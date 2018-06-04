直击|ofo否认COO离职和海外业务解散 称背后有人推动

新浪科技讯 6月4日上午消息，今日有媒体报道称，ofo总部裁员50%，同时COO张严琪等多位管理层离职，海外部门解散。ofo联合创始人于信在朋友圈对此回应称，COO和PRD离职以及海外业务解散不实。

据虎嗅报道，ofo近日进行有史以来规模最大的一次裁员，总部整体裁员比例达到50%，且存在继续扩大范围的可能性；报道还称，ofo管理层也发生剧变。海外市场主管张严琪离职，整个海外部门解散。同时离职的高管还包括负责市场公关业务的高级副总裁南楠与主管杨迅（注：应为杨汛）。

ofo联合创始人于信今日在朋友圈回应称，COO张严琪和PRD杨汛并未离职。同时，于信还否认了ofo裁撤海外业务的报道。而对于裁员的报道，于信则称“你说裁了我说没有，谁证明呢？所以只好晃点猎头公司，麻烦他们辛苦再多等一等吧！”

此外，于信还称，“媒体本无态度，只是背后还有人推动。所以李珉（注：应为李珉）总，最近约个饭呗？”暗指虎嗅的报道背后有人推动。(张俊)

以下为于信朋友圈原文：

不知道我算不算是独立信源哦，但怕是比这些无稽之谈来的靠谱些？

我觉得把COO和PRD都说成“主管”可能不太合适吧，而且没离职说成离职怕是要让猎头空欢喜了？

ofo海外业务仅仅一个新加坡的营收怕是比其他某些友商全量营收都高，直接“被裁撤”不大合适吧？

四条“真相”中有三条指向裁员，我想可能是因为这点不好澄清？你说裁了我说没有，谁证明呢？所以只好晃点猎头公司，麻烦他们辛苦再多等一等吧！

当然我也理解，媒体本无态度，只是背后还有人推动。所以李珉总，最近约个饭呗？