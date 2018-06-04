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ofo靠车身广告牟利受限 发展区块链被员工质疑不实用

ofo靠车身广告牟利受限 发展区块链被员工质疑不实用
2018年06月04日 08:45 新浪科技综合
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　　ofo靠车身广告牟利在京沪受限 发展区块链被员工质疑“不实用”

　　来源：长江商报

　　长江商报消息 □本报记者 柳莺

　　“ofo目前的状况堪比电影《至暗时刻》中丘吉尔和二战时英国的处境。”前不久的一次内部会议上，ofo联合创始人兼CEO戴威如此表示。

　　资金链紧张、拒绝了滴滴的收购、被爆降薪裁员，成为ofo发展道路上的种种问题。

　　实际上，处于“至暗时刻”的ofo却在寻求坚持独立发展，并且开始发展车身广告业务 “自救”。

　　ofo表示，车身广告属于公司正常的为实现盈利开展的业务探索，此项业务进展顺利。不过，开展车身广告也并不是那么的容易，部分城市明令禁止车辆设置商业广告。长江商报记者在与一名ofo销售人员交谈时，该销售人员也向记者表示，“部分地区例如北京和上海，因为政府管控比较严，所以不太好投放车身广告。”

　　与此同时，ofo开始利用大数据、区块链来谋求盈利。然而一位ofo内部员工对长江商报记者说：“其实我也没明白，ofo做区块链，具体是要做什么，怎么做，达到什么目的。”

　　寻求独立发展 被爆降薪裁员

　　近日，有报道称，滴滴正在推进收购ofo的谈判，“如果一切如滴滴所愿，收购消息将在6月前后官宣。”对此，ofo方面曾公开回应称，该消息并不属实，“ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。”

　　据资料显示，滴滴之前一直是ofo的投资方。2016年10月，滴滴在ofo的C轮融资中投了数千万美元。此后，在ofo的D轮、E轮融资中，均有滴滴的身影。在ofo股权架构中，戴威占股比为36.02%，滴滴占股比为25.32%。后来，滴滴与ofo的创始团队之间疑似出现裂痕。

　　断了滴滴这一份重要的资金来源后，ofo的发展又陷入僵局。有业内人士认为，收购对于ofo来说其实未尝不是一个好的归宿。“ofo的处境比较复杂，投资方既有滴滴这样的腾讯系，也有蚂蚁金服这样的阿里系，尽管创始团队极力坚持独立发展，但迫于市场的压力最终被收购的可能性不小。”电子商务研究中心生活服务电商、共享经济助理分析师陈礼腾在接受长江商报记者采访时表示。

　　而就在声明要坚持独立的时候，ofo又传出正在进行新一轮员工薪资调整，并启动裁员计划。

　　长江商报记者在某社交软件上还发现，有网友爆料，5月22日的成都ofo公司楼下，出现了运维人员讨薪的情况。

　　而根据ofo方面回应，这是“无事实依据的恶意攻击。”从未有过任何员工降薪的举措，相反2018年春季涨薪计划正在进行，且已接近尾声，将在本月底正式完成。

　　不过近期，长江商报记者走访发现，位于武汉徐东地区几处街道边，堆积了一些维修中的小黄车。记者观察，这些车已经有长达一周时间没有维运人员来处理。

　　对此，ofo武汉相关负责人向长江商报的解释是，这些堆积的车辆是从附近城中村归集车辆，会尽快维护后投放到市内需求量大区域。“最近我们的维运人员都在找那些‘沉默车’。”

　　资金承压 削减单车采购计划

　　今年3月5日，据工商资料后显示，ofo将单车资产作为动产抵押给马云旗下两家公司，以解资金链紧张的燃眉之急。根据国家企业信用信息公示系统显示，ofo先是将位于北京、上海、广州、深圳四个城市共计约444.76万辆共享自行车抵押给蚂蚁金服旗下上海云鑫创业投资有限公司，债权数额为5亿元；随后又将浮动数量的共享自行车抵押给浙江天猫技术有限公司。两次动产抵押登记被担保债权数额合计17.66亿元。

　　中国电子商务研究中心生活服务电商、共享经济助理分析师陈礼腾在接受长江商报记者采访时认为，对于共享单车而言，巨额资金可以缓解吃紧的现金流，“从目前来看，共享单车平台依旧未能走出依靠融资维持运营的状态。对于ofo来说，通过这种方式获得融资不难看出对资金的迫切需求，单车作为平台重要的资产，一般情况下不会拿来做抵押。”

　　除此之外，从自行车厂商方面来看，ofo也削减了单车的采购计划。5月6日，上海凤凰（600679）发布的年报显示，报告期内，公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司（下称“凤凰自行车”）共向东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称“东峡大通”）及其关联公司提供各类自行车产品186.16万辆，实现销售收入6.37亿元。

　　东峡大通就是ofo小黄车所属的一个公司主体，法人代表戴威。去年5月6日，凤凰自行车与东峡大通达成战略合作协议，约定东峡大通将在未来一年时间内向凤凰自行车采购不少于500万辆自行车，但最终只实现了约37%的量。

　　经济学家宋清辉在接受长江商报采访时认为，共享单车是一个典型的资本密集型行业，必须依靠资本而活。几大巨头争夺下的共享单车市场未来的发展趋势仍就是“强强联合”，即通过合并谋求更多的利润。“面临押金挤兑风波的背景下，两方或多方的合并不仅有助于在生命周期方面得到提升，还能够谋取更大的利润空间。只要有利润可图，资本就会不惜一切代价，合并只是一种常见的方式。”

　　区块链项目尚未透露详情

　　此前，ofo相关负责人曾向长江商报记者表示，ofo将利用大数据、区块链来谋求盈利。而近日ofo在区块链方面也确实有所行动，但盈利模式却一直不清晰。

　　5月17日，ofo宣布成立区块链研究院，将在全球范围内应用区块链技术赋能大数据、物联网，连接企业、政府、用户等多方主体，解决共享单车投放、调度、停放、维修等运营痛点，协助解决共享单车的城市治理难题。

　　从区块链技术上看，区块链拥有信息不可篡改、开放性和去中心化三个特点，确实能帮助ofo小黄车解决产业革新问题，并升级ofo的服务模式。此前快的打车创始人陈伟星也曾公开表示，ofo创始人戴威理解区块链，两人曾多次交流关于ofo区块链化的话题。陈伟星说：“ofo最大的机会是如何区块链化。”

　　不过，一位ofo内部员工向长江商报记者表示，具体关于区块链项目，目前还是公司机密，还没有对外公开。“其实我也没明白，ofo做区块链，具体是要做什么，怎么做，达到什么目的。”

　　近日，又有报道称ofo已经推出了车身商业化广告，ofo的App上也推出了广告。据悉，品牌可在车身上投放的广告部位有后轮三角板、车筐、车把三角区、车座套以及车轴，根据 ofo 的单车运营数据及品牌的投放意愿，会对要投放广告的单车数量及区域进行选定。

　　长江商报记者从一位ofo广告销售人员手里得到的价格表可以看到，车身广告分为品牌定制车、后轮三角板展示位、车筐展示位、车把展示位、防水车座套展示位。价格分别为2000元/辆/月、240元/辆/月、200元/辆/月、160元/辆/月、160元/辆/。

　　这样算下来，一个月一辆车可以靠广告营收2760元，而据之前ofo方面告知长江商报记者，一辆车的成本约为1000元，即便加上再加上少许的制作成本，怎么也是可以赚的。

　　多地禁止车身设置广告

　　然而，就在ofo的车身广告的推广进行得如火如荼的时候。上海市交通委员会也在官网发布《上海市互联网租赁自行车管理办法》草案就像晴天霹雳，草案中明确要求不得在车辆上设置商业广告。

　　据悉，去年9月，ofo曾积极响应《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见》称，将认真落实《指导意见》中关于“车辆不得设置商业广告”的有关规定，不做车身广告。而现如今，为实现盈利却开始进行相关业务的探索。

　　关于发展车身广告业务，ofo方面也表示，一直以来严格执行相关政府的政策要求，从未在政府政策明令禁止区域售卖。车身广告属于公司正常的为实现盈利开展的业务探索，此项业务进展顺利。

　　地域条例的限制，让ofo车身广告业务也受到了限制。长江商报记者在某社交软件上也发现，ofo的多名员工在推广广告业务，发布动态为：ofo小黄车线上及车身广告，千万级日均流量，一二线城市覆盖，亿级出行数据精准投放。

　　在与一名ofo销售人员交谈时，该销售人员向长江商报记者表示，“部分地区例如北京和上海，因为政府管控比较严，所以不太好投放车身广告。”

　　产业时评人张书乐在接受长江商报采访时表示，ofo发展广告业务是它探索盈利可能的一种，但这种广告精准度不高，适用的广告类型需要偏大众消费，这个类型的竞争者较多，意义不太明显。

　　“此外，通过和一些品牌特别是一些影视、二次元IP的合作，可以让已经没有多少颜色和造型选择的ofo，有更多的新鲜感，吸引年轻族群的目光。但这样的合作，噱头层面大过实际，对于ofo目前的窘境来说，也只是聊胜于无。” 张书乐说。

　　ofo曾有5万多辆“大眼小黄车”在北京、上海等一线城市和部分二线城市投放。

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