公司债业务现场检查中，监管层发现西部证券发行承销的15浏水债存在信息披露不一致、募集资金使用情况未被有效监督问题。

此外，年报显示，在2017年8月和12月，公司还收到了青岛证监局《青岛证监局关于对西部证券股份有限公司履行债券承销机构和受托管理人义务有关问题的监管关注函》及中国证券业协会《关于对西部证券股份有限公司采取自律惩戒措施的决定》。

公司旗下西部利得基金也因存在信披失误、同一银行资产配置占比过高等四项违规行为受到监管处罚，监管部门暂停西部利得基金新基金申请为期3个月，并对相关人员采取出具警示函的监管措施。

深交所据此对西部证券内控及合规问题进行问询，西部证券回应表示，上述监管措施反映公司个别产品推介宣传、观察名单及限制名单制度执行、投资银行业务持续督导（受托管理）以及子公司基金管理业务具体操作执行环节存在问题，公司子公司高度重视相关问题的整改，及时采取了有效的整改措施，确保后续业务的合规开展,目前各项整改工作均已完成。

另一方面，西部证券管理层也在近期发生了重要变动。

5月8日，公司发布公告称，执掌西部证券近13年的董事长刘建武“因工作安排变动原因”已提交书面辞职，新任董事长将由西部信托有限公司现任董事长徐朝晖担任。而在去年3月，公司董事、总经理祝健也离开了任职七年的西部证券。

在“刘祝”时代，西部证券大力构建“大投行”“大资管”业务体系，前者是指投行打破以项目为中心的小团队模式，而按照行业组进行业务分工，实现客户信息在内部充分有序共享，响应同一客户的不同需求；后者则是指由资金的提供方引申出的业务体系，形成平台化响应，配备构建风控、产品开发、销售三大体系。

面临业绩滑坡、罚单不断、高管换血等重重问题，西部证券“大投行”“大资管”的战略是否会继续？公司在新掌舵人的带领下又是否会迎来新转机？一切都有待时间检验。