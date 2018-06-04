来源：华映资本

每年的6月，华映一年一度的大聚会都会如期进行。今年的6月8-9日，华映大家庭的创始人、大型母基金机构、行业专家及合作伙伴，将相聚上海，共话理想。

今年大会的主题是“理想三旬”。“理想”这个词儿听起来似乎有点矫情，但我们认为，如今到了谈理想的时候。

当下，貌似大家都在追求更确定的“商业模式”，害怕错过每一个风口、害怕没能上车；但那些真正“上岸”或者“精神上岸”的人，都是不忘初心的。

理想很贵，却可以让你从走得好到走得远；理想很难，却能带你忘掉一时一刻的沮丧，千里万里、剑指天边。

所谓“理想三旬”，对于创业者来说，往往始于信念，进于选择，成于坚持。

今天，我们和华映系10位创始人，聊了他们眼中的“三重理想”。并问了他们关于信念、选择和坚持的故事。

我们的三个问题是：

1、最早蹦出创业想法，是在什么时候？

2、创业路上，面对过最难的一次选择是什么？

3、创业过程中，有没有哪个时刻你曾冒出过想放弃的念头？怎么熬过来的？

以下是他们的回答。

有书创始人 雷文涛：‘ 我的理想三旬 ’选择、坚持、进化有一个强烈的信念：人是最宝贵的资源

2003年开始，随着大学扩招之后的毕业生进入人才市场，经常看到大学毕业生就业难的报道，配以招聘会现场爆满的照片；另一方面，很多大学生在大学几年的状态也很糟糕，迷茫、游戏、得过且过，蹉跎了很多宝贵的时光。

这让我觉得很受触动，觉得应该做点什么来改变这种状况，到了2005年创业的念头已经无法抑制。2006年正式开始创业，项目叫“英才实验室”，目标是建立一个互助学习社区，让大学生和职场过来人形成帮对，尽早度过迷茫期，在大学期间就掌握未来长期发展需要的知识和技能。

当时就有一个强烈的信念，认为每个人都是最宝贵的资源，中国最大的资源浪费不是煤炭使用效率低，而是人力资源的浪费。每个人都应该持续学习不断进步，如果每个人都得到充分发展就不应该有人才过剩的问题。这样的信念从创业开始一直持续到现在，有书也是在这个信念下开始发展起来的。

有书最早团队的合照选择做有书是很任性的

选择做有书是很任性的，或者说很偏执的。2014年，我创业已经超过8年，中间有一些成果，整体来说是波澜不惊，我自己其实也不清楚商业模式是什么、该怎么赚钱以及未来持续的发展路经，所以和家人、朋友以及投资人沟通，几乎一面倒都是不赞同。

这些不赞同的理由是很充分的，整个社会的阅读氛围不好，需求看起来也不够刚性，读书学习和娱乐相比甚至是“逆人性的”，商业模式不清晰，离钱很远。这些问题我也找不到清晰的答案，所以只能逆向来思考来作出决策。当时的判断是自主学习的要求一定会越来越强，而所有学习活动的一个基本形态就是阅读，方向应该不会错，充分调研分析一定能找到好的产品模式。

此外，之前的创业经历，让我很清楚自己最想做什么，首先决定不去追当下的热潮，而是去追随自己的内心。

创业成功是一个低概率事件 唯有坚持不懈

创业过程中遇到了很多问题，缺人缺钱，反复尝试依然没有突破，好几次几乎到了山穷水尽不得不放弃的地步，但是依然坚持了下来。突破发生在短短两个星期内，找到突破点之后用户开始快速增加，团队也很快就把所有的力量聚焦到这个点。

回头看起来，创业成功依然是一个低概率事件，唯有在正确的方向上，不断试错，坚持不懈，才有可能提升成功的概率。

微盟创始人 孙涛勇：‘ 我的理想三旬 ’激情和梦想坚定和坚强、责任和担当 从16人到2000人

2013年的时候，社会化媒体兴起，当时就觉得微信生态比较适合用户粘度高、二次购买、做CRM管理的企业，比如生活服务、线下商超就是很好的应用场景，这些企业通过微信来做O2O肯定能成。

渐渐地，对这个领域愈发感兴趣，刚好彼时微信公众平台兴起，给了开发者无限想象的空间，于是萌生了创业的想法。

很庆幸，如今微盟已从最初的16人发展到2000余人，办公面积从200平方米到超过11200平方米，全球代理商突破1500家，入驻商户突破260万家，由微信开发服务商快速发展成为一家专注于移动社交营销的互联网多元化集团企业。一路走来，感慨良多。

微盟第一批员工合照

创业路上3F的重要性

创业中重要的课题便是找人和找投资。

在“微时代”，看似到处都是赚钱机会，但真正去为自己看中的商机找投资却不是一件容易的事。当时早早就准备好商业计划书，以为很快可以拿到天使投资，但尝试找过几次天使之后，连面试的机会都没有，也明白了3F的重要性——即Family、Friend和Foolish。

于是开始找家里亲戚借、找朋友同学借，最关键的是找到了一个大智若愚的合伙人，不仅在资金上得到了支持，还让他从原来的公司出来、一同创业。在微盟组建团队初期，也是他给予了非常多资源上的支持。

对于创业者而言，找对了人，事情就成功了一半。

自我纠错、蓄势蛰伏、营造势能

创业过程中困难是一定会存在的。当年从百度实习生到创业做微盟，几乎硬生生地把自己从“PC互联网赛道”纠正到“移动互联网赛道”，微盟从建立到如今成长为一棵大树，在这5年的发展过程中也一定会遇到困难。不过，在我看来，更重要的是“自我纠错、蓄势蛰伏”和“营造势能”。

深兰科技CEO 陈海波：‘ 我的理想三旬 ’航母 舰长 远航我的爱好就是工作

2008-2009年，我在海外为商超做智能开发时，接触到了零售业。

2014年，在智慧零售方面，我观察到一个现象：海外因为没有那么大的市场需求，起得早但走得慢；而中国起得晚走得快。因此，可以说是毅然决然地决定回国创业。

到了2018年的春节，深兰发展迅猛。在各种事务中间，我飞回澳洲与家人团聚。回想创业的第一年，我只回国一次家。好在“不是一家人、不进一家门”，家人比较了解我，知道我是“工作狂”，我的爱好就是工作。可以说是全身心地投入到工作中。

当然这不是优点。

但既然选择创业，就要全身心地投入。如果说创业者都要有自己的“帝国理想”，我对自己的定义就是要打造行业领头羊和风向标。

陈海波和团队资本可以造出航母，但前提是有舰长

创业不只是需要坚持，还需要有基础。很多企业活不过三年，因为自身积淀不够，熬不过挫折，没有经过更多历练。

创业最重要的是判断，对你所进入的这个领域未来前景的判断，对人才结构和队伍的判断。如果只有一个好的方向，但能力达不到，也是不行的。

资本可以造出无数航母，但前提是你得有舰长，不是每个人都适合当航母舰长。目前国内的创业环境其实是比较好的，国内市场主力客群都比较年轻，这是很好的机会。

对我来说，创业不是困难。世界属于勇敢者、梦想家，属于能够预知未来、还能够坚持到底的人。

LABER THREE 创始人&主理人 邓佳慰：‘ 我的理想三旬 ’很美 很好 很久

很美：希望消费者穿上LABER THREE的鞋子都是一位“美”丽佳人；带着“美”好的心情开始每一天；感化身边人事物，打造一个充满爱与“美”的社会。

很好：（产品）品质好、（消费者）体验好、（品牌）发展好。

很久：用长久发展的眼光去打造新一代“中国质造”的恒久远品牌，我觉得我们这一代人有这个责任去给Founded in China和Made in China正名。

一切要从买鞋说起

开始创立品牌，其实这是一个买鞋的问题。

我是一个特别喜欢买鞋的人，朋友都叫我“蜈蚣女王”，在国外留学时我前后一共买过400多双鞋。回国后，我买鞋这事儿就面临了很大的困扰。

当时我去了上海的各大知名商场，发现国际大牌在国内的价格会翻国外一倍甚至更多，而国产品牌又太传统，名不见经传的品牌一双鞋也要买到2千多。

我想有很多女生和我一样，希望能在国内找到一个既能符合年轻人消费需求，又能符合年轻人价值观的一种鞋履解决方式。

正好我家族是做供应链的，所以我决定加入制鞋行业，从代工开始学习制鞋基础知识。积累经验后，发起了自己创建一个鞋履品牌的想法。

在企业里，团队利益高于个人情感

说到选择，我们在LABER THREE创立初期的时候，从行业内挖了一位大牛，她的履历能够充分弥补当时发起团队的短板。

但是在合作过程中，渐渐发现她做的计划并不适合处于事业刚起步的公司，并且出入非常巨大，同时她的工作习惯也没有成功得到团队其他成员的认可，大家对她的接纳度不高。

不可否认，她是一名很优秀的行业人士，在她身上我学到了很多知识，但当时的磨合困难让我开始反思自己到底需要一个什么样的合伙人，公司需要一个怎样的领导，我相信如果是一个已经发展成熟的平台、她的优势一定能发挥的很好。

但在那个时候，我再三犹豫后，认为一个适合的人比一个客观条件很好的人对于创业者来说更重要，所以最后还是很遗憾的结束了合作。

遗憾是有的，但是我并不后悔，因为我始终认为在企业里，团队的利益是高于个人情感的，尤其自己身为创业者和主理人，选择对企业发展最优的决策是第一原则。

LABER THREE首家快闪店伍德吃托克联合创始人&CEO 张琦：‘ 我的理想三旬 ’保持天真、无惧挑战、拥抱孤独痛苦是常态，但痛苦是活着的主题

当时是在2014年的夏天，上一个创业项目（果味调频 guofm.com，一个良品导购电商）遇到发展瓶颈，被现在的合伙人叫去参加胡同里（DDC 黄昏黎明俱乐部）的一场夏夜啤酒节。

气氛太好了，外国人，rockbility风格的乐团，自酿啤酒爱好者，混合着胡同烧烤的气氛，就是那个瞬间觉得，自己性格和基因里的混杂着某种特质，可以去“导演”有别于寻常的城市生活。

伍德吃托克因此诞生。如今，伍德吃托克已成为中国最具影响力的城市嘉年华品牌，与沉浸式复合消费体验服务商之一。

创业路上的每一个选择，没有最难，一直很难。痛苦是常态，幸福和满足不是，但是痛苦是活着的主题，人追求欲望和需求道路上，必须经历的阻力、障碍。

这是选择的过程，也是跟自我、天性交易的过程。

不过，再难也确实没有过放弃的想法，可能底牌还没出尽吧，哈哈。

伍德吃托克团队BOSS直聘CEO 赵鹏：‘ 我的理想三旬 ’服务 价值 人类， 用服务为人类创造价值 40分钟

最开始冒出创业想法，是在2013年9月底，当时关闭了一个孵化器项目。

这时候有位投资人朋友找我聊天，说据他观察，移动和大数据将带来招聘产业的巨大变化，我也是这么看的。

我们一拍即合，接下来就跟他们基金的老大聊了40分钟。10月8日签完投资协议，就开工了。

生性就是一个特别能咬牙的人

从创业到今天，面对过一次很难的选择。

当时是2015年2月底的时候，Boss直聘的DAU从200多慢慢自己涨到了1000出头。这时候公司的钱是非常紧张的。到底是做不做市场推广呢？

最后还是决定全力做了连环事件营销“马桶招聘节”和“Boss创业节”。后来DAU涨了5倍，而且稳定住了。不后悔。

创业过程中，从来没有想过放弃。生性就是一个特别能咬牙的人。

第二批入职1000天员工合照（其中只有两个人去创业了，其他人都还在）联众金融CEO 李明昊：‘ 我的理想三旬 ’蜕变 从0到1 从1到10三次创业的蜕变

联众金融已经是我第三次创业了。从2014年2月份，开始创立第一家公司，到现在已经是第四个年头，也是我在二手车金融行业的第十个年头。在这之前，有过失败、有过教训。无法用简单的词语概括每段创业经历，如果非要确切地提到一个词，应该是蜕变，我觉得每次创业都是很大的蜕变。

比如第一次创业，因为之前的工作经历是在500强、在银行，高举高打惯了，没有想清楚生存和发展的问题，现金流也出现问题。其实，创业应该做自己最擅长的事情，创业第一天想的就该是如何让公司活下来，如何把现金流迅速跑正，如何让业务第一单落地，利润反而不是第一位。应该想清楚0到1和1到10的顺序。

在我看来，二手车金融的方向是没有问题的，大势所趋，行业增长态势非常好，就看坚持了，坚持就是王道。

创业团队想获得成功，需要大家的坚持与信念一致，在实现理想的过程中，各司其职，通过不停地磨练每个人都能够独挡一面。

Wake创始人&CEO 熊明俊：‘ 我的理想三旬 ’不服输 不害怕 不回头 创业是不断自我否认和被人否认后的坚持

创业之初是在2015年6、7月份。当时的情景是脑子里有无数个创业的idea，然后不断的约人聊想法，验证可行性。不断自我否认和被人否认。

最后硬着头皮写了Wake的创业计划书。在没有产品、没有团队、没有资金的情况下，拿到了天使投资。除了足够幸运，也验证了我们方向的正确性。

创业路上最难的一次选择，实际是今年3月的一次人力升级的决定。选择引进很多新的员工去更新团队，让团队更有斗志和战斗力。当然一些老员工也离开了。

过程中，有过很多纠结。但为了公司更高效、快速发展，这也是一个创始人必须面对的抉择。

熊明俊：每天早上到公司打开灯就是这张图片，Wake，唤醒之光，也是我们公司的名字。这个背景墙很好的诠释了我们的名字与初心。火球买手CEO 王博：‘ 我的理想三旬 ’好奇 创造 分享天生的创业者

我在读书时就想创业。高中看了一本书叫《长尾理论》，就对互联网很感兴趣。高中就在写项目计划书。

大四的时候跟同学一起想了很多点子，觉得有机会就做了。

从追书神器，到火球买手，一路走来，想要创造和分享的念头一直存在。

对做成一些事的渴望太强

2015 年年底的冬天，在追书神器被成功收购后，我在西溪湿地蜗牛车房营地的花园里，再次找到了曾经的投资人。讲述了新型移动电商平台的创业思路。

虽然大方向不错，具体到执行层面，依然走了不少的弯路。在不断试错的过程中，我们尝试过商品内容聚合，做过智能商品推荐，做过UGC商品评测，但都觉得不理想，几番挣扎迭代，最终才有了现在的“火球买手”。

所以，创业之路就是一个不断在做选择的过程。说实话，也时常会有想放弃的念头，但睡一觉就好了。

或许是对做成一些事的渴望太强。

火球买手年会开始吧创始人 徐建军：‘ 我的理想三旬 ’欲望 痛苦 选择想要拥有一辆自己的火车

2004年，当时在一家传统纸媒做副主编，总感觉“在一辆别人的火车上”，想着“拥有一家自己的火车”，内心有强烈证明自己的驱动：自己随时决定上下站，扮演一个自己的媒体。从传统媒体出来后，挑起了大梁，开始自己寻找资金，创办自己的刊物。

追求更高的“欲望”

一路走来，未曾有过想放弃的念头。我们这种人，天生命硬，在字典中就没有放弃两个字。

2004-2014年，与之前创业的团队共同经历了背叛、资金短缺等各种困境，仍然坚定前行，兄弟姐妹般的情感一直融浸在这奋斗的十年。而后内心有了更大的“欲望”，想要不仅仅在一个小圈子内创业，不仅仅只追求小而美的公司，决定要独立出去，进行下一次创业，追寻自己更高的欲望。这是到今天以来，面临最难的一件事。

再看当初独立出去的抉择，并未后悔过。自己是一个健忘的人，虽然怀旧但不会过分纠结于过去的细节，同时对验证未来不确定的渴望使他一直追寻着前路的风景。

开始吧团队天生命硬，字典里没有放弃二字

一路走来，未曾有过想放弃的念头。我们这种人，天生命硬，在字典中就没有放弃两个字。

一条路走到黑，在具体的事情上从来不会放弃，但会根据情况发展进行阶段性调整。

创业区别于职业经理人，职业经理人可以随时选择离开，而创业者是将自己所有的时间、经历以及未来的荣誉等全情投入，这甚至可以解释为无限连带责任。

我很清楚创业意味着什么，创业者更需要用结果说话。内心有自己的商业价值观，有自己更高的欲望，这样就更应该坚持下去。

看完了10位创始人的理想故事。我们会发现，对于前方的路，我们永远无法通透地知晓一切，有时我们连自己也无法完全了解。而理想，则是指引我们前行方向的路灯。或许等我们到达彼岸，风景和最初预想已大不一样。但回过头，一条路已经被实实在在地趟出。

所谓理想，别高看他，也别无视。怀揣理想，全世界都会为我们铺路。

6月8-9日，华映资本年度大会即将开启。更多大会议程与内容，我们还将陆续发布。敬请期待！